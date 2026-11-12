Předvánoční doba je časem, kdy řada lidí přemýšlí nad tím, že by si mohla pořídit nový počítač a nahradit svůj zastarávající stroj. Kdo se začal rozhlížet teprve nyní, může být trochu překvapen cenou a dostupností některých konfigurací a komponent, jako jsou grafické karty, paměti a úložiště. Ty se nyní prodávají za několikanásobek cen z roku 2025.
Kdo by si chtěl počkat, až se tato cenová bouře přežene, může podle některých odhadů čekat i několik let, než se rozjedou další výrobní kapacity nebo horečka kolem AI trochu opadne. Právě stavba velkých serverových „AI továren“ a snaha mít aspoň na skladě dostatek grafických karet a pamětí, které využijí budoucí továrny, vysávají z trhu většinu současné výrobní kapacity čipů.