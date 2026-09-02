Prodej spotřebních technologií a zboží dlouhodobé spotřeby dosáhne v roce 2026 sumy 1,4 bilionu dolarů (téměř 30 bilionů korun), což je meziroční nárůst o 5,1 procenta. To je jedna z hlavních tezí, kterou zveřejnila výzkumná společnost NIQ v rámci zahájení největšího veletrhu spotřební elektroniky na starém kontinentu.
Tato čísla firma odhaduje i přes to, že podle jejích výzkumů 56 procent spotřebitelů tvrdí, že odložilo nákup technologií kvůli ceně nebo při čekání na slevu.
V analýze trhu a předpokládaného vývoje v roce 2027 se také uvádí, že se u spotřebitelů mění cyklus nákupu technologií v rámci upgradu. „Další fáze technologického růstu nebude určena jednoduše tím, co si spotřebitelé mohou dovolit, ale které nákupy mohou ospravedlnit,“ vysvětlili zástupci firmy. Jinými slovy, lidé víc přemýšlejí nad tím, zda budou ještě šest měsíců po nákupu zažívat pocit, zda to stálo za to.
Stále větší důraz se klade na produkty, které nabízejí dlouhodobou hodnotu díky vlastnostem, jako je odolnost a spolehlivý výkon za přiměřenou cenu.
Tento spotřebitelský náhled potvrzují údaje za první čtvrtletí roku 2026, které podle NIQ pokračují v trendu výdajů, který se objevil už v roce 2025. To znamená, že celosvětově nákupy spotřebního zboží a zboží dlouhodobé spotřeby (T&D) rostou v hodnotě, ale klesají v objemu, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.
|Celosvětové prodeje T&D podle NIQ:
|Celý rok 2025
|1. čtvrtletí 2026
|Celkové tržby (USD)
|857 miliard dolarů
|216 miliard dolarů
|Růst prodejní hodnoty, meziročně
|5 %
|9 %
|Růst objemu prodeje, meziročně
|1 %
|-1,2 %
„Poptávka po spotřebitelských technologiích nezmizela, ale současné trendy v technologickém průmyslu naznačují, že spotřebitelé jsou stále selektivnější ohledně toho, kdy a proč nakupují nebo upgradují zařízení,“ doplňují zástupci společnosti.
Zdražování čipů a konečných produktů
Je však třeba si uvědomit, že výrobci i nadále musí reagovat na prudce rostoucí ceny energií a komponent (zejména čipů), což vedlo ke zvýšení cen výrobků nad míru inflace. Z toho výzkumná společnost vyvozuje, že současný růst prodejní hodnoty T&D není zcela výsledkem toho, že by si spotřebitelé vybírali prémiové produkty.
Jak rozvoj umělé inteligence a s ním související zdražování čipů a jejich horší dostupnost přispívají k růstu cen chytré spotřební elektroniky, mohou uživatelé na některé produkty někdy déle čekat.
Podle nejnovějších údajů analytické společnosti NIQ pociťují spotřebitelé dopady tohoto nedostatku především v kategorii přístrojů náročných na výpočetní výkon, jako jsou chytré telefony, notebooky, stolní počítače, herní hardware a herní konzole. Výrobci reagují tak, že se soustředí především na konfigurace s vysokou poptávkou jako 256 nebo 512 GB, omezují rozmanitost modelů a zvyšují ceny.
Výše uvedené závěry vycházejí z výzkumu, který firma provedla v březnu 2026 mezi 17 000 dospělými spotřebiteli na 17 světových trzích včetně Česka. Vyplývá z nich také, že:
- 63 % spotřebitelů T&D vykazuje vysokou cenovou citlivost
- 60 % upřednostňuje značky, které nabízejí „dobrou hodnotu za peníze“
- 56 % odložilo nákup technologií, protože produkt byl příliš drahý nebo čekali na slevy
- spotřebitelé řadí trvanlivost, kvalitu, pohodlí a důvěru před cenovou dostupností při definování hodnoty
Vyhledávání produktů pomocí AI
Stále víc se lidé radí s agenty poháněnými umělou inteligencí při nákupu zboží. Podle NIQ téměř tři čtvrtiny nakupujících dnes využívají umělou inteligenci k vyhledávání produktů, a pětina spotřebitelů už využívá umělou inteligenci dokonce jako součást nákupního procesu.
Vyhledávání založené na umělé inteligenci a noví konkurenti pomalu smazávají dřívější výhody postavení na trhu. „Pokud hodnota vašeho produktu není relevantní, zřejmá a srovnatelná jak pro kupující, tak pro algoritmy, hrozí vaší značce, že upadne v zapomnění,“ varují výzkumníci NIQ.
Začíná veletrh IFA 2026
Noviny v trendech trhu spotřebitelské elektroniky NIQ prezentovala v rámci veletrhu IFA, který se tradičně odehrává první týden září v Berlíně. Nyní začínají novinářské dny, kterých se tradičně účastní i naše redakce Technet.iDNES.cz.
Tento rok se oficiální část veletrhu pro veřejnost otevírá od 4. do 8. září. Návštěvníci se mohou těšit na téměř 1 800 vystavovatelů, kteří zde představí své nejnovější vychytávky a techniku. Pořadatelé očekávají víc než 245 tisíc návštěvníků, kteří dorazí z téměř 140 různých zemí. Podlahová plocha IFA 2026 pokrývá 161 200 metrů čtverečních v mnoha halách na berlínském výstavišti.