Videokonference nebo prostě jen doba, kdy se potřebujete pohybovat po místnosti a mít přitom displej notebooku na očích. To by mohlo být asi nejčastější využití chytrého stojánku pod notebook, který ukázala v rámci veletrhu CES čínská společnost Lenovo.
Tento koncept nazvaný Smart Motion je motorizovaný stojánek, který reaguje pohybem na to, kam se uživatel v místnosti vydá. Sám o sobě je slepý, hluchý a němý, ale prostřednictvím ovládacího programu využívá kamery, mikrofon a reproduktory notebooku. To mu umožňuje využít automatické sledování obličeje, ovládání hlasem a také otáčení stojanu pomocí gest.
Při videokonferencích tak můžete být stále v záběru, i když si třeba odskočíte něco ukázat na tabuli.
Jak můžete vidět na přiloženém videu, neumí tento koncept hýbat víkem notebooku. Když se zvednete od stolu, musí záběr kamery, upravit tak, že posune celý notebook do výšky. Pokud se na notebook na stojánku přímo nedíváte, může to vyvolávat lehké obavy, že na vás neustále někdo zírá.
Systém dokáže notebookem pohybovat podél vodorovné a svislé osy, zároveň dokáže položeným notebookem naklánět.
V současné fázi vývoje je stojánek vyroben tak, že je obtížné v sedě psát na klávesnici notebooku v pracovním tempu, kvůli překážejícím držákům notebooku. Na druhou stranu, když už stojíte a chcete rychle něco napsat, máte klávesnici hned po ruce nemusíte se k ní sklánět.
Není jasné, zda se vůbec tento výrobek někdy dostane do hromadné výroby a tím pádem ani není známa jeho cena, ale ta by rozhodně nebyla nízká.