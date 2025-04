Část 1/5

Statistika herní platformy Steam hovoří jasně. Bezmála 60% hráčů má monitor s rozlišením 1920 × 1080 (a pokud má víceobrazovkový systém, má nejčastěji dva Full HD monitory vedle sebe). QHD rozlišení 2560 × 1440 má zhruba dvacet procent hráčů a 8K rozlišení je schováno někde v celkem nevýznamné 2,6% skupině „jiné“.

Ostatně není se čemu divit, ještě pro loňskou generaci grafických karet bylo 8K rozlišení nad jejich síly. Jenže letošní generace RTX 5000 má nejen větší hrubý výkon, ale především systém DLSS 4.0, který pomocí AI upscalingu umožňuje renderovat obraz při nižším rozlišení a poté jej přepočítat na rozlišení cílové. Snímkovou frekvenci navíc umí zvýšit pokročilejší dopočítávání snímků „frame generation“. Jak dobře jim to jde a nakolik se tato vylepšení podepíší na kvalitě obrazu záleží na spoustě okolností.

Naše testovací sestava zůstává od testů letošních grafických karet beze změny – je to počítač HAL3000 MČR 2025, který nám zapůjčila společnost 100mega. Je postaven na procesoru AMD Ryzen 9 9950X chlazený vodním okruhem NZXT Kraken Elite. Systém má k dispozici 64 GB DDR5 paměti HyperX Fury s rychlostí 6 000 MT/s a 4TB Samsung SSD 990 Pro. Základní deskou je Asus ROG Strix X870E-E Gaming Wifi, o napájení se stará zdroj BeQuiet! Straight Power 12 s výkonem 1,2 kW. To vše v obrovské skříni BeQuiet! Light Base 600 LX. Dohromady s grafickou kartou RTX 4090 je to sestava téměř za 130 tisíc korun. Testy si můžete připomenout zde:

Pro test hraní v 8K jsme počítač osadili grafikou kartou RTX 5090 Founders Edition, kterou nám zapůjčila společnost Nvidia. Periferie zůstaly stejné jako při dřívějších testech – klávesnici Logitech Pro X TKL Lightspeed a myš Pro 2 Lightspeed.

KCD II v 8K

Změna nastala u zobrazovače. Do HDMI portu karty jsme připojili 8K televizor Samsung QE65QN800C, který podporuje 8K signál do snímkové frekvence 60 Hz.