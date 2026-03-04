|
Tento počítač vám nesmí prodat, jen na chvilku půjčit. Je příliš nebezpečný
Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?
Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...
Barcelona (od zpravodaje Technet.cz) Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes...
Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA
Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...
Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo
Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...
KVÍZ: Poznáte lokomotivu podle detailu? Je to jednodušší, než čekáte
Mnohé lokomotivy ČSD a ČD mají natolik charakteristický vzhled, že je poznáte i na fotografiích nezabírající je v celé jejich kráse. Ale i méně známý typ poznáte od jiného, když se zaměříte na...
Apple přestal ohrnovat nos nad spořivými lidmi a přichází s levným MacBookem
Společnost Apple, která se doposud prezentovala jako prémiová značka, začíná obracet svůj pohled na zákazníky, kteří nechtějí zbytečně utrácet. To může být důvod, proč nyní přichází s novým...
Notifikační válka: Íránce vyzývala ke kapitulaci hacknutá modlitební apka
Izraelsko-americký útok na Írán se přelil do každodenního života v kyberprostoru. Obyvatelům náboženské diktatury začaly chodit podvratné zprávy. Objevily se v aplikaci jinak určené k časování...
Z Rožnova do Vilniusu: česká technologie stojí za dálkovým odečtem energií litevské metropole
Každý den se v hlavním městě Litvy Vilniusu automaticky odečítají data ze stovek tisíc bytových měřidel. Bez techniků v terénu, bez papírových formulářů, bez ruční práce. Pro většinu obyvatel je...
Za sestřel amerických stíhaček F-15 mohla složitost íránského bojiště. Nebylo to prvně
Kuvajtská protivzdušná obrana omylem sundala z oblohy trojici amerických strojů F-15. Typ má pověst nejúspěšnějšího stíhacího letounu všech dob. Je považován za neporazitelný. Incident se však týkal...
Applu unikl superlevný notebook v den, kdy ukázal ten nejvýkonnější
Během čekání na příchod nejlevnějšího notebooku od Applu firmě unikl jeho název. Bude se jmenovat Neo. Mezitím představila svůj nový nejvýkonnější model. MacBook Pro s čipem M5 Max je zároveň...
Nový iPad Air je tady. Asi nepřekvapí, co se na něm změnilo
Tablet iPad Air je v poslední době mezi novinkami Applu poměrně často. Nový model je tu po roce, přičemž jeho předchůdce uvedli dokonce pouhých deset měsíců po představení předchozí řady. Apple...
Apple zaútočí cenou na notebookové konkurenty v době, kdy levná PC asi končí
Společnost Gartner se přidala k dalším analytickým společnostem i jednotlivcům, kteří predikují výrazný nedostatek komponent pro počítače a jejich zdražování. Firma dokonce předpovídá, že do roku...
Lidé je ničí, Lenovo tak schovalo koncept za sklo. A tabletů má zásobu
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Od chvíle, co v Lenovu narazili na ohebné displeje, zkoušejí, co vše by se s nimi dalo ještě udělat. Nové koncepty na veletrhu MWC 2026 jsou zaměřené na hráče.
Mládí nemá vždy navrch. Nová studie ukazuje hodnotu mozku po padesátce
Kdy jsme duševně na vrcholu? Zapomeňte na dominanci mládí. Nová studie posouvá vrchol výkonnosti lidského mozku do věku mezi 55 a 60 lety. A kdy naopak už se na nás stáří podepisuje do té míry, že ve...