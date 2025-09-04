IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A také roboty.
V posledních ročnících nesmí na veletrhu chybět roboti. Tento od Becker Robotics se snaží nahradit číšníky a servírky a to včetně komunikace přes displej.
Humanoidní robot firmy Booster robotics může sloužit jako společník nebo učební pomůcka pro výuku programování robotů.
Robot poslíček od společnosti Neura využívá i ohebné robotické ruce, ale lze ho naprogramovat na řadu dalších podpůrných úkolů.
Takto má vypadat pořádný pomocník do domácnosti. Také s ním počítá Neura při nasazení v různých prostředích.
Pomocník do domácnosti může mít i podobu tohoto robůtka od TCL, který má pomoci se starostmi o děti i další členy domácnosti.
Robotického společníka na tenis ukázala na veletrhu IFA 2025 společnost Acemate.
Klasické barevné provedení domácích spotřebičů už je asi pasé, tento kuchyňský robot od Gorenje nebyl s takovou úpravou na veletrhu IFA 2025 výjimečný.
Potvrzení toho, že klasické barvy již k domácím spotřebičům podle některých výrobců neladí, jsou robotické vysavače Roborock.
Jiný nápad, jak v domácnosti ušetřit prostor, ukazuje pračka jako chlívek pro robotický vysavač Roborock.
Různé robotické vysavače, vytírače a sekačky ostatně byly na veletrhu všude. Nás zaujal i tento univerzální systém NexYard s různou výbavou, který třeba odhrabe sníh.
Pro práci ve vyšších patrech může robotický vysavač využít robotického „schodolezce“ Marswalkera, který do dostane přes schody.
Robotická sekačka od Roborocku zase dostala pružiny pro práci v nerovném terénu.
Ano, vidíte správně. Nad velkou pračkou Hisense jsou dvě malé. Ty lze provozovat samostatně a lze je použít pro měnší praní i na náročnější tkaniny.
Další ukázka toho, že jsou malé pračky na vzestupu, tentokrát na stánku společnosti Roborock.
Své místo mají na veletrhu i různé systémy podporující nebo kontrolující zdraví. Tento přístroj Avacura má po přiložení ruky pomoct s termoregulací organismu.
A například tento zářič Sunbooster, který vysílá vlny na frekvenci blízké infračervenému záření, má uživateli pomoct při pobytu v místnosti. Má mu dodávat část spektra, které by jinak získal z denního světla při pobytu venku.
A něco pro krásu. Maska Ulike Reglow, která má pomoct s péčí o kůži.
Zepředu digitální maska vypadá jako ochranný prostředek pro sport.
Jako koncept, který zatím není v prodeji, na veletrhu IFA prezentovala firma Lenovo otáčecí displej v notebooku.
Relativně velký prostor dostaly na veletrhu IFA 2025 společnosti, které představovaly miniaturní počítače.Příkladem budiž společnost Acemagic
Úplně jiný druh malého počítače ukazuje společnost Acer v podobě Veritonu GN100 postaveném na platformě Nvidia Grace Blackwell DGX. Ten je určen pro práci s umělou inteligencí.
Elegantní systém od firmy Satechi, který slouží jako dokovací stanice pro počítače Apple Mac, byl jedním z řady doplňků pro malé počítače.
Na veletrhu IFA 2025 jsme viděli i koncept pohyblivého stojánku od společnosti Lenovo.
Lenovo Smart Motion dokáže notebook zvedat, otáčet a lehce ho naklánět
Na bizarní klávesnice jsme si již na veletrhu IFA zvykli, a tak nás ani zvířátka na klávesách nepřekvapují.
Světelný pásek Philips Hue je kombinací takzvaných „chip-scale-package“ LED elementů a difuzní krycí fólie. Vznikl tak světelný pás, který svítí zcela homogenně a nelze u něj rozlišit jednotlivé LED.
Reproduktory Glowbe Speakers se skvrnou, která se pohybuje do rytmu hudby, vypadají tak trochu jako UFO.
I na veletrhu IFA byly od různých společností k vidění chytré brýle bez displeje, ale s možností nahrávání ozvučeného videa a využíváním dalších handsfree funkcí po napojení na mobilní telefon.
Ukázka zobrazení na monochromatickém displeji v chytrých brýlích Tecno. Na veletrhu IFA bylo podobných k vidění několik.
Podobné chytré brýle s jednoduchým displejem, jako od společnosti Rokid, mohou pomoci například s překladem.
Brýle Lenovo Legion Glasses 2 zase umí vytvořit i stereoskopický obraz, který vyvolává pocit 3D prostoru.
Tak trochu se vrací 3D obraz, ke kterému nepotřebujete brýle. Zatím spíš do monitorů, jako u tohoto aceru, než do televizních přijímačů.
Tady je 3D obraz bez brýlí součástí obrazovky herního tabletu Digiera.
Novinkou veletrhu IFA 2025 byla i další generace herního systému Lenovo Legion GO (8,8”, 2), který využívá displej s úhlopříčkou 8,8” a rozlišením WUXGA.
Hráči ocení tento herní systém od GMI, pokud tedy nebydlí v malém pokoji.
Kdo má dost prostoru, může si domů pořídit i letecký simulátor od MOC Simulation.
Tato revoluční nabíjecí stanice Bluetti využívá sodík místo lithia a tak ji lze provozovat i při poměrně nízkých teplotách.
Kdo už má dost hraní na počítači, mohle se na stánku TCL procvičit na simulátoru lyžování s virtuální realitou.
Zajímavý systém na nabíjení baterií od firmy Olight. Stačí do něj prostě ty vybité nasypat a o nic víc se nestarat.
Nejen věci do kanceláře, domu nebo na zahradu, firmy ukazovaly i různá přibližovadla s pohonem na elektřinu, jako je tato elektromotorka od Aceru.
Cestovní 24litrový kufr E-bike suitcase, který zároveň slouží jako dopravní prostředek s rychlostí až 30 km/h
Ani na domácí mazlíčky se nezapomnělo. Chytrá skříňka Neacasa je samočistící kočičí toaleta.
Své si na veletrhu našel i ten, kdo hledal klid. Budka Accutone s aktivním potlačením hluku může být nainstalována do většiny openspace kanceláří.
Na veletrhu IFA jsme si mohli vyzkoušet, jaká je optimální vzdálenost na sledování různě velikých televizorů.
Na veletrhu byl vystaven i plně vybavený modulární dům, který Samsung vyrobí dopředu a na pozemek zákazníka poté doveze v několika logických celcích.
A samozřejmě nesmí chybět ani retro. I letošní ročník veletrhu IFA se bez moderních technologií ve starém hávu neobešel.
