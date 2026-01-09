Zatímco dříve byla komunita uživatelů rozdělena na dva nesmiřitelné tábory, dnes se tyto světy propojují. Kvalitní alternativní náplně do tiskáren totiž prošly obrovskou profesionalizací. Do popředí se dostává třetí cesta: profesionální náplně vyráběné přímo v České republice, které nabízejí standardy dříve vyhrazené jen pro drahé originály.
Co je to kompatibilní toner a čím se liší?
Pokud se v pojmech ztrácíte, vězte, že pod označením, co je to kompatibilní toner (pro laserové modely) nebo kompatibilní cartridge (pro inkoustové) se skrývá náplň, kterou nevyrobil výrobce tiskárny, ale jiný odborný výrobce. V tomto segmentu se dnes setkáte se třemi kategoriemi:
- Novovýroba: Zcela nová kazeta vyrobená podle nejvyšších evropských standardů. Vše od obalu až po čip je nové a navržené tak, aby přesně sedělo do vašeho modelu.
- Repase: „Zelená“ cesta, kdy se originální prázdný obal profesionálně vyčistí, osadí novými komponenty a naplní čerstvým práškem.
- Refill: Pouhé dosypání prášku bez výměny dílů. Od této varianty se dnes kvůli riziku vysypání prášku prakticky upouští.
Mýty, které už dávno neplatí
Kolem alternativních produktů koluje řada polopravd. Pojďme si v nich udělat jasno:
„Zničím si tiskárnu a ztratím záruku“
Toto je nejčastější obava. V rámci EU však legislativa chrání spotřebitele – použití kompatibilního materiálu samo o sobě není důvodem k zániku záruky. Český lídr TonerPartner jde ale ještě dál a nabízí doživotní záruku na své náplně PREMIUM a unikátní garanci proti poškození tiskárny. Pokud by jejich náplň prokazatelně poškodila váš stroj, firma jej na vlastní náklady opraví nebo vymění za nový.
„Kompatibilní toner vytiskne méně stran“
Kolik lze reálně ušetřit?
Ekonomika tisku mluví jasně. S využitím kompatibilních tonerů řady PREMIUM ušetříte u laserových tiskáren více než 60 % nákladů na jeden výtisk. U inkoustových tiskáren je pak díky XL objemům cena za jeden výtisk nižší o cca 40 %.
Seriózní výrobci se řídí mezinárodní normou ISO/IEC 19752. U náplní řady PREMIUM je výtěžnost prakticky shodná s originálem. U inkoustových tiskáren je situace ještě lepší – kompatibilní tonery a cartridge v XL provedení nabízejí výrazně vyšší objemy (např. 20 ml černého inkoustu oproti 6 ml u originálu), což znamená daleko vyšší počet výtisků.
„Tisk bude špinavý a neostrý“
Kvalita řady PREMIUM je pro běžné uživatele k nerozeznání od originálu. Pro reprezentativní firemní dokumenty, faktury i studijní skripta jde o naprosto ideální volbu.
Praktický tip: Jak z toneru vymáčknout maximum?
- Skladování: Každý toner do tiskárny skladujte vždy ve vodorovné poloze v suchu a temnu.
- Před instalací protřepat: Nový toner před vložením několikrát horizontálně protřepejte, aby se prášek uvnitř uvolnil.
- Čipy a čistota: Nedotýkejte se měděných kontaktů na čipu, mastnota z rukou může zhoršit komunikaci se strojem.
„U moderních tiskáren připojených k Wi-Fi doporučujeme sledovat informace o kompatibilitě čipů. Seriózní dodavatelé mají čipy vždy aktuální, aby tiskárna náplň bez problému přijala a správně komunikovala o stavu hladiny barvy do tiskárny,“ doplňuje Jan Znišťal, jednatel TonerPartner.
Příběh z Ostravy, který dobyl 9 evropských zemí
Úspěch na trhu s tiskem nemusí pocházet jen od globálních technologických gigantů. TonerPartner je hrdá česká firma, která vznikla v roce 2014 v Ostravě. Od té doby ušla neuvěřitelnou cestu – jako zatím jediné české firmě v tomto segmentu se jí podařilo prosadit v devíti zemích a expandovat i na globální platformy jako Amazon.
Dnes je TonerPartner lídrem trhu, který v Ostravě nejen sídlí, ale i vyrábí své kompatibilní náplně do tiskáren. Firma navíc sází na lidskost – dlouhodobě spolupracuje se zdravotně znevýhodněnými kolegy a investuje do rozvoje svých zaměstnanců.
Vše pod jednou střechou: Úspora času i přírody
TonerPartner dnes už není jen o náplních. Filozofie „vše pro kancelář pod jednou střechou“ znamená, že zde nakoupíte vše od samotných tiskáren, skenerů a 3D tiskáren až po kancelářské potřeby a papír. Tím, že pořídíte náplně do tiskárny i další vybavení v jedné objednávce, ušetříte na dopravě i svůj čas.
Důvěru v tuto českou značku potvrzují i recenze od zákazníků. Pokud si do vyhledávače zadáte „Heuréka tonery“, zjistíte, že obchod dlouhodobě doporučuje přes 91 % spokojených zákazníků. Na portálu Zboží.cz se pak firma pyšní dokonce 96% hodnocením.
