Každoročně začíná veletrh IFA prezentací výsledků výzkumu, z něhož letos vyplynulo, že se v poslední době daří asi nejvíce prodeji bezdrátových sluchátek. A není se co divit, sluchátka s pokročilejšími funkcemi, jako je potlačení okolního hluku a více než ucházejícím zvukem i v nižších cenových kategoriích, lákají ke koupi nejen nové uživatele, ale i majitele dosluhujících drátových sluchátek. Částečně i proto, že se z mnoha zařízení vytrácí i audiokonektor, do něhož lze tato sluchátka zapojit.
A výrobci nekončí, díky nástupu umělé inteligence a s tím souvisejícím pokrokem v rozpoznávání mluveného slova se z těchto sluchátek stávají chytrá zařízení, která vám třeba měří zdravotní funkce, a ještě vám v reálném čase ve spolupráci s mobilním telefonem nebo jiným zařízením nabídnou živý překlad, i když zatím ne zcela dokonalý.
Ostatně touto funkcionalitou se chlubila na veletrhu i další nositelná elektronika, která by má poměrně velký potenciál k růstu. Jsou to chytré brýle, které vedle mikrofonu, reproduktorů a kamerky, dostávají také displej, respektive promítání obrazu do odrazové plochy umístěné do skla brýlí. Jiný koncept zase přináší opravdový displej předsazený před skla.
V obou případech, lze ale využít řadu funkcí. Od těch jednodušších, kterým stačí monochromatické zobrazení textu a objektů s průhledem do reálného světa, až po plnohodnotný barevný obraz ve VR prostředí. Každopádně i tady se uplatní AI překlad, kde vedle řeči můžete mít i přeložený text z věcí, na něž se díváte, a zabudovaná kamerka je tak může snímat. Téměř samozřejmostí je pak optický výstup navigace, i když třeba jen pomocí šipek.
Trochu nás překvapilo, že se na veletrhu neobjevilo nějaké větší množství chytrých prstenů, ale třeba to bylo tím, že se zde nekoná nějaký větší vývoj a jejich funkce vzhledem k rozměrům zůstávají stejné, a tak se výrobci nemají čím příliš chlubit.
O kolik méně prostoru se věnovalo menší elektronice, o to více se prezentovalo vybavení do domácnosti. Co se týká obrazu, byla zde asi jediná novinka v podobě technologie RGB miniLED.
Zdá se však, že se může vrátit jedna opouštěná technologie. Tou je 3D obraz, k jehož sledování nepotřebujete žádné brýle. Na veletrhu jsme ho viděli na monitorech i herní konzoli. Ale zda to je jen labutí píseň, nebo se tato technologii dočká renesance, to ukáže až čas.
Stále větší prostor dostává chytrá domácnost a obecně domácí spotřebiče. Vedle stále chytřejších multifunkčních robotických vysavačů se pozornost výrobců přesunuje i na zahradu a její údržbu.
Nás v oblasti tohoto vybavení domácnosti zaujaly dva trendy. Jedním z nich je příchod barev a vzorů na domácí spotřebiče, kde se objevily třeba na kuchyňských robotech nebo stanicích robotických vysavačů.
Další zajímavý trend byl příchod malých praček, které patrně reagují na stále rostoucí počet singles domácností nebo prostě jen na poptávku mít možnost úsporně a šetrně vyprat speciální oblečení, které nelze prát s jiným.
Z veletrhu IFA 2025 si odnášíme i poznatek, že pomalu přichází doba různých robotů jako domácích společníků a pomocníků. Mohou mít podobu univerzálnějších humanoidních robotů nebo třeba roztomilého plyšáka pro pobavení či obsahovat funkci hlídání dětí a seniorů.
A možná ještě jedno povzdechnutí na konec. Ne veletrhu IFA se v minulosti pravidelně prezentovaly celosvětové značky s převahou těch evropských, jak se však mnohým z těch zaměřených na spotřební elektroniku nedařilo obstát především v konkurenci s asijskými firmami, tak se změnil i samotný veletrh. Zvláště na tom letošním to vypadlo, jako by se výstavištěm přehnalo především čínské cunami.
Z téměř 1 800 vystavovatelů jich byla více než třetina přímo z Číny a k tomu je třeba připočíst i řadu dalších, někdy tradičních evropských značek, které sice mohou mít centrálu nebo některou z hlavních poboček v Evropě, ale patří čínským společnostem nebo holdingům s převahou čínských majitelů. Ostatně se stále více hovoří o tom, že Evropu čeká brzy záplava levných produktů z Asie, které byly i díky americkým clům odmítnuty uživateli za oceánem.