Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to ale dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.
Koncept počítače v klávesnici není žádnou novinkou, klasickým příkladem mohou být osmibitové počítače Commodore 64 ...
A nebo před šesti lety uvedený Raspberry Pi400 se skromným výkonem a legrační cenovkou.
Nový EliteBoard G1a není žádné retro. Napájen může být z USB portu například monitoru, ale protože obsahuje akumulátor ...
... můžete jej použít třeba i na cestách s přenosným monitorem. A nebo videobrýlemi či headsetem pro virtuální realitu.
Stále více zaměstnanců pracuje částečně v kanceláři a částečně doma a nosí s sebou notebook, který na obou místech připojují k monitorům a periferiím a jehož displej zůstává přiklopen ke klávesnici.
Takto s sebou displej nemusí nosit. Samozřejmě, při návštěvě kavárny se bude moci věnovat výhradně pití či konverzaci (a nebo nasadí headset či připojí přenosný monitor).
V klávesnici je procesor AMD Ryzen AI 5 nebo 7 třetí generace, dva sloty s až 64 GB DDR5 paměti a M.2 slot s až 2 TB NVMe SSD úložištěm.
Poměrně výkonné vnitřnosti samozřejmě produkují teplo, chladný vzduch je nasáván ze spodní strany a vyfukován dozadu směrem k monitoru.
Bohatě perforovanou spodní stranu lze sejmout, a dostat se tak ke slotům s RAM a SSD, které lze v případě potřeby vyměnit.
Na zadní straně je výdech chlazení a dva USB-C porty. Jeden je standardu USB 4 a druhý USB 3.2 gen 2, oba zvládají napájení 65 W (Power Delivery).
Výměnný je i vestavěný akumulátor s kapacitou 32 Wh, který má vydržet 3 a půl hodiny běžného provozu.
K počítači můžete připojit celkem 4 monitory s rozlišením 4K a frekvencí 60 Hz. Připojení k síti může zajistit buď externí replikátor portů, nebo vestavěný Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0 modul od Mediateku.
Součástí počítače v klávesnici jsou i vestavěné reproduktory a mikrofony, webkameru musíte v případě potřeby použít buď externí, nebo pořídit vhodně vybavený monitor.
Klávesnice má zmenšený půdorys, vychází z notebooků EliteBook, větším kompromisem (ve jménu přenosnosti) jsou drobná tlačítka s šipkami.
Touchpad na klávesnici nenajdete, je tedy třeba mít s sebou přibalenou i myš. Pro případ nouze bych na klávesnici uvítal trackpoint, nicméně není.
Považujete za šikovnější počítač v klávesnici, nebo počítač v monitoru (jako nové OmniStudio X na obrázku)? Dejte nám vědět v diskusi.
Za zmínku také stojí, že z herních systémů opravdu mizí značka Omen a je nahrazena značkou HyperX, kterou HP před pěti lety koupilo od společnosti Kingston.
