Tento počítač vám nesmí prodat, jen na chvilku půjčit. Je příliš nebezpečný

Václav Nývlt
Barcelona (od zpravodaje Technet.cz) - Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes zabezpečené cloudové rozhraní.
IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two IBM Quantum System Two

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Nejčtenější

Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?

Spitfire Mk I P9374

Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...

Tento počítač vám nesmí prodat, jen na chvilku půjčit. Je příliš nebezpečný

IBM Quantum System Two

Barcelona (od zpravodaje Technet.cz) Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes...

Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA

Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva

Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...

Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a...

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...

KVÍZ: Poznáte lokomotivu podle detailu? Je to jednodušší, než čekáte

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Mnohé lokomotivy ČSD a ČD mají natolik charakteristický vzhled, že je poznáte i na fotografiích nezabírající je v celé jejich kráse. Ale i méně známý typ poznáte od jiného, když se zaměříte na...

Apple přestal ohrnovat nos nad spořivými lidmi a přichází s levným MacBookem

Nový levný notebook Apple MacBook Neo

Společnost Apple, která se doposud prezentovala jako prémiová značka, začíná obracet svůj pohled na zákazníky, kteří nechtějí zbytečně utrácet. To může být důvod, proč nyní přichází s novým...

4. března 2026  16:10

Notifikační válka: Íránce vyzývala ke kapitulaci hacknutá modlitební apka

Komentář
Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelsko-americký útok na Írán se přelil do každodenního života v kyberprostoru. Obyvatelům náboženské diktatury začaly chodit podvratné zprávy. Objevily se v aplikaci jinak určené k časování...

4. března 2026  10:02

Z Rožnova do Vilniusu: česká technologie stojí za dálkovým odečtem energií litevské metropole

Advertorial
Z Rožnova do Vilniusu: česká technologie stojí za dálkovým odečtem energií...

Každý den se v hlavním městě Litvy Vilniusu automaticky odečítají data ze stovek tisíc bytových měřidel. Bez techniků v terénu, bez papírových formulářů, bez ruční práce. Pro většinu obyvatel je...

4. března 2026

Tento počítač vám nesmí prodat, jen na chvilku půjčit. Je příliš nebezpečný

IBM Quantum System Two

Barcelona (od zpravodaje Technet.cz) Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes...

4. března 2026

Za sestřel amerických stíhaček F-15 mohla složitost íránského bojiště. Nebylo to prvně

Premium
F-15E Strike Eagle

Kuvajtská protivzdušná obrana omylem sundala z oblohy trojici amerických strojů F-15. Typ má pověst nejúspěšnějšího stíhacího letounu všech dob. Je považován za neporazitelný. Incident se však týkal...

4. března 2026

KVÍZ: Poznáte lokomotivu podle detailu? Je to jednodušší, než čekáte

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Mnohé lokomotivy ČSD a ČD mají natolik charakteristický vzhled, že je poznáte i na fotografiích nezabírající je v celé jejich kráse. Ale i méně známý typ poznáte od jiného, když se zaměříte na...

vydáno 4. března 2026

Applu unikl superlevný notebook v den, kdy ukázal ten nejvýkonnější

Nový model MacBooku Air s čipem M5 pro rok 2026

Během čekání na příchod nejlevnějšího notebooku od Applu firmě unikl jeho název. Bude se jmenovat Neo. Mezitím představila svůj nový nejvýkonnější model. MacBook Pro s čipem M5 Max je zároveň...

3. března 2026  17:46,  aktualizováno  18:13

Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?

Spitfire Mk I P9374

Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...

3. března 2026

Nový iPad Air je tady. Asi nepřekvapí, co se na něm změnilo

Nová generace iPadu Air pro rok 2026

Tablet iPad Air je v poslední době mezi novinkami Applu poměrně často. Nový model je tu po roce, přičemž jeho předchůdce uvedli dokonce pouhých deset měsíců po představení předchozí řady. Apple...

2. března 2026  17:25

Apple zaútočí cenou na notebookové konkurenty v době, kdy levná PC asi končí

Barevné varianty nového iMacu.

Společnost Gartner se přidala k dalším analytickým společnostem i jednotlivcům, kteří predikují výrazný nedostatek komponent pro počítače a jejich zdražování. Firma dokonce předpovídá, že do roku...

2. března 2026  15:14

Lidé je ničí, Lenovo tak schovalo koncept za sklo. A tabletů má zásobu

Lenovo Legion Go Foldable

Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Od chvíle, co v Lenovu narazili na ohebné displeje, zkoušejí, co vše by se s nimi dalo ještě udělat. Nové koncepty na veletrhu MWC 2026 jsou zaměřené na hráče.

2. března 2026  13:47

Mládí nemá vždy navrch. Nová studie ukazuje hodnotu mozku po padesátce

mozek (ilustrační foto)

Kdy jsme duševně na vrcholu? Zapomeňte na dominanci mládí. Nová studie posouvá vrchol výkonnosti lidského mozku do věku mezi 55 a 60 lety. A kdy naopak už se na nás stáří podepisuje do té míry, že ve...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.