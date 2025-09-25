Vrací se 3D obraz, přicházejí minipračky a další trendy předvánočního trhu

Autor:
Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) - Jeden z největších světových veletrhů spotřební elektroniky a techniky IFA, který se odehrává každý rok na začátku září v Berlíne, ukazuje i to, jaké produkty společnosti nabídnou na předvánoční trh. Dají se tak vysledovat i měnící se trendy a potenciál některých novinek.
Tady je 3D obraz bez brýlí součástí obrazovky herního tabletu Digiera.

Tady je 3D obraz bez brýlí součástí obrazovky herního tabletu Digiera. | foto: Roman Všetečka, Technet.cz

Tak trochu se vrací 3D obraz, ke kterému nepotřebujete brýle. Zatím spíš do...
V posledních ročnících nesmí na veletrhu chybět roboti. Tento od Becker...
Opravdu realisticky vypadající robotická společnice od firmy Realbotix, která...
Humanoidní robot firmy Booster robotics může sloužit jako společník nebo učební...
50 fotografií

Každoročně začíná veletrh IFA prezentací výsledků výzkumu, z něhož letos vyplynulo, že se v poslední době daří asi nejvíce prodeji bezdrátových sluchátek. A není se co divit, sluchátka s pokročilejšími funkcemi, jako je potlačení okolního hluku a více než ucházejícím zvukem i v nižších cenových kategoriích, lákají ke koupi nejen nové uživatele, ale i majitele dosluhujících drátových sluchátek. Částečně i proto, že se z mnoha zařízení vytrácí i audiokonektor, do něhož lze tato sluchátka zapojit.

A výrobci nekončí, díky nástupu umělé inteligence a s tím souvisejícím pokrokem v rozpoznávání mluveného slova se z těchto sluchátek stávají chytrá zařízení, která vám třeba měří zdravotní funkce, a ještě vám v reálném čase ve spolupráci s mobilním telefonem nebo jiným zařízením nabídnou živý překlad, i když zatím ne zcela dokonalý.

Ostatně touto funkcionalitou se chlubila na veletrhu i další nositelná elektronika, která by má poměrně velký potenciál k růstu. Jsou to chytré brýle, které vedle mikrofonu, reproduktorů a kamerky, dostávají také displej, respektive promítání obrazu do odrazové plochy umístěné do skla brýlí. Jiný koncept zase přináší opravdový displej předsazený před skla.

Zuckerberg a Ray-Ban ukázali nové chytré brýle. Součástí je i náramek

V obou případech, lze ale využít řadu funkcí. Od těch jednodušších, kterým stačí monochromatické zobrazení textu a objektů s průhledem do reálného světa, až po plnohodnotný barevný obraz ve VR prostředí. Každopádně i tady se uplatní AI překlad, kde vedle řeči můžete mít i přeložený text z věcí, na něž se díváte, a zabudovaná kamerka je tak může snímat. Téměř samozřejmostí je pak optický výstup navigace, i když třeba jen pomocí šipek.

Trochu nás překvapilo, že se na veletrhu neobjevilo nějaké větší množství chytrých prstenů, ale třeba to bylo tím, že se zde nekoná nějaký větší vývoj a jejich funkce vzhledem k rozměrům zůstávají stejné, a tak se výrobci nemají čím příliš chlubit.

O kolik méně prostoru se věnovalo menší elektronice, o to více se prezentovalo vybavení do domácnosti. Co se týká obrazu, byla zde asi jediná novinka v podobě technologie RGB miniLED.

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Zdá se však, že se může vrátit jedna opouštěná technologie. Tou je 3D obraz, k jehož sledování nepotřebujete žádné brýle. Na veletrhu jsme ho viděli na monitorech i herní konzoli. Ale zda to je jen labutí píseň, nebo se tato technologii dočká renesance, to ukáže až čas.

Stále větší prostor dostává chytrá domácnost a obecně domácí spotřebiče. Vedle stále chytřejších multifunkčních robotických vysavačů se pozornost výrobců přesunuje i na zahradu a její údržbu.

Nás v oblasti tohoto vybavení domácnosti zaujaly dva trendy. Jedním z nich je příchod barev a vzorů na domácí spotřebiče, kde se objevily třeba na kuchyňských robotech nebo stanicích robotických vysavačů.

Další zajímavý trend byl příchod malých praček, které patrně reagují na stále rostoucí počet singles domácností nebo prostě jen na poptávku mít možnost úsporně a šetrně vyprat speciální oblečení, které nelze prát s jiným.

Z veletrhu IFA 2025 si odnášíme i poznatek, že pomalu přichází doba různých robotů jako domácích společníků a pomocníků. Mohou mít podobu univerzálnějších humanoidních robotů nebo třeba roztomilého plyšáka pro pobavení či obsahovat funkci hlídání dětí a seniorů.

A možná ještě jedno povzdechnutí na konec. Ne veletrhu IFA se v minulosti pravidelně prezentovaly celosvětové značky s převahou těch evropských, jak se však mnohým z těch zaměřených na spotřební elektroniku nedařilo obstát především v konkurenci s asijskými firmami, tak se změnil i samotný veletrh. Zvláště na tom letošním to vypadlo, jako by se výstavištěm přehnalo především čínské cunami.

Z téměř 1 800 vystavovatelů jich byla více než třetina přímo z Číny a k tomu je třeba připočíst i řadu dalších, někdy tradičních evropských značek, které sice mohou mít centrálu nebo některou z hlavních poboček v Evropě, ale patří čínským společnostem nebo holdingům s převahou čínských majitelů. Ostatně se stále více hovoří o tom, že Evropu čeká brzy záplava levných produktů z Asie, které byly i díky americkým clům odmítnuty uživateli za oceánem.

Vstoupit do diskuse

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

Překážkou v osídlení Marsu je cesta. Lidé by zemřeli už během letu, říká odborník

Premium

Za jak dlouho budou lidé bydlet na Marsu a jak budou vypadat naši potomci, kteří se tam narodí? Proč se Měsíc hodí jako testovací laboratoř? Dostanou se do měsíčního kráteru Shackleton jako první...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

Když Slunce vyvrhne oblak nabitých částic, na reakci máme den dva, líčí astrofyzik

Premium

Kdykoli se podíváme na noční oblohu, jsou tam. Miliony a miliony hvězd. Některé jasně září, některé se zhroutí do černých děr a bez některých by život na naší planetě nebyl možný. Jako třeba bez...

25. září 2025

Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10

Možná jste se svým počítačem s Windows 10 úplně spokojení, ale 14. října 2025 systému končí životní cyklus a přestane dostávat aktualizace. Používání takového počítače nemusí být bezpečné, ani...

25. září 2025

Vrací se 3D obraz, přicházejí minipračky a další trendy předvánočního trhu

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) Jeden z největších světových veletrhů spotřební elektroniky a techniky IFA, který se odehrává každý rok na začátku září v Berlíne, ukazuje i to, jaké produkty společnosti nabídnou na předvánoční trh....

25. září 2025

Náboženství je ve světě na ústupu. Jeho zánik má tři fáze

Demografové zkoumali postupný přechod od náboženských společností k sekulárním. V různých kulturách probíhá překvapivě podobně. Víra je na ústupu na celém světě.

24. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

POZOR VLAK: Vůle a fantazie. Ochrnutý modelář skládá úchvatné LEGO lokomotivy

Skok do vody převrátil život Jana Vočky naruby. Jako tetraplegik s ochrnutými dolními a částečně i horními končetinami skončil na vozíku, přesto se nevzdal. Pomáhá lidem s podobným postižením a jako...

24. září 2025

Číňané vyrobili DNA kazetu. Vejde se na ni veškerá hudba, která kdy vznikla

Nové zařízení má umožnit ukládání velkého objemu dat. Využívá kombinaci jejich zápisu do deoxyribonukleové kyseliny s tvarem populárního paměťového média z minulého století. Vejde se na něj až 36...

24. září 2025

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

vydáno 24. září 2025

Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

Nejsložitější matematické operace nyní v Ostravě počítá “vlk”, přesněji řečeno kvantový počítač VLQ. Do provozu ho v úterý slavnostně uvedli v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při...

23. září 2025  13:42

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

23. září 2025

Famózní ticho, skvělé pohodlí, výborný zvuk. AirPods Pro 3 se povedly

Apple je aktuálně největším výrobcem sluchátek na světě a s novějšími modely postupně opadá určitý despekt, který k nim mnozí audiofilové mívali. Jak se povedl nejnovější model AirPods Pro 3, který...

23. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Komunistická diktatura si notovala s nacistickou. Bratříčkování vojáků v Brestu

Při invazi do Polska šly za svými cíli ruku v ruce nacistická a komunistická diktatura. V souvislosti s tím se připomíná i společná přehlídka wehrmachtu a Rudé armády. Připomeňme si fotograficky tuto...

22. září 2025

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.