Vypadá jako ohebný smartphone pro obry. Ale v Evropě si ho koupit nemůžete
KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima
Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.
Kdo ví, možná to tady brzy skončí globální katastrofou. Profesor Hořejší o myších i lidech
Co se stane, když se potká bílá krvinka s Bohem v Mlýnském Struhadle? Tak by mohl začínat nějaký hodně intelektuální vtip. Ale není tomu tak. Žerty stranou. Uznávaný molekulární vědec Václav Hořejší...
Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru
Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se...
Vytvoření stavebnice lokomotivy přezdívané „Pilštyk“ zabralo dva měsíce
Pilštyk podle projektové dokumentace i vzpomínek strojvedoucího. Co obnáší tvorba modelu známé lokomotivy řady T 466.0 pomocí 3D tisku nám popíše Michal Brož:
Ohodnoťte modely v prvním kole naší soutěže a vyhrajte. Soupeří 25 kousků
Až do třetího srpna do 23:00 můžete v procentech ohodnotit modely přihlášené do naší letní soutěže Příběh mého modelu. Z hlasujících čtenářů vylosujeme pět výherců plastikové stavebnice.
Brutální ruská železnice. Lidé tam jednou nosili vodu do lokomotivy v botách
Za zimou hustou tak, že by se dala krájet, byla postavena Norilská železnice. A není to železnice ledajaká, dlouho byla nejsevernější velkou železnicí na celém širém světě. A jak jinak, nevznikla by...
Vypadá jako ohebný smartphone pro obry. Ale v Evropě si ho koupit nemůžete
Oficiálně se prodává jenom v Číně a ten kus, co vidíte ve videu, se do ČR dostal jen na skok. Obří ohebný 18" tablet s čínským procesorem, ze kterého snadno složíte maličký notebook, zaujme extrémně...
VIDEO: Co se stane, když do odlétající rakety udeří blesk
Do rakety Dlouhý pochod-3B, která vynášela na oběžnou dráhu družici Tianlian II-06, udeřil blesk. Raketa odstartovala 23. července 2026 z kosmodromu Si-čchang v čínské provincii S’-čchuan.
Model tanku Centurion připomíná, že modelařina je i o kamarádech
O tom, že modelářství je nejen o krásné kreativní práci s notnou dávkou vztahu k technice či historii, ale i o přátelství a kontaktech mezi modeláři, vypráví příběh Huga Jordana. Do naší soutěže...
Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem
Jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje ve středu 12. srpna 2026. Úplné zatmění Slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o...
Badatelé rozluštili záhadný mayský text. Už před 1 200 lety vypočítal oběžné dráhy planet
Nápis na stěně budovy z osmého století obsahoval složité výpočty s pohyby planet na obloze. Samy o sobě jsou vzácné. Podobné se přece jen občas podaří objevit i jinde. Nově prozkoumaný text však...
Blíží se výjimečná vesmírná srážka. Zbytky rakety SpaceX dopadnou na Měsíc
Měsíční povrch je ostřelován poměrně často různými většími či menšími tělesy, sem tam se přidá neúspěšné přistání nějaké sondy vyslané ze Země. Nyní podle výpočtů má na povrch našeho souputníka...
Konec osmiměsíční mise. Rusko-americká posádka úspěšně přistála v Kazachstánu
Po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v nedělidva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi, informují tiskové agentury.
Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze
I když příjmení našeho dnešního modeláře by mohlo s trochou fantazie či špatnými brýlemi evokovat spíše parní trakci, přináší nám příběh modelu lokomotivy řady T 466.0 v úctyhodném měřítku 1/8. Zde...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Modelářská pocta „poraženému“ vítězi je červená rakev Lotus JPS 78 Ford
Poutavý příběh z prostředí formule 1 nám přinesl Robert „RoBertino“ Pavelka se svojí poctou „poraženému“ vítězi ve formě závodního monopostu Lotus JPS 78 Ford.
Vyvinula molekulu, která umí najít nádor. Češka zkoumá rakovinu v Německu
Adéla Šimková vyvíjí molekuly, které dokážou zacílit nádorové tkáně v těle. „Vždycky jsem chtěla vědět, jak věci fungují,“ říká maminka dvou holek, která ve volném čase míchá koktejly a tančí u tyče....