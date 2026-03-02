Prohlédněte si galerii
Lidé je ničí, Lenovo tak schovalo koncept za sklo. A tabletů má zásobu
Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc
Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...
Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA
Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...
Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo
Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...
KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?
Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?
Celebrity zahazují bezdrátová sluchátka, kabely volí i z bizarních důvodů
Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Od chvíle, co v Lenovu narazili na ohebné displeje, zkoušejí, co vše by se s nimi dalo ještě udělat. Nové koncepty na veletrhu MWC 2026 jsou zaměřené na hráče.
Mládí nemá vždy navrch. Nová studie ukazuje hodnotu mozku po padesátce
Kdy jsme duševně na vrcholu? Zapomeňte na dominanci mládí. Nová studie posouvá vrchol výkonnosti lidského mozku do věku mezi 55 a 60 lety. A kdy naopak už se na nás stáří podepisuje do té míry, že ve...
Založil závod tak náročný, že trvalo šest let, než ho sám konečně vyhrál
Když na českém nebi spatříte v lednu či únoru podezřelý shluk horkovzdušných balonů, půjde nejspíš o závod, který se zprvu může jevit jako recese. Pohár Jaroslava Haška se již etabloval jako nejspíš...
Američané posouvají přistání na Měsíci. Předstihne je Čína?
NASA si naplánovala, že mise Artemis III bude tou, při níž dopraví na povrch Měsíce posádku poprvé od roku 1972, kdy na něj vstoupili poslední astronauti. V pátek večer našeho času však přišla špatná...
Genom bakterie sídlící v buňkách hmyzu má jen 50 000 písmen. Je to rekord
Biologové přečetli dědičnou informaci mikrobů, kteří žijí v oboustranně výhodném vztahu s hmyzem svítilkami. Svému hostiteli pomáhají zpracovat cukernatou potravu. Během dlouhého společného vývoje...
Google překvapil během ramadánu. Po zadání jediného slova spustí skrytou hru
Google během ramadánu upravil své vyhledávání. Kdo zadá do vyhledávače „ramadán“ nebo frázi s tímto slovem, například „ramadán 2026“ či „ramadán svátek“, může objevit tematickou ilustraci. Po...
Robotické vysavače mohou být špiony v domácnostech, zjistil inženýr
O bezpečnosti různých domácích robotických zařízení napojených na internet se spekuluje již dlouho. Není přitom řeč o fyzické bezpečnosti, ale o zabezpečení dat, která tyto přístroje snímají. V...
Firma pouští do drátů 100 tisíc voltů. Prý přivolala sníh. Znalci jsou skeptičtí
Americká společnost tvrdí, že se jí podařilo vyvolat ve státě Utah srážky. Používá k tomu vysoké elektrické napětí v zařízení umístěném těsně nad zemským povrchem. Jednoznačně prokázat úspěch...
Fotografie, která změnila svět. „Sluneční kresbu“ autor exponoval přes osm hodin
Vznikla patrně někdy v roce 1826 a časopis Life ji na začátku tohoto tisíciletí zařadil do svého prestižního seznamu 100 fotografií, které změnily svět. Snímek Pohled z okna v Le Gras Josepha...
Procesí planet má nastat 28. února 2026. Astronomové mírní očekávání
Sociální sítě zaplavily zprávy o jedinečném seřazení planet, které má nastat 28. února 2026. Příspěvky slibují nebeskou show, jakou nezažijete do roku 2040 a kterou uvidíte i pouhým okem přímo z...