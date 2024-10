Máte pomalý internet, co stále vypadává? Dost často to můžete vyřešit sami

Pryč jsou doby, kdy se v jedné domácnosti k internetu připojily dva počítače, a tím to haslo. Dnes jsou to běžně čtyři telefony, tablet, tři notebooky, dvě televize, herní konzole, tablet, chytrý reproduktor, kamera, chytrá žárovka … Snadno to mohou být i desítky zařízení. Tím se zásadně zvýšily nároky na připojení ze strany poskytovatele internetu, a to nejen na rychlost, ale zejména odezvu a neustálou dostupnost.

Především se ale – a to si mnozí neuvědomují – zásadně změnily požadavky na domácí wi-fi router. Jinými slovy, ten pár let starý model, „který nám úplně stačil“, na takové použití prostě stačit nemusí.

Wi-Fi 6 nebo, nebo Wi-Fi 7?

V menších bytech lze vystačit s jedním routerem. Ačkoli jsou na trhu i modely s nejnovější specifikací Wi-Fi7 (na krabici někdy najdete označení 802.11be), tak s klidným svědomím můžete vybrat levnější Wi-Fi6 (označené i jako 802.11ax) model. Jednak dost ušetříte, jednak telefony a notebooky s Wi-Fi7 teprve pomalu přicházejí na trh, takže s tím klidně můžete vyčkat na další generační obměnu.

Wi-Fi7 router na první pohled od Wi-Fi6 routeru nepoznáte.

S výjimkou extrémně náročných uživatelů, kteří nemohou využít kabely a zároveň mají opravdu vysokorychlostní připojení k internetu a často přenášejí velké objemy dat na síťové disky – ti ocení jak vyšší rychlost, tak nižší latenci přenosu a pro ně tak může být přechod na nový standard Wi-Fi přínosem hned. Pro ty, co bydlí v extrémně zarušených místech, může být dobrým tipem koupit třípásmový model (tri band), které vedle tradičních 2,4 GHz a 5 GHz pásem využívají i 6 GHz pásmo, jež je zatím poměrně volné, a tak slibuje vysoké a konstantní přenosové rychlosti. Jen platí, že čím vyšší frekvence, tím horší průchodnost překážkami a kratší dosah.

Moderní Wi-Fi6 routery mívají čtyři antény. Ty je potřeba nasměrovat podle instrukcí v návodu k obsluze (typicky dvě kolmo vzhůru, dvě v úhlu 45 stupňů), rozhodně je nenechat připláclé vodorovně za routerem. Samotný router je vhodné umístit ideálně doprostřed pokrývaného prostoru (tedy ne k venkovní stěně bytu, ale raději k nějaké vnitřní příčce) a do výšky, třeba na skříň. Je dobré dát pozor, aby mezi ním a vašimi zařízeními bylo co nejméně překážek. Postavit router například za televizor nebo plechová dvířka skříně znamená podstatné zhoršení jeho výkonu.

Na repeatery zapomeňte, řešením je „mesh“

Pokud máte větší byt nebo rodinný dům a v některých jeho částech je signál wi-fi sítě hodně slabý nebo připojení vypadává, pak je lepší prostor pokrýt více, než jedním zařízením. Ideální je zcela zapomenout na „repeatery“ (česky opakovače), které přijímají existující wi-fi signál, vytváří ve svém okolí druhou wi-fi síť a data mezi nimi předávají. Výsledky jsou různé, ale prakticky jistý je významný pokles propustnosti sítě jako celku.

Lepší je zvolit takzvané „mesh routery“. To jsou routery, které se prodávají v setech dvou nebo tří jednotek. Jedna z nich funguje jako hlavní a je připojena ke zdroji internetu, ostatní rozmístíte tak, aby co nejlépe pokrývaly odlehlejší části bytu či domu.

Příklad třípásmových Mesh routerů

Ač se to na první pohled nemusí zdát, od kombinace routeru a repeateru se zásadně liší. Vytváří jednu homogenní síť a zařízení (třeba telefon, se kterým chodíte po bytě) si předávají mezi jednotkami tak, aby vždy využíval tu nejsilnější – nestává se tak, že se telefon zuby nehty drží té sítě, ke které je připojen, ačkoli má v dosahu jinou a mnohem silnější.

Zároveň nezatěžují existující sít. V horším případě si totiž vytvoří jednu samostatnou skrytou síť, přes kterou budou jednotky společně komunikovat a předávat si data. V ideálním případě, pokud máte v bytě či domě natahané ethernetové kabely, je využijí pro vzájemné propojení. Říká se tomu „Ethernet Backhaul“ a je to ideálním řešením.

Jak při stavbě nebo rekonstrukci připravit byt? Pokud jste k internetu připojeni přes VDSL nebo kabelového operátora, je ideální telefonní nebo koaxiální kabel dovést až na místo, kde má být router umístěn, ideálně tedy do „epicentra“ pokrývané plochy. Pokud do bytu či domu vede optika, s menším operátorem se ideálně můžete dohodnout na natažení HDPE trubičky až k budoucímu umístění routeru. Pokud by nevyhověli, od místa vstupu optiky do bytu natáhněte k budoucímu místu routeru ethernetový kabel (ideálně CAT6). Rozhodně dobrý nápad je od místa routeru rozvést ethernetové kabely do každé místnosti, ideálně k místu pro televizor a k pracovnímu stolu. Počítače, televizory a herní konzole tak v budoucnu připojíte kabelem a ušetříte wi-fi pásmo. Případně kabely využijete jako „backhaul“ pro meshovou síť. Nezapomeňte, že ke každé ethernetové zásuvce povede od routeru jeden kabel – bez přerušení. Elektrikáři je mají někdy tendenci rozvést podobně jako elektřinu (jedna zásuvka napojena na druhou), což samozřejmě nefunguje. Pokud budete chtít využívat IP kamerový systém, je vhodné rozvést ethernetové kabely i na místa kamer, ke vchodové brance nebo dveřím na napojení IP zvonku. Myslete i na umístění síťových disků NAS, i pro ty je vhodné připravit kabel. Ethernetový kabel natáhněte i mezi rozvaděč a třífázovou elektrickou zásuvku v garáži nebo u parkovacího místa – bude se v budoucnu hodit pro připojení wallboxu pro nabíjení elektromobilu.

Běžné byty a domy zpravidla pokryjete dvěma jednotkama, rozsáhlejší třema. Při jejich rozmisťování pamatujte i na pokrytí zahrady. Pokud máte zahradu rozlehlejší, lze využít outdoorové jednotky odolné vodě a prachu pro umístění venku.

Pokud jste v situaci, že máte novější zařízení od operátora (svého poskytovatele internetu) a část prostoru nepokryje, můžete zvolit kompromisní variantu, takzvaný powerline adaptér kombinovaný s wi-fi dokrývačem. Jednu jeho jednotku připojíte k routeru ethernetovým kabelem a zapojíte do zásuvky. Druhou jednotku zapojíte do zásuvky v místě, které potřebujete pokrýt wi-fi sítí. A může to být jiný pokoj, nebo třeba zahradní domek. Obě jednotky se spojí skrze domácí rozvod elektřiny a posílají si přes něj data. Zpravidla to funguje bez problémů, rychlosti samozřejmě nejsou jako po kabelu, ale pro běžnou práci nebo třeba sledování Netflixu v nejvyšší kvalitě to bohatě stačí.

Výbava

Většina routerů má nastavení pomocí webového rozhraní, lépe vybavené modely pak nabízejí i aplikaci s průvodcem. Snad všechny dnešní modely umí automatický výběr kanálů, některé umožňují i pokročilejší optimalizaci sítě pomocí chytrého telefonu. Uživatel nemusí mnoho řešit.

Využít můžete „QoS“, kdy můžete určit, která zařízení v síti mají prioritu a určit druh datového provozu, který má být upřednostňován – typicky „gaming“ (spojení s herními servery) nebo „streaming“ (provoz služeb typu Netflix).

Většina routerů umí vytvořit wi-fi síť pro hosty, takže jim nemusíte dávat heslo k vaší hlavní, zároveň lze zpravidla nastavit, zda zařízení v hostovské síti mají vidět zařízení v domácí síti, nebo ne. Typickou volbou je „ne“.

Dražší routery nabízejí i antivirovou ochranu – blokují škodlivé webové stránky (kontrolované proti aktualizované databázi), snaží se chránit síť před vnějšími útoky a případná infikovaná zařízení dávají do karantény – snaží se zamezit škodlivým kódům v komunikaci. Nezapomeňte povolit automatické aktualizace, nebo je pravidelně kontrolovat. Router se starým firmwarem může být nepříjemnou bezpečnostní dírou.