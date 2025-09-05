Chytrý stojánek vás nespustí z očí, až to může někoho děsit

  14:30
Berlín (od zpravodaje Technet.cz) - Veletrh IFA je příležitostí, kam řada výrobců přichází ukázat své koncepty, které vznikly v jejich vývojových laboratořích a nakonec se třeba vůbec nikdy nedostanou na trh, nebo třeba v jiné podobě. Bude to i případ chytrého stojánku pod notebook od společnosti Lenovo.

Videokonference nebo prostě jen doba, kdy se potřebujete pohybovat po místnosti a mít přitom displej notebooku na očích. To by mohlo být asi nejčastější využití chytrého stojánku pod notebook, který ukázala v rámci veletrhu CES čínská společnost Lenovo.

Tento koncept nazvaný Smart Motion je motorizovaný stojánek, který reaguje pohybem na to, kam se uživatel v místnosti vydá. Sám o sobě je slepý, hluchý a němý, ale prostřednictvím ovládacího programu využívá kamery, mikrofon a reproduktory notebooku. To mu umožňuje využít automatické sledování obličeje, ovládání hlasem a také otáčení stojanu pomocí gest.

Samotný stojánek Lenovo Smart Motion se musí spoléhat na vybavení notebooku, především kameru.

Při videokonferencích tak můžete být stále v záběru, i když si třeba odskočíte něco ukázat na tabuli.

Jak můžete vidět na přiloženém videu, neumí tento koncept hýbat víkem notebooku. Když se zvednete od stolu, musí záběr kamery, upravit tak, že posune celý notebook do výšky. Pokud se na notebook na stojánku přímo nedíváte, může to vyvolávat lehké obavy, že na vás neustále někdo zírá.

Systém dokáže notebookem pohybovat podél vodorovné a svislé osy, zároveň dokáže položeným notebookem naklánět.

V současné fázi vývoje je stojánek vyroben tak, že je obtížné v sedě psát na klávesnici notebooku v pracovním tempu, kvůli překážejícím držákům notebooku. Na druhou stranu, když už stojíte a chcete rychle něco napsat, máte klávesnici hned po ruce nemusíte se k ní sklánět.

Nejnižší poloha, kam se Lenovo Smart Motion s notebookem dostane

Není jasné, zda se vůbec tento výrobek někdy dostane do hromadné výroby a tím pádem ani není známa jeho cena, ale ta by rozhodně nebyla nízká.

Koncept pohyblivého stojánku od společnosti Lenovo
Na první pohled může chytrý stojánek od společnosti Lenovo vypadt obyčejně...
...když vás ale zayhctí jeho kamera a začne na vás mířit obrazovka notebooku, je jasné, že zase až tak obyčejný není.
Notebookový stojánek Lenovo Smart Motion vás prostě z dohledu nespustí,
11 fotografií
Chytrý stojánek vás nespustí z očí, až to může někoho děsit

