náhledy
Pikantní zlatá, zasněná fialová, chladná modrá, zářivá korálová, náladová modrá, nenápadná šedá. Lenovo na veletrhu IFA představila novou řadu notebooků IdeaPad Vibe pro ty, kteří berou notebook nejen jako pracovní nástroj, ale i jako stylový doplněk.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Překlad barev je samozřejmě naše improvizace, protože barevný vzorník Pantone, ze kterého Lenovo odstíny nové modelové řady čerpalo, je výhradně v angličtině. Tedy Spicy Gold, Dreamy Violet, Zen Green, Chill Blue, Radiant Coral, Moody Blue a Lowkey Grey.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A namozřejmě na fotkách pod divokým LED osvětlením a bez žádného neutrálního záchytného modu vypadají odstíny plus minus úplně jinak – sytě zlatá se třeba snadno promění v zelenou. Proto dále nemluvme o barvách, ale o technice.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Lenovo IdeaPad Vibe bude dostupný ve 14" a 15" variantách s OLED nebo IPS displeji, s procesory Qualcomm Snapdragon X a AMD Ryzen AI 400. Modely s čipy od Intelu v budoucnosti přibudou.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Notebooky jsou rozumně vybavené porty, na jedné straně mají dva USB-A konektory...
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... na druhé dva USB-C, HDMI, sluchátkový/mikrofonní konektor a čtečku microSD karet.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Podsvětlená klávesnice má v této kategorii notebooků velmi netradiční vlastnost.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Má totiž výměnné hmatníky a každý si jí tak může přizpůsobit podle vlastních preferencí. Jaké varianty budou na trhu, je zatím otázkou, na kterou jsme nedostali odpověď.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Šasi je hlíníkové, spodní kryt lze snadno odmontovat, a dostat se tak k vnitřnostem, což je v souladu s novou legislativou EU.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zde potěší dva sloty na SSD, z nichž jeden je standarně volný a v případě konfigurace s AMD i dva sloty pro operační paměť – obé lze tedy uživatelsky rozšířit.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Až tedy v budoucnu nastane situace, že ceny operačních pamětí klesnou na skousnutelnou úroveň, můžete notebook významně upgradovat. Pokud jsme však pochopili správně, konfigurace s procesorem od Qualcommu má paměť napevno na motherboardu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Výměnný je samozřejmě i akumulátor, na zvláštní desce je i část portů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Cenu jsme se oficiálně nedozvěděli, neoficiálně se hovoří o zhruba 20 tisících Kč za základní konfigurace.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Lenovo se do barviček pustilo i v případě all-in-one počítačů IdeaPad Centre AiO. Tentokráte v Pantone barvách Dreamy Violet, Radiant Coral, Zen Green, Chill Blue, Luna Grey a Cloud Grey.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Počítač je vestavěn v podstavci, monitor je tedy velmi tenký. Inspiraci iMacem se zde opravdu nezapře. Ty vertikální proužky nejsou designová invence, ale důsledek nevhodného LED nasvětlení expozice.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Potěší solidní osazení konektory, příjemným detailem jsou tři základní snadno přístupné na boku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Počítače budou v nabídce ve velikostech 23,8" a 27", od začátku se zde počítá s procesory Intel. V podstavcích jsou vestavěné bezdrátové nabíječky pro smartphony a další elektroniku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz