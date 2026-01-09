Domácí tisk už není jen nouzové řešení. Jak vybrat barvy do tiskárny?

Autor:
Ve spolupráci   5:00
Doba, kdy jsme do práce nebo do školy tiskli jen v nejnutnějších případech, je dávno pryč. Éra home office, hybridní práce a distančního studia přinesla potřebu dokumenty tisknout doma v objemech, které byly dříve běžné jen ve velkých kancelářích. S rostoucím vytížením domácích tiskáren ale přišla i zásadní otázka: Musí být barva do tiskárny skutečně tak nákladnou položkou?
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz | foto: TonerPartner.czAdvertorial

Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz
5 fotografií

Zatímco dříve byla komunita uživatelů rozdělena na dva nesmiřitelné tábory, dnes se tyto světy propojují. Kvalitní alternativní náplně do tiskáren totiž prošly obrovskou profesionalizací. Do popředí se dostává třetí cesta: profesionální náplně vyráběné přímo v České republice, které nabízejí standardy dříve vyhrazené jen pro drahé originály.

Co je to kompatibilní toner a čím se liší?

Pokud se v pojmech ztrácíte, vězte, že pod označením, co je to kompatibilní toner (pro laserové modely) nebo kompatibilní cartridge (pro inkoustové) se skrývá náplň, kterou nevyrobil výrobce tiskárny, ale jiný odborný výrobce. V tomto segmentu se dnes setkáte se třemi kategoriemi:

  1. Novovýroba: Zcela nová kazeta vyrobená podle nejvyšších evropských standardů. Vše od obalu až po čip je nové a navržené tak, aby přesně sedělo do vašeho modelu.
  2. Repase: „Zelená“ cesta, kdy se originální prázdný obal profesionálně vyčistí, osadí novými komponenty a naplní čerstvým práškem.
  3. Refill: Pouhé dosypání prášku bez výměny dílů. Od této varianty se dnes kvůli riziku vysypání prášku prakticky upouští.
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Mýty, které už dávno neplatí

Kolem alternativních produktů koluje řada polopravd. Pojďme si v nich udělat jasno:

„Zničím si tiskárnu a ztratím záruku“

Toto je nejčastější obava. V rámci EU však legislativa chrání spotřebitele – použití kompatibilního materiálu samo o sobě není důvodem k zániku záruky. Český lídr TonerPartner jde ale ještě dál a nabízí doživotní záruku na své náplně PREMIUM a unikátní garanci proti poškození tiskárny. Pokud by jejich náplň prokazatelně poškodila váš stroj, firma jej na vlastní náklady opraví nebo vymění za nový.

„Kompatibilní toner vytiskne méně stran“

Kolik lze reálně ušetřit?

Ekonomika tisku mluví jasně. S využitím kompatibilních tonerů řady PREMIUM ušetříte u laserových tiskáren více než 60 % nákladů na jeden výtisk. U inkoustových tiskáren je pak díky XL objemům cena za jeden výtisk nižší o cca 40 %.

Seriózní výrobci se řídí mezinárodní normou ISO/IEC 19752. U náplní řady PREMIUM je výtěžnost prakticky shodná s originálem. U inkoustových tiskáren je situace ještě lepší – kompatibilní tonery a cartridge v XL provedení nabízejí výrazně vyšší objemy (např. 20 ml černého inkoustu oproti 6 ml u originálu), což znamená daleko vyšší počet výtisků.

„Tisk bude špinavý a neostrý“

Kvalita řady PREMIUM je pro běžné uživatele k nerozeznání od originálu. Pro reprezentativní firemní dokumenty, faktury i studijní skripta jde o naprosto ideální volbu.

Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Praktický tip: Jak z toneru vymáčknout maximum?

  • Skladování: Každý toner do tiskárny skladujte vždy ve vodorovné poloze v suchu a temnu.
  • Před instalací protřepat: Nový toner před vložením několikrát horizontálně protřepejte, aby se prášek uvnitř uvolnil.
  • Čipy a čistota: Nedotýkejte se měděných kontaktů na čipu, mastnota z rukou může zhoršit komunikaci se strojem.

„U moderních tiskáren připojených k Wi-Fi doporučujeme sledovat informace o kompatibilitě čipů. Seriózní dodavatelé mají čipy vždy aktuální, aby tiskárna náplň bez problému přijala a správně komunikovala o stavu hladiny barvy do tiskárny,“ doplňuje Jan Znišťal, jednatel TonerPartner.

Příběh z Ostravy, který dobyl 9 evropských zemí

Úspěch na trhu s tiskem nemusí pocházet jen od globálních technologických gigantů. TonerPartner je hrdá česká firma, která vznikla v roce 2014 v Ostravě. Od té doby ušla neuvěřitelnou cestu – jako zatím jediné české firmě v tomto segmentu se jí podařilo prosadit v devíti zemích a expandovat i na globální platformy jako Amazon.

Dnes je TonerPartner lídrem trhu, který v Ostravě nejen sídlí, ale i vyrábí své kompatibilní náplně do tiskáren. Firma navíc sází na lidskost – dlouhodobě spolupracuje se zdravotně znevýhodněnými kolegy a investuje do rozvoje svých zaměstnanců.

Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz – najdete je ve všech těchto zemích.

Vše pod jednou střechou: Úspora času i přírody

TonerPartner dnes už není jen o náplních. Filozofie „vše pro kancelář pod jednou střechou“ znamená, že zde nakoupíte vše od samotných tiskáren, skenerů a 3D tiskáren až po kancelářské potřeby a papír. Tím, že pořídíte náplně do tiskárny i další vybavení v jedné objednávce, ušetříte na dopravě i svůj čas.

Důvěru v tuto českou značku potvrzují i recenze od zákazníků. Pokud si do vyhledávače zadáte „Heuréka tonery“, zjistíte, že obchod dlouhodobě doporučuje přes 91 % spokojených zákazníků. Na portálu Zboží.cz se pak firma pyšní dokonce 96% hodnocením.

Pokud hledáte způsob, jak snížit náklady na tisk, a přitom chcete podpořit poctivý český byznys s bezkonkurenčními zárukami, alternativní náplně do tiskáren řady PREMIUM od TonerPartner jsou jasnou volbou. Čtenáři tohoto článku mohou navíc uplatnit slevový kód PPHKA2BRQ, který zajistí 10% slevu na nákup kompatibilních náplní v Česku.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností TonerPartner.

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují

HP Eliteboard G1

Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.

KVÍZ: Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj...

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

Přichází zcela nový koncept Lega. Legendární kostičky díky němu obživnou

Kostička Lego Smart Brick, která obsahuje malý čip, jenž je základem celého...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky se stal prostorem, kde se Lego rozhodlo představit zcela nový koncept dílů pro svou stavebnici. Firma novinku nazývá Smart Play a mění tím celý koncept...

Domácí tisk už není jen nouzové řešení. Jak vybrat barvy do tiskárny?

Ve spolupráci
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Doba, kdy jsme do práce nebo do školy tiskli jen v nejnutnějších případech, je dávno pryč. Éra home office, hybridní práce a distančního studia přinesla potřebu dokumenty tisknout doma v objemech,...

9. ledna 2026

Vyčištěné zuby za 30 sekund i nové tamagotchi. Novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

9. ledna 2026

Krátké vlasy s mikádem před 100 lety rozdělily ženy v Československu

Před 100 lety se začaly zkracovat vlasy

Byla to jen změna účesu. A přesto symbolická revoluce. Když se v lednu 1926 na Slovanském ostrově v Praze konala přehlídka moderních ženských účesů, bylo jasné, že nejde o pomíjivý módní výstřelek....

9. ledna 2026

NASA možná z ISS předčasně stáhne posádku. Důvodem je nemoc

Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik...

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) zvažuje, že by přivezl zpět posádku dříve, než byl plánovaný návrat. Může za to zdravotní stav jednoho z členů mise Crew-11.

8. ledna 2026  15:17

CES 2026 je v plném proudu. Co přinesl největší technologický veletrh

Televizor s 9mm obrazovkou LG Wallpaper OLED evo W6 TV

Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevřel své brány už 6. ledna 2026. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos tomu není jinak. Na CES se již několik...

8. ledna 2026  10:52

Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují

HP Eliteboard G1

Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.

8. ledna 2026

AMD na CESu oprášilo staré čipy, mezi herními procesory je stále králem

Nový AMD Ryzen AI 400

AMD jako by zapomnělo, že to „C“ u veletrhu CES znamená „Consumer“, tedy spotřební. Ze spotřební oblasti toho letos moc nepředvedlo, nové čipy jsou pouze oprášené loňské modely. Platí to i o...

7. ledna 2026  18:04

Tohoto robota lze pozvat do prádelny a televizi pověsit místo obrazu

Domácí robotický pomocník LG CLOiD

Firma LG v rámci největšího světového veletrhu spotřební elektroniky CES ukázala své novinky mezi prvními. Vedle velkých televizorů a třeba i OLED displeje s 720Hz obnovovací frekvencí se objevil i...

7. ledna 2026  17:28

Kalendář rovnodenností a slunovratů. Kdy nastane astronomické jaro a léto 2026?

Asi šest tisíc lidí oslavilo u kamenného kruhu Stonehenge letní slunovrat. Akce...

Astronomické jaro, léto, podzim i zima nezačínají v kalendáři úderem půlnoci, ale v konkrétní moment. Přinášíme harmonogram klíčových milníků roku 2026, vysvětlíme fyzikální jevy, které za nimi...

7. ledna 2026

Konečně! Nové procesory Core Ultra jsou vyrobené technologií 18A

Nový procesor Panther Lake

Byl to jeden z těch momentů, kdy o nějaké technologii dlouho posloucháte v teoretické rovině a konečně je před vámi produkt, který ji využívá. Intel na veletrhu CES představil novou generaci...

7. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Prvních 72 hodin katastrofy. Česká příručka se slovo „válka“ bojí vyslovit

Komentář
Příručka 72 hodin

Jedna vcelku nekompromisní poučka říká, že rozdíl mezi státem a totálním chaosem je devět jídel. České domácnosti už od loňska dostávají do poštovních schránek příručku 72 hodin. A nejsme jediní...

7. ledna 2026

Přichází zcela nový koncept Lega. Legendární kostičky díky němu obživnou

Kostička Lego Smart Brick, která obsahuje malý čip, jenž je základem celého...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky se stal prostorem, kde se Lego rozhodlo představit zcela nový koncept dílů pro svou stavebnici. Firma novinku nazývá Smart Play a mění tím celý koncept...

6. ledna 2026  18:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.