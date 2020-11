V roce 2021 může přijít nový iPad, který ukáže směr přenosným zařízení

Společnost LG by měla podle zjištění jihokorejského serveru ETNews dodat společnosti Apple nový druh displejů s miniLED podsvícením. Objevit by se měly v tabletech iPad Pro, jejich příchod se očekává příští rok. Podle některých zvěstí se mohou dostat i do některých notebooků od Applu. Tento zdroj však hovoří o dodavatelích z řad firem Epistar a Sanan Optoelectronics. Testování více dodavatelů nových technologií však není u Applu nic neobvyklého.

Podle dostupných informací by to měly být první globálně prodávané tablety, či vůbec přenosná zařízení, která s takovým displejem přijdou.

Připomeňme si že se takový tip displeje zatím objevuje jen u nejnovějších televizí a bere se jako předstupeň technologicky náročnějšího systému microLED.

Abychom si v těchto termínech udělali pořádek, miniLED je systém, který k podsvícení používá miniaturní bílé LED diody, které mají velikosti v řádech 100 mikrometrů. Díky tomu se výrazně zvyšuje kvalita podsvícení, když je možné místo řádově stovek podsvětlovacích prvků u současných technologií využít tisíce. Mnohem lépe tak lze řídit jas jednotlivých částí obrazu a zlepšuje se barevné podání, kontrast. Vést by to mělo i k nižší spotřebě displeje.

Technologie označovaná jako microLED se naproti tomu obejde zcela bez podsvícení. Jeden zobrazovací bod (pixel) v tomto případě tvoří trojice mikroskopických různě barevných diod (zpravidla v barevném schématu RGB), které emitují světlo. V podstatě se těmito slovy dá popsat i OLED displej, který využívá organické diody. MicroLED technologie však pracuje s anorganickými diodami, které by měly být odolnější. Je však zatím velice drahá a její větší nasazení se dá očekávat až v dalších letech.

Zatím tu tedy máme miniLED technologii, která se dosud objevila u velkých televizních panelů. Také ta je zatím dražší než současné technologie, ale to by zájemcům o nový iPad Pro nemělo tak vadit. Zpravidla si jsou ochotni připlatit za lepší technologii, která není samoúčelná.

Čekat by prý neměli dlouho. ETNews předpokládá, že by se mohly tyto přístroje obejit již příští rok. Pokud by to Apple stihl do března, mohlo by to být přesně rok poté, co uvedl čtvrtou generaci iPadu Pro. Není to však příliš pravděpodobné, protože si Apple zpravidla drží odstup mezi novými verzemi jednoho modelu minimálně rok a půl.