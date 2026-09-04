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Konec šedi. Nové notebooky Lenovo hrají všemi barvami, díky EU déle vydrží

Václav Nývlt
Fotočlánek   15:00
Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026 Lenovo Vibe a AiO - IFA 2026
Berlín (od zpravodaje Technet.cz) - Pikantní zlatá, zasněná fialová, chladná modrá, zářivá korálová, náladová modrá, nenápadná šedá. Lenovo na veletrhu IFA představila novou řadu notebooků IdeaPad Vibe pro ty, kteří berou notebook nejen jako pracovní nástroj, ale i jako stylový doplněk.

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