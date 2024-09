Trendy z veletrhu IFA: roste chytrá technika, náhlavní sluchátka a foto

Pokud jsme minulý rok po otevírací konferenci konstatovali, že na trhu spotřebních technologií panují chmurné myšlenky a všechny segmenty trhu vykazovaly propad, letos se stav změnil.

IFA hlásí návrat řady tradičních vystavovatelů a také ruch ve všech halách ukazuje, že se firmy přestávají bát vydávat peníze za tento druh prezentace a to znamená, že se už tolik neškrtí náklady. Zda je tento mírný optimismus postaven na reálných základech nám ukazovala Sára Warnekeová, ředitelka gfu Consumer & Home Electronics, společnosti organizující veletrh IFA, na datech spřízněné firmy GfK.

Její úvodní slova o tom, že trh musí čelit inflaci, vyšším úrokovým sazbám a bohužel i válkám a politickým nejistotám asi příliš optimismu nenalila, některá zveřejněná čísla o trhu ukazují, že by nemuselo být zase až tak zle.

Pohled na vývoj prodejů spotřební techniky v porovnání s inflací.

Z nich vyplývá, že se globální ekonomika vzpamatovává poněkud pomaleji, ale některé oblasti vykazují slušný nárůst. Podle GfK se tak opatrnost spotřebitelů liší podle jejich kupní síly a místní cenové úrovně. Západní Evropa a rozvinutá Asie tak zaznamenaly v první polovině roku meziroční pokles o 1 %, resp. 9 %, zatímco východní Evropa roste o 4 %, Blízký východ dokonce o 8 % a k růstu se vrátila i rozvíjející se Asie.

Meziroční srovnání útrat za spotřební techniku podle regionů

Obecně se očekává pozitivní vývoj ve spotřební technice především ve druhé polovině roku. Z dlouhodobějšího výhledu mají velký potenciál oblasti výrobků, které nějak reagují na klimatické změny, jako jsou například klimatizace.

Agentura srovnávala i to, za co lidé více utrácejí. Ukazuje se, že stále více roste množství peněz vydaných za věci běžné spotřeby (FMCG), jako jsou potraviny, zatímco technologie stále klesají. Přesto si některé oblasti připsaly růst. Jsou to telekomunikace a vše, co se týká fotografování.

Meziroční srovnání vývoje trhu v různých segmentech spotřební techniky.

Segment Příklady výrobků Výsledky za prvních šest měsíců s porovnáním s se stejným obdobím loňského roku. Spotřební elektronika (televizory, soundbary atd.) - 2 % Telekomunikace (chytré telefony atd.) + 2 % IT (mobilní počítače, hardware atd.) - 5 % Malé domácí spotřebiče (fritézy, mixéry atd.) - 1 % Velké domácí spotřebiče (klimatizace, trouby atd.) - 2 %

Agentura GfK tvrdí, že růst v sektoru domácích spotřebičů je tažen třemi klíčovými přáními spotřebitelů, kterými jsou udržitelností, zjednodušování používání a novými schopnostmi poháněnými umělou inteligencí.

Znatelně se tak zvýšila poptávka po zařízeních, jako jsou chytré trouby a sporáky (meziroční nárůst tržeb o 30 %). Obecně se prosadily spotřebiče zaměřené na pohodlí, jako jsou robotické vysavače a plně automatické kávovary (nárůst o 9 %, resp. 7 %), a ekologičtější výrobky, jako jsou pračky s označením A (nárůst o 39 % v Evropě).

Při pohledu do některých z těchto segmentů GfK zjistilo, že v oblasti spotřební elektroniky si dobře vedou i sluchátka, kde příjmy z jejich prodeje narostly o dvě procenta. Největší nárůst, a to o 20 procent, si připsala bezdrátová náhlavní sluchátka. Méně lidí ve srovnání se stejným obdobím loni zaujala oblast tzv. smart audio, kam patří třeba chytré reproduktory. Odepsala osm procent.

A protože IFA letos slaví sto let od prvního otevření bran této výstavy, obecně se v panelové diskuzi účastnící shodli, že během let jejího pořádání změnilo chování nás spotřebitelů a uživatelů, kteří stále rychleji přijímají nové technologie. A to je prý do budoucna pozitivní.