Není příliš velká nadsázka, když řekneme, že Lego se svou novinkou Smart Play vstupuje do nové éry. Základní malé obdélníkové kostičky již nebudou to, co bývaly, alespoň některé. Dánská společnost totiž přichází s novými, které jsou vybaveny několika funkcemi.
Firma sama hovoří o tom, že je to jedna z největších změn od doby, kdy uvedla minifigurky, a to bylo před téměř půl stoletím v roce 1978. Nové schopnosti prvků stavebnice jí svým způsobem vdechnou život. Firma při jejich vývoji přišla s více než dvaceti patentovanými světovými novinkami.
„Kombinace prvků platformy Lego Smart Play – Lego Smart Brick, Lego Smart Tags a Lego Smart Minifigurky – reaguje v reálném čase a přináší dětem interaktivní herní zážitek plný objevování a vyprávění příběhů jejich fantazie,“ popisují novinku zástupci Lega.
Bliká, pípá a interaguje
Pojďme se na jednotlivé prvky podívat podrobněji. Základem je Lego Smart Brick, které obsahuje malý čip, jenž je základem celého systému. Ten může využívat senzory, jako je akcelerometr, NFC, světelný a zvukový senzor. K dispozici jsou také LED diody a malý reproduktor s vestavěným syntezátorem. O napájení systému se stará akumulátor, který uživatel dobije bezdrátově.
Lego Smart Tags a Lego Smart Minifigurky pak umožňují spustit různé akce, když třeba reagují na interakci odpovídajícími zvuky a chováním. Ať už je spouštěčem světlo nebo třeba NFC čip na Smart Tagu.
Ve výsledku se tak třeba při souboji vesmírných lodí ze série Star Wars při namíření jedné lodi na druhou spustí příslušný zvuk a část kostky zčervená.
Právě řada Star Wars byla vybrána jako první, která Lego Smart Play přináší. Konkrétně to budou tři stavebnice: Lukův Red Five X-Wing, Darth Vaderův TIE Fighter a Throne Room Duel & A-Wing.
Například poslední zmíněná stavebnice odkazující na legendární souboj Darth Vadera a Luka Skywalkera umožní v rámci Smart Play slyšet zvuk světelného meče, motoru A-wingu nebo nabídne poslech imperiálního pochodu, když císař Palpatin sedí na svém trůnu.
Předobjednávky budou spuštěny 9. ledna za zatím nespecifikovanou cenu s tím, že prodej začne 1. března.