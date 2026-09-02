Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Možná i vy nakupujete přes AI a víc přemýšlíte o utrácení. Ukázal to výzkum

Autor:
  14:30

Fotogalerie4

IFA 2026 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) - Tento týden začíná IFA 2026, což je velká událost ve světě spotřební elektroniky a výpočetní techniky. Tradičně se začátkem akce výzkumná firma zveřejňuje nejnovější trendy z oblasti spotřební elektroniky. A ty jsou opravdu zajímavé.

Prodej spotřebních technologií a zboží dlouhodobé spotřeby dosáhne v roce 2026 sumy 1,4 bilionu dolarů (téměř 30 bilionů korun), což je meziroční nárůst o 5,1 procenta. To je jedna z hlavních tezí, kterou zveřejnila výzkumná společnost NIQ v rámci zahájení největšího veletrhu spotřební elektroniky na starém kontinentu.

Tato čísla firma odhaduje i přes to, že podle jejích výzkumů 56 procent spotřebitelů tvrdí, že odložilo nákup technologií kvůli ceně nebo při čekání na slevu.

V analýze trhu a předpokládaného vývoje v roce 2027 se také uvádí, že se u spotřebitelů mění cyklus nákupu technologií v rámci upgradu. „Další fáze technologického růstu nebude určena jednoduše tím, co si spotřebitelé mohou dovolit, ale které nákupy mohou ospravedlnit,“ vysvětlili zástupci firmy. Jinými slovy, lidé víc přemýšlejí nad tím, zda budou ještě šest měsíců po nákupu zažívat pocit, zda to stálo za to.

Stále větší důraz se klade na produkty, které nabízejí dlouhodobou hodnotu díky vlastnostem, jako je odolnost a spolehlivý výkon za přiměřenou cenu.

Tento spotřebitelský náhled potvrzují údaje za první čtvrtletí roku 2026, které podle NIQ pokračují v trendu výdajů, který se objevil už v roce 2025. To znamená, že celosvětově nákupy spotřebního zboží a zboží dlouhodobé spotřeby (T&D) rostou v hodnotě, ale klesají v objemu, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Celosvětové prodeje T&D podle NIQ:Celý rok 20251. čtvrtletí 2026
Celkové tržby (USD)857 miliard dolarů216 miliard dolarů
Růst prodejní hodnoty, meziročně5 %9 %
Růst objemu prodeje, meziročně1 %-1,2 %

„Poptávka po spotřebitelských technologiích nezmizela, ale současné trendy v technologickém průmyslu naznačují, že spotřebitelé jsou stále selektivnější ohledně toho, kdy a proč nakupují nebo upgradují zařízení,“ doplňují zástupci společnosti.

Zdražování čipů a konečných produktů

Je však třeba si uvědomit, že výrobci i nadále musí reagovat na prudce rostoucí ceny energií a komponent (zejména čipů), což vedlo ke zvýšení cen výrobků nad míru inflace. Z toho výzkumná společnost vyvozuje, že současný růst prodejní hodnoty T&D není zcela výsledkem toho, že by si spotřebitelé vybírali prémiové produkty.

Jak rozvoj umělé inteligence a s ním související zdražování čipů a jejich horší dostupnost přispívají k růstu cen chytré spotřební elektroniky, mohou uživatelé na některé produkty někdy déle čekat.

Podle nejnovějších údajů analytické společnosti NIQ pociťují spotřebitelé dopady tohoto nedostatku především v kategorii přístrojů náročných na výpočetní výkon, jako jsou chytré telefony, notebooky, stolní počítače, herní hardware a herní konzole. Výrobci reagují tak, že se soustředí především na konfigurace s vysokou poptávkou jako 256 nebo 512 GB, omezují rozmanitost modelů a zvyšují ceny.

Výše uvedené závěry vycházejí z výzkumu, který firma provedla v březnu 2026 mezi 17 000 dospělými spotřebiteli na 17 světových trzích včetně Česka. Vyplývá z nich také, že:

  • 63 % spotřebitelů T&D vykazuje vysokou cenovou citlivost
  • 60 % upřednostňuje značky, které nabízejí „dobrou hodnotu za peníze“
  • 56 % odložilo nákup technologií, protože produkt byl příliš drahý nebo čekali na slevy
  • spotřebitelé řadí trvanlivost, kvalitu, pohodlí a důvěru před cenovou dostupností při definování hodnoty

Odložíte letos nákup elektroniky?

celkem hlasů: 1

Vyhledávání produktů pomocí AI

Stále víc se lidé radí s agenty poháněnými umělou inteligencí při nákupu zboží. Podle NIQ téměř tři čtvrtiny nakupujících dnes využívají umělou inteligenci k vyhledávání produktů, a pětina spotřebitelů už využívá umělou inteligenci dokonce jako součást nákupního procesu.

Vyhledávání založené na umělé inteligenci a noví konkurenti pomalu smazávají dřívější výhody postavení na trhu. „Pokud hodnota vašeho produktu není relevantní, zřejmá a srovnatelná jak pro kupující, tak pro algoritmy, hrozí vaší značce, že upadne v zapomnění,“ varují výzkumníci NIQ.

Začíná veletrh IFA 2026

Noviny v trendech trhu spotřebitelské elektroniky NIQ prezentovala v rámci veletrhu IFA, který se tradičně odehrává první týden září v Berlíně. Nyní začínají novinářské dny, kterých se tradičně účastní i naše redakce Technet.iDNES.cz.

IFA 2026

Tento rok se oficiální část veletrhu pro veřejnost otevírá od 4. do 8. září. Návštěvníci se mohou těšit na téměř 1 800 vystavovatelů, kteří zde představí své nejnovější vychytávky a techniku. Pořadatelé očekávají víc než 245 tisíc návštěvníků, kteří dorazí z téměř 140 různých zemí. Podlahová plocha IFA 2026 pokrývá 161 200 metrů čtverečních v mnoha halách na berlínském výstavišti.

IFA 2026
IFA 2026
IFA 2026
IFA 2026 - Acer
4 fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kolik lidí, tolik ovcí. Jaké bylo Bulharsko za totality, kdy tam mířily davy

Z dějin socialistického Bulharska

Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií,...

OBRAZEM: Měsíc při částečném zatmění kouzlil v Česku i ostatních koutech planety

Zatmění Měsíce za Washingtonovým památníkem v americkém Washingtonu (28. srpna...

V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je...

Trump chce přemístit velitelský ostrov letadlovek. Víme, proč je to nesmysl

Letadlová loď USS Gerald R. Ford pluje ve Středozemním moři. (11. října 2023)

Americké námořnictvo se vážně zabývá návrhem prezidenta Donalda J. Trumpa na zásadní změnu konstrukce letadlových lodí třídy Ford. Přál by si, aby nové lodě měly hlavní nástavbu uprostřed místo...

Apple nečekaně ukázal novinky. Z cen se vám protočí panenky

Ilustrační snímek

Dva nové přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku představila společnost Apple bez většího humbuku a přípravy. Mimo jiné potěší ty, kdo si chtějí hrát s umělou inteligencí, aniž by se museli bát o...

Vzdušná logistika návštěvy šéfa CIA v Moskvě. V úvahu připadá změna letadel

Transportní letoun C-17 Globemaster britského letectva zajišťuje přesun...

V úterý 25. srpna pobyl na moskevském letišti Vnukovo přepravní speciál USAF C-17 Globemaster. Přivezl ředitele CIA Johna Ratcliffa. Přesný obsah návštěvy je neznámý. Mluví se o varování před ruským...

Možná i vy nakupujete přes AI a víc přemýšlíte o utrácení. Ukázal to výzkum

IFA 2026

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Tento týden začíná IFA 2026, což je velká událost ve světě spotřební elektroniky a výpočetní techniky. Tradičně se začátkem akce výzkumná firma zveřejňuje nejnovější trendy z oblasti spotřební...

2. září 2026  14:30

Nehodu u Halifaxu způsobil jeden vadný kabel: moderní MD-11 s 229 lidmi spadl v roce 1998

Vyzdvižené trosky letounu MD-11 z letu Swissair 111. Uprostřed leží pokroucené...

Nehodu v letectví občas způsobí i konkurenční boj a pokus o zpříjemnění cesty pasažérům. Důkazem je pád švýcarského McDonnell Douglasu nedaleko Halifaxu, který kromě překotné honby za zvýšením počtu...

2. září 2026,  aktualizováno  14:44

Nejlepší traktor je ten s příběhem. Land Utility Tractor Standard N

Soutěž
Celkový pohled

Podívejte se na příběh traktoru Fordson, který – i díky zajímavým doplňkům – ožil ne na poli, ale v dílně. Do soutěže Příběh mého modelu 2026 nám ho poslal modelář Martin Halámek.

2. září 2026

Dnes v noci uzavřeme přihlašování modelů do naší soutěže Příběh mého modelu

V úterý 1. září ve 23 hodin skončí možnost přihlásit model do velké letní soutěže pro plastikové modeláře a nastane období, kdy bude došlé výtvory hodnotit nejen odborná porota a redakce, ale i vy,...

29. srpna 2026,  aktualizováno  1. 9. 13:53

Vádí vám letní horka? Osvěžte se bojem o vodu s tímto modelářským příběhem

Soutěž
Diorama Ztraceni

V návalu letních veder se modelář Matyáš Holiš rozhodl poslat do naší soutěže výjev, po kterém dostanete žízeň. Jeho diorama s posádkou německého tanku Panzerkampfwagen IV Ausf. D je zasazeno do bojů...

1. září 2026

Trump chce přemístit velitelský ostrov letadlovek. Víme, proč je to nesmysl

Letadlová loď USS Gerald R. Ford pluje ve Středozemním moři. (11. října 2023)

Americké námořnictvo se vážně zabývá návrhem prezidenta Donalda J. Trumpa na zásadní změnu konstrukce letadlových lodí třídy Ford. Přál by si, aby nové lodě měly hlavní nástavbu uprostřed místo...

1. září 2026

Slavil rekordy a měl zabít Hitlera. Havaroval legendární letoun DH.88 Comet

Premium
Letoun De Havilland DH.88 Comet

Když se 15. srpna po přistání na anglickém letišti Old Warden překlopilo na záda a zlomilo, mnozí v tom viděli konec jedné éry. Není jiné takové – toto letadlo je nenahraditelným kusem historie. Ve...

31. srpna 2026

Díky filmu se stala legendou. Prozkoumejte model U-96 ze snímku Das Boot

Soutěž
U96 Celkový pohled s filmovým letáčkem Das Boot

Když se řekne ponorka, většina si nejspíš vybaví ikonickou U-Boot, tedy německou ponorku z druhé světové války, typu VIIC. Modelář Tomáš Kadlec nám představí limitovaný model U-96, vydaný ke 40....

31. srpna 2026

NASA vyslala do vesmíru nový teleskop, má vytvořit Atlas vesmíru

Vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové na floridském mysu Canaveral (29. srpna...

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír vyslal v neděli do vesmíru teleskop Nancy Grace Romanové, který má podle úřadu napomoci odhalit některé z největších záhad kosmu.

30. srpna 2026  14:28

Pokochejme se modelem legendárního vrtulníku Bell AH-1 se zubatou tlamou

Soutěž
Bell AH-1G

Vrtulník Bell AH-1 je legendární vrtulník, který před více než 60 lety určil trend do daleké budoucnosti. Představuje nám ho modelář, který i v minulém ročníku soutěže Příběh mého modelu dokázal...

30. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

„Šílenci“ si na něj věšeli i bazuky. Malý nezmar na nebi nejen válečném

Charles M. Carpenter se svým Piperem L-4 „Rosie the Rocketer“

I malé letadlo se může stát velkou legendou. Zářným příkladem je americký Piper J-3 Cub, chcete-li L-4 Grasshopper. Představme si stručně tento lehký zázrak některými zajímavostmi z jeho životopisu,...

30. srpna 2026

Před 100 lety finišovala dostavba svatého Víta. Uvnitř mizelo těžké lešení

Stavba Chrámu sv. Víta v roce 1889

Katedrála svatého Víta na Pražském hradě se v létě 1926 pomalu blížila k dokončení. Práce směřovaly k roku 1929 a oslavám Svatováclavského milénia. Lidové noviny tehdy podrobně popisovaly, co všechno...

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.