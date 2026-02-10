Desktop, tedy stolní počítač klasické koncepce s velkou skříní, se dnes vyplatí ve dvou případech: uživatel je náročný hráč her a potřebuje stroj s opravdu výkonnou grafickou kartou, anebo je profesionál a potřebuje extrémní výkon procesoru, případně i grafické karty pro nějakou jinou práci (například lokální AI modely). Výhodou tohoto řešení je i snadná výměna jednotlivých komponentů pro upgrade nebo opravu. Nevýhodou velká „krabice“ a leckdy i kabelové houští visící ze zadní strany.
Uživatelé, kteří výše uvedené potřeby nemají, se mohou při výběru nového počítače porozhlédnout například po maličkém „mini PC“, které připojí k monitoru či monitorům podle vlastní volby – dvě taková jsme vyzkoušeli loni:
Souboj: Mini PC se Asusu povedlo, srovnání s „předraženým“ Applem překvapilo
Výhodou jsou miniaturní rozměry i hmotnost, nevýhodou pak omezené možnosti výměny komponent a omezené možnosti chlazení – u běžných sestav s tím nebývá problém, výkonné modely mohou být v zátěži hlučnější.
Třetí variantou je takzvaný „all-in-one“ počítač, což je vlastně „mini počítač“ integrovaný v monitoru. Stačí tedy připojit napájecí kabel, bezdrátově spárovat periferie a na stole máte plně funkční počítač a zároveň puristicky prázdnou a čistou pracovní plochu. Nevýhodou jsou omezené možnosti výměny komponent a fakt, že s jeho poruchou musíte do servisu poslat úplně vše a na stole nezbude nic – tedy ani PC bez monitoru, ani monitor bez PC. Naopak s chlazením to bývá bez problémů – je na něj víc prostoru a díky umístění „na výšku“ se efektivně zapojuje komínový efekt.
Nejlevnější cesta, jak se celá rodina dostane k novému počítači Apple
Proč jsem přesvědčený, že to dnes není zásadní problém, je fakt, že výkon současných procesorů a kapacita pamětí (16 GB a víc) a disků (typicky 1 TB) je dostatečná na to, aby byl v provozu do chvíle, kdy morálně zastará jako celek a dílčí upgrade nemusí být potřeba – přičemž se bavíme o běžném domácím a kancelářském využití, ne provozu systémů ždímajících výkon a vyžadujících moře paměti.
Čímž se dostáváme k testovanému Lenovo Yoga AiO 27IAH10.