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Tato klávesnice je celý počítač. Připomíná časy ZX Specter, didaktiků či commodorů

Roman Všetečka
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HP EliteBoard G1a | foto: Technet.cz

Když jsme v redakci jako první v Česku dostali možnost otestovat počítač v klávesnici od HP, zalila nás trocha nostalgie a vzpomněli jsme si na časy, kdy našim domácnostem vládly osmibitové počítače. Jak si však vede jejich moderní reinkarnace?

S modelem HP EliteBoard G1a se tak firma v podstatě vrací ke konceptu počítačů v klávesnici. S tím, že je novinka vybavena notebookovými vnitřnostmi využívajícími čip AMD Ryzen AI PRO řady 300 a integrovanou grafickou kartu AMD Radeon řady 800M.

Počítač schovaný do klávesnice není žádný převratný nápad a v podstatě asi nikdy zcela nezmizel z trhu. Přesto je novinka od HP unikátní svým provedení i tím, jak se podařilo relativně dobře zamaskovat, že má tato klávesnice v sobě počítač.

V redakci jsme udělali takový malý experiment a nosili chvíli EliteBoard G1a s sebou různě po naší budově. Nikdo nám moc nevěřil, že to, co jim ukazujeme, je opravdu počítač schovaný v klávesnici. Od běžné klávesnice se totiž „na první dobrou“ liší v podstatě jen hmotností. Mírně vyšší profil oproti běžné klávesnici není zase až tak rozdílný. Rozměry zařízení jsou 358 × 118 × 18 mm.

Právě ve firmách se často setkáváme s uživateli, kteří svůj služební notebook nosí a používají velice často v zavřeném stavu a pouze ho připojují k dokovacím stanicím na různých pracovištích. A odtud je vlastně i nápad, proč by měli nosit navíc i displej, když jim vlastně stačí jen klávesnice.

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