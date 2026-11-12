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Je tu úplně nová generace počítačů. Je to tak trochu zoufalství, ale nutné

Roman Všetečka
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ilustrační snímek | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Ze všech možných směrů slyšíme i vidíme, jak se zdražují notebooky a počítače. Odráží se to i na výrazných propadech prodejů. A zdá se, že nepomohou ani nové systémy, které mají integrovanou většinu komponent. Spíš naopak.

Předvánoční doba je časem, kdy řada lidí přemýšlí nad tím, že by si mohla pořídit nový počítač a nahradit svůj zastarávající stroj. Kdo se začal rozhlížet teprve nyní, může být trochu překvapen cenou a dostupností některých konfigurací a komponent, jako jsou grafické karty, paměti a úložiště. Ty se nyní prodávají za několikanásobek cen z roku 2025.

Kdo by si chtěl počkat, až se tato cenová bouře přežene, může podle některých odhadů čekat i několik let, než se rozjedou další výrobní kapacity nebo horečka kolem AI trochu opadne. Právě stavba velkých serverových „AI továren“ a snaha mít aspoň na skladě dostatek grafických karet a pamětí, které využijí budoucí továrny, vysávají z trhu většinu současné výrobní kapacity čipů.

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