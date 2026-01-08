|
Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují
Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.
Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES
Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...
Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů
Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...
Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů
Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...
Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc
Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...
Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský
Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...
I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi
Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...
Muskova síť X byla chvíli nedostupná. Problémy s ní měli lidé po celém světě
V úterý odpoledne středoevropského času lidé z různých koutů světa, především Spojených států, řešili problémy se sítí x.com, známou dříve jako Twitter. Po několika desítkách minut se však postupně...
Technologie, před kterou varoval režisér Terminátora, pohltila veletrh v USA
Svět technologií prochází zemětřesením, jaké již dlouho nepamatuje. Z veletrhu CES jsme vybrali pět nejzajímavějších novinek, které dávají ochutnat, na co se v blízkých měsících a letech můžeme od...
Genetická šifra mistra Leonarda. Z hledání da Vinciho DNA je detektivka
Získali vědci z renesanční kresby dědičnou informaci Leonarda da Vinci? A pokud ano, co z ní mohou o slavném umělci a učenci vyčíst? Pátrání na několika frontách zatím přináší pozoruhodné výsledky.
GLOSA: Tak trochu moc AI. CES ukázal zbytečné a někdy i nebezpečné nasazení
Veletrh CES 2026 je každoročně svátkem spotřební elektroniky a stále víc i dalších elektrických spotřebičů a zařízení. Letošní ročník největšího veletrhu na světě v této oblasti by možná spíš snesl...
Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město
Zimu 1926 si obyvatelé Prahy nepamatovali jen kvůli mrazům. Hlavní město Československa opět zahalila deka zdraví škodlivého kouře. Smog tehdy nebyl výjimečný jev, ale běžná součást zimního života. A...
Záhadná loď obsahovala výzbroj pro osmdesát bojovníků. Vytáhli ji z bažiny
Vědci se vrátili k tzv. Hjortspringské lodi. Plavidlo objevené už v roce 1921 je pýcha dánského Národního muzea. Jeho moderní výzkum však komplikují meziválečné konzervační metody.
CES 2026 je v plném proudu. Co přinesl největší technologický veletrh
Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevřel své brány už 6. ledna 2026. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos tomu není jinak. Na CES se již několik...