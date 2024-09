Lenovo roztančilo displej notebooku, který lze otevřít hlasem

Společnost Acer se první den veletrhu IFA pochlubila notebookem s odnímatelným herním ovladačem, ale co do praktičnosti ji patrně trumflo nové zařízení od Lenova.

Na první pohled vypadá jako běžný notebook s jedním kloubem uprostřed těla, který jej spojuje s displejem.

Lenovo Auto Twist AI PC vypadá na první pohled jako běžný notebook.

Zajímavý nápad, ale už jsme ho viděli. To pravé kouzlo nastane, když tomuto zavřenému laptopu řeknete jeden z příkazů, kterému rozumí.

V našem případě ho požádáte, aby se otevřel. A opravdu ozve se jemný šustot motorku a víko se začne zvedat a za chvíli je přístroj připraven na práci. Pravda, vy byste to zvládli rychleji, ale když to řeknete notebooku až z druhého konce místnosti, tak než k němu dojdete, je připraven. A samozřejmě opačný příkaz ho zase elegantně zavře a zvládne to i sám, pokud jste nějakou dobu pryč. Také mu můžete říct, aby se přepnul do režimu tabletu a on otočí displejem o 180 stupňů.

To ovšem není vše. Z dalších funkcí se nám nejvíce líbila možnost nechat se sledovat při pohybu kolem zařízení. Když systém rozpozná váš obličej, bude se snažit natočit displej s kamerkou nahoře tak, abyste byli stále v záběru. Oproti softwarové funkci, kdy se program kamerky snaží udržet oční kontakt, je toto výrazný posun.

Notebook Auto Twist AI PC, který je zatím jen ve vývoji a možná se nedostane do prodeje, také zvládne otočit displejem kolem dokola, aby pomocí kamerky zachytil panorama. Není se co divit, systém jednoho otočného kloubu si říká o rychlé opotřebování a také spotřeba energie při častém pohybu displeje bude stoupat. Jinak notebook vypadá jako běžný jiný.

Lenovo, které mělo už tradičně představení novinek separátně, vedle toho uvedlo i celou řadu dalších modelů napříč svými řadami. Zájemce si tak může vybrat mezi profesionálními modely, jako je ThinkPad X1 Carbon Gen 13 s hmotností pod jeden kilogram a s řadou AI funkcí zabalených do názvu Smart Modes. Ty optimalizují výkon a schopnosti umělé inteligence, aby se zbytečně nevybíjela baterie. Každý režim je přitom přístupný prostřednictvím jednoduchého widgetu. Zajímavá je například funkce sdílení fotografií s mobilním telefonem, která se aktivuje ťuknutím na displej.

Smart Modes na notebooku Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 3

I zájemci o více designový model si mohou tyto funkce vyzkoušet. Má je integrované model Lenovo Yoga Slim 7i.