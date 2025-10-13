Tato myš má vibrující tlačítko. Nová funkce doplnila fungující celek

Počítačové myši Logitech řady MX Master mají své příznivce jak v řadách uživatelů na PC s Windows, tak i na těch s operačním systémem macOS. Není určená pro hráče, ale je vyladěna pro práci. Nově dostala vibrační klávesu, která dostává vlastní menu.
Počítačové myši Logitech řady MX Master mají své příznivce jak v řadách... Na trhu je několik počítačových myší, které dokážou vibrovat a přidat tak další... Základní rozložení a funkce jednotlivých tlačítek lze vidět a upravovat v... Firma Logitech trochu přepracovala design i třeba hlučnost tlačítek. Uvádí, že... Rozborka bíle varianty počítačové myši Logitech MX4 Master 4, kterou si údajně... Při rozbalení nové myši je spodní číst chráněna papírovým listem, který ukazuje... Myš lze připojit až ke třem zařízením a přecházet mezi nimi. Díky aplikaci je... Samotný USB-C port v myši slouží pouze k nabíjení a nelze ho tak během této... Když už jsme se dostali ke největší novince na této myši. Tak ta je skryta v... V případě, že ho zmáčknete objeví se obrazovce upravovatelné kruhové menu, kde... Ikonky rychlého spouštění často používaných nástrojů nebo nastavování funkcí se... Logitech se chlubí také tím, že MX4 Master 4 může IT oddělení vzdáleně sledovat...

