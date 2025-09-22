|
Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA
Dny NATO 2025
Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.
Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...
Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii
První víkend v září se v anglickém Duxfordu konala velká letecká show na počest 85. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí ukončení druhé světové války. Dnes již civilní letiště v Duxfordu je jakousi...
Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil
Na strojích Hawk létá slavná akrobatická skupina RAF Red Arrows a také akrobatické skupiny dalších uživatelů. Tento britský cvičný proudový letoun se poprvé vznesl 21. srpna 1974. Dosud bylo vyrobeno...
Komunistická diktatura si notovala s nacistickou. Bratříčkování vojáků v Brestu
Při invazi do Polska šly za svými cíli ruku v ruce nacistická a komunistická diktatura. V souvislosti s tím se připomíná i společná přehlídka wehrmachtu a Rudé armády. Připomeňme si fotograficky tuto...
Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA
Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...
Přijde vám houkačka v metru hlučná? Analyzovali jsme její fortissimo
Když se rozezní, v člověku je malá dušička a nakonec, ač nerad, z bezpečnostního pásu ustoupí, ba i tu nohu ze zavřených dveří vytáhne. Na hlasitost houkačky pražského metra si čas od času cestující...
Vrchol kariéry? Masaryk jmenoval Háchu do čela Nejvyššího správního soudu
V září 1925 přivítali v budově dnešního ministerstva obrany na Mariánských hradbách nového prezidenta Nejvyššího správního soudu Emila Háchu. Třiapadesátiletý právník, dlouholetý člen soudu a...
Zažila i zrušení pro nezájem. Poslední tramvaj na Staromáku byla jednička
Městská hromadná doprava je propracovaný systém, který žije a roste společně s městem. V předvečer oslav 150 let pražské MHD máte možnost projet se s námi Prahou tramvají a dozvědět se něco o...
Raketový letoun X-15 ukázal, co se nehodí pro raketoplán
Experimentální stroje X-15 za dekádu svého působení uskutečnily téměř 200 letů a ustanovily několik neoficiálních světových rekordů v rychlosti a dosažené nadmořské výšky. Informace, které byly...
To se jen tak nevidí. Obří formace válečných stíhaček Spitfire a Hurricane
Vidět nebe nad Duxfordem zaplněné stroji Hurricane a Spitfire je událostí hodnou oslav 80. výročí konce druhé světové války i 85. výročí Bitvy o Británii. Tuto slavnostní chvíli o prvním zářijovém...
Žhavé pozdravy z jádra. Nejnovější poznatky o naší planetě vzbuzují znepokojení
Nejhlubší vrstvu naší planety považovali geofyzikové za oddělenou od jejího zbytku. Na povrch měla mít zanedbatelný vliv. Nejnovější poznatky však naznačují něco jiného. A poznatky to jsou...
Před 49 lety narazil boeing do hory. Dodnes jde o nejhorší nehodu v Turecku
Kopilot letu Turkish Airlines 452 udělal ve tmě chybu a pokusil se přistát mimo letiště. Náraz zánovního Boeingu 727 do skalního masivu nepřežilo všech 154 lidí na palubě. Dodnes jde o nejhorší...
Herec Jan Skopeček byl mistrem malých rolí, prošel si dvěma koncentráky
Ve filmu a v televizi vytvořil Jan Skopeček, který se narodil přesně před 100 lety, více než stovku spíše menších rolí, byl trefným představitelem různých komorníků či kverulantů. Diváci jej znají z...