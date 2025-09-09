Poslední spekulace před akcí Applu, kde ukáže telefony, ale i další věci

Zářijová akce Applu je věnována především telefonům iPhone, ale zpravidla se tam objeví ještě něco dalšího. Co by to letos mohlo být, může vyplynout z různých spekulací, které se objevují s nadcházejícím termínem události stále častěji.

Apple Keynote 2025 | foto: Technet.cz

V úterý 9. září představí společnost Apple nové telefony iPhone. To je jisté, stejně jako jejich design, který nebude žádným překvapením, protože se už nějakou dobu ukazuje na různých únicích. Jako potvrzení můžeme vzít snímky maket telefonů v připravovaných krytech různých výrobců, které se podařilo zachytit i redakci Mobil.iDNES.cz na veletrhu IFA.

Načapali jsme nové iPhony. Podívejte se, jak budou vypadat v krytech

Tam se dozvíte i další podrobnosti o připravovaných telefonech.

My se budeme věnovat předpovědím, které hovoří o dalších produktech, které může Apple na akci představit. Pokud bychom se orientovali podle předchozích zářijových akcí Applu, tak bychom se letos mohli dočkat nových hodinek a sluchátek.

Sluchátka AirPods Pro 3 by měla dostat nový čip, který má vedle zlepšení některých funkcí umožnit i efektivnější provoz a tím pádem i delší výdrž běhu na baterie. Nově by sluchátka měla možnost měřit tep. Pouzdro sluchátek pak patrně přijde o fyzické tlačítko.

Vedle toho se ale možná již večer dozvíme i něco nového o chytrém reproduktoru HomePod mini, který by mohl dorazit v druhé generaci. První generace přišla v roce 2020 a nyní by tak byl už čas na to, aby dostal podporu některých nových funkcí.

HomePod mini v nových barvách

Spekuluje se také o novém AirTagu, který načíná pátý rok svého působení na trhu. Podle dřívějšího vyjádření reportéra Bloombergu Marka Gurmana by měl dostat lepší sledování polohy a možná i nějaké další bezpečnostní funkce.

Před několika týdny se hodně spekulovalo i o příchodu nové televizní krabičky Apple TV 4K s novým čipem a rozšířenými schopnostmi v rámci chytré domácnosti. Nyní se však zdá, že na upgrade tři roky starého zařízení si budeme muset ještě chvíli počkat stejně, jako se na tomto Apple Keynote nejspíše neobjeví ani očekávané odlehčené brýle Vision.

Uvedení novinek můžete v přímém přenosu sledovat dnes v úterý od 19:00 třeba na portálu Mobil.iDNES.cz.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

