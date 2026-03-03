náhledy
Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes zabezpečené cloudové rozhraní.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Řeč je o kvantovém počítači IBM Quantum System Two, jehož srdce jsme potkali na barcelonském výstavišti na Mobile World Congress 2026. Na světě jich je, včetně všech starších variant první generace, v provozu 80.
Výkon jednoho je podle zástupců větší, než výkon všech konvenčních superpočítačů dohromady. Ale jen v některých úlohách. A právě proto se o výpočetní čas „přetahují“ banky, pojišťovny, farmaceutické společnosti, výzkumná centra nebo třeba automobilky.
Farmaceutické firmy jej využívají například pro simulace molekul nových léků a vakcín, automobilky ladí chemické a fyzikální vlastnosti materiálů, případně optimalizují výrobu a logistiku dodavatelských řetězců. Slibné je využití ve výpočtech dynamiky tekutin (CFD).
V těchto skříňkách se nachází kvantové procesory. Zatímco v těch konvenčních může mít bit hodnotu 1 nebo 0, u kvantového může mít hodnoty 1, 0, nebo být v superpozici obou stavů zároveň. Takovému bitu říkáme qubit. Současný systém IBM umí zpracovat 133 qubitů současně.
Na expozici jsou připraveni vše vysvětlit, záleží na každém, kdy mu ze snahy pochopit kvantové principy exploduje hlava.
Každopádně výpočetní jednotky jsou v těch „nevzhledných“ pouzdrech dole a to vše nad tím se týká distribuce dat, přívodu energie a především chlazení.
Pletené měděné kabely jsou určené pro distribuci elektrické energie. Samotný procesor má spotřebu minimální.
Více energie potřebují generátory mikrovln pro manipulaci s qubity a kryogenní zesilovače, které slabé signály z procesoru zesilují tak, aby šum po cestě nepoškodil signál.
Tyto tenké pásky se starají o datovou komunikaci mezi procesorem a zbytkem systému.
Kvantový počítač (ve skříni uprostřed) je totiž doplněn konvenčními servery, které data pro kvantové výpočty připravují a naopak zpracovávají odpovědi kvantového systému.
Vše ostatní, co by šlo považovat za esteticky velmi zajímavé umělecké dílo, se týká chlazení procesoru.
Ne že by produkoval příliš tepla, ale pro navození kvantových stavů se jeho teplota musí pohybovat v blízkosti takzvané absolutní nuly, zhruba kolem 10–20 milikelvin, tedy asi –273 stupňů Celsia.
Procesor musí být jednak intenzivně aktivně chlazený (to je většina spotřeby energie celého systému), perfektně izolovaný a z každého místa musí být odvedeny i maličké přebytky tepla.
V kapilárách proudí tekutý dusík, smyčky jsou kvůli teplotní dilataci.
A proč je vlastně kvantový počítač nebezpečný? Především proto, že konvenční šifrovací klíče a algoritmy, konvenční zabezpečení dat i telekomunikací a konvenční zabezpečení systémů, pro něj netvoří zásadní překážku – je to jedna z oblastí, kde je výkon kvantového počítače zcela mimořádný.
Na „střípky“ kvantových technologií jsme ale na veletrhu MWC 2026 nenarazili jen u IBM. Zde ukázka kvantového procesoru - model na obrázku je od společnosti QuantWare a pracuje s 25 qubity.
Na expozici Deutsche Telekom nabízí kvantovou teleportaci. Pod tímto názvem bohužel nenabízí bleskové cestování (ve větším pohodlí než v letadle Vuelingu), ale přenos kvantových stavů na dálku.
K čemuž slouží například tento síťový komponent. Kvantové technologie už nejsou „sci-fi které se blíží“, ale současná technologie.
