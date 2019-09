Intel uznává dočasný úspěch AMD, ale plánuje agresivní odvetu

Nudné doby, kdy Intel drtivě vládl v oblasti procesorů na trhu klasických počítačů, se staly mnohem zajímavější po příchodu architektury Zen od konkurenčního AMD. Procesory AMD tak znovu začali brát vážně i velcí výrobci počítačových systémů a kdysi neotřesitelná dominance Intelu se začala poněkud zmenšovat.

Firma AMD si i v dalších letech udržela inovativní pozici a v x86 architektuře byla pro Intel více než důstojným partnerem, který nabízel lepší poměr ceny a výkonu, a navíc se jí dařilo vyrábět i čipy, které nebyly přehnaně „žravé“, co se nároků na elektrickou energii týká. To byla velká výtka u AMD procesorů v minulosti. AMD nyní díky partnerům vyrábí třetí generaci těchto čipů vyspělejší výrobní technologií než Intel, což má právě i velký vliv na konečnou spotřebu.

Šéfové Intelu si tuto skutečnost uvědomují a tak se není co divit, že poněkud nepřímo přiznali, že jim AMD v této oblasti ukrajuje tržní podíl.

Stalo se to během nedávné konference Citi Global Tech, na které Intel podle serveru HotHardware připustil, že AMD „získalo nějaký podíl v oblasti desktopových prodejních kanálů“, ale zároveň slíbil „agresivně konkurovat ve všech segmentech“.

V tomto duchu na konferenci hovořil Jason Grebe, který je viceprezident a generální ředitel Intelové divize Cloud Platforms and Technology Group.

„Nyní ale chceme agresivně konkurovat ve všech segmentech, když už jsme nyní zvládli problémy s dodávkami v posledních šesti až dvanácti měsících v oblasti PC. Přišli jsme o určitou část low-endového trhu s přenosnými počítači a také u desktopového kanálu. Ale jak budeme pokračovat ve zlepšování naší situace v zásobování, budeme tam stále agresivnější,“ slíbil Grebe.

Intel nyní komentuje AMD stále častěji. „Odvedli skvělou práci, aby uzavřeli mezeru (ve výkonu – pozn. red.), ale stále máme nejvýkonnější procesory v oboru her a my si tuto metu uchováme,“ reagoval na AMD podle serveru PCGamers.com Troy Severson, manažer prodeje společnosti Intel v oblasti počítačových her a VR. Zda to bude za konkurenceschopnou cenu, je však otázkou.

Souboj mezi oběma rivaly je tak výhodou pro uživatele, kteří nyní mají větší možnosti výběru mezi různými platformami a mohou tak lépe uspokojit své požadavky na absolutní výkon a efektivnější práci s mnoha aplikacemi najednou.