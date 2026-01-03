Rok 2026 bude rok chytrých brýlí. Jsou nenápadné a umějí toho stále více

V loňském roce jsme mohli vidět první krůčky nového trendu v podobě chytrých brýlí, které se velice přibližují vzhledu těch běžných. Už to nejsou těžké náhlavní soupravy, které nám přinesou celý počítač přímo před naše oči, ale elegantní systémy, jež budou spíš našimi asistenty. Vedle velkých firem se do této oblasti vtrhá stále více menších společností.
Nové chytré brýle

Hlavou narazila do právě staženého reflektoru tak, že se rozkýval i se závěsnou...
Ukázka zobrazení na monochromatickém displeji v chytrých brýlích Tecno. Na...
Takto vypadá monochromatický displej vsazený do skel brýlí.
Další ukázka zobrazení na monochromatickém displeji v brýlích
O virtuálních a různých chytrých brýlích se již mnoho a mnoho let hovoří jako „té příští velké technologii“, která zaplaví svět. Mnoho společností do ní investovalo spoustu úsilí a peněz, ale zatím bez valného úspěchu.

Ke sklonku uplynulého roku jsme tak mohli v této oblasti slyšet řadu nepěkných zpráv. Jako třeba tu, že Apple omezuje kvůli nedostatečným prodejům výrobu své náhlavní soupravy Vision Pro a také sráží na minimum marketing na tento produkt. Nebo tu, že Meta výrazně škrtá náklady na svůj virtuální svět Metaverse, do nějž jako jakási pomyslná vstupenka fungovalo vlastnictví brýlí pro virtuální realitu.

Nové chytré brýle
Hlavou narazila do právě staženého reflektoru tak, že se rozkýval i se závěsnou konstrukcí. "To nic, já něco vydržím," okomentovala to bez mrknutí oka. Brýle Google Glass přímý náraz naštěstí minul.
Ukázka zobrazení na monochromatickém displeji v chytrých brýlích Tecno. Na veletrhu IFA bylo podobných k vidění několik.
Takto vypadá monochromatický displej vsazený do skel brýlí.
Lidé však velké a těžké náhlavní soupravy pro virtuální a rozšířenou realitu (VR/AR) příliš nosit nechtěli a nechtějí, pokud nevědí, jak je reálně využít.

Už loni se však začal objevovat produkt, který by mohl řadu lidí přesvědčit, že chytré brýle s rozšířenou realitou dávají smysl. A spousta firem je přesvědčena, že by to konečně mohla být trefa do černého, a tak se chytají tento rok svést reálný souboj o zákazníka. Musí ho však nejdříve přesvědčit, že je to produkt, který opravdu využije.

Nové chytré brýle, které mohou být trendem roku 2026 využívají toto, že se sešly dvě zajímavé technologie. Tou první je dostatečně vyvinutá generativní umělá inteligence, která může sloužit jako osobní asistent ovládaný hlasem, a tou druhou technologií je systém promítání obrazu do skla brýlí.

Technologie, se kterou přišla před téměř dvěma roky společnost Tooz vlastněná známou optofirmou Zeiss, nyní dává možnost řadě společností relativně levně takové brýle vyrobit. První vlaštovky jsme mohli vidět před rokem na veletrhu CES a v září na berlínském veletrhu spotřební elektroniky IFA.

28. února 2024

Vedle toho s vlastními koncepty přicházejí společnosti jako Meta nebo Google.

Meta, které vlastní například Facebook, vybavila toto zařízení vedle zobrazovací technologie, reproduktorů a mikrofonu i senzory pro sledování očí a pohybu rukou.

Meta má s vývojem takto malých chytrých brýlí již částečnou zkušenost, protože má v nabídce brýle s kamerami a malými reproduktory, prodávané pod značkou Ray-Ban. Nemají však displej a ani další pokročilé funkce.

Její novinka představená v polovině září 2025 pod názvem Meta Ray-Ban Display však už má oproti jiným zařízením, které majitel Facebooku a ikonická značka brýlí nabízí, barevný displej. Ten zobrazuje obraz v pravém skle s rozlišením 600 × 600 zobrazovacích bodů. Součástí základní výbavy je i ovládací náramek Meta Neural Band.

Zuckerberg a Ray-Ban ukázali nové chytré brýle. Součástí je i náramek

O několik měsíců dříve svou představu podobných chytrých brýlí ukázala společnost Google. Také zde najdeme průhledový displej, kamerku, mikrofony i reproduktory. Společnost počítá s tím, že dalším výrobcům nabídne tuto kompletní hardwarově-softwarovou platformu, aby na ní postavili své vlastní produkty. Nabízí tak celý ekosystém postavený na čipu Qualcomm AR1. Google již oznámil partnerství se společnostmi Gentle Monster a Warby Parker.

Google ukázal chytré brýle a nechá vás virtuálně vyzkoušet oblečení

Je třeba si uvědomit, že všechny tyto chytré brýle mají být na první pohled nerozeznatelné od běžných slunečních nebo dioptrických brýlí s masivními obroučkami. Na rozdíl od náhlavní soupravy Hololens od Microsoftu či Vison Pro od Applu tak spíše připomínají Google Glass, jen s tím rozdílem, že nemusíte mít k brýlím připevněný hranol, který zobrazuje informace, ale vše se promítá přímo ve skle.

Brýle Google Glass

I levnější modely od různých start-upů umožní využívat AI funkce, jako je překlad v reálném čase, přepis nápisů, navigace a další. Výhodou je nízká cena, která může začínat u 10 tisíc korun. Za tu cenu to však nejsou brýle s plnohodnotným barevným displejem, jako má například Meta, ale i monochromatické zobrazení je užitečné.

Výrobci očekávají, že by i díky takto relativně nízkým cenám mohly tyto systémy konkurovat chytrým hodinkám. U těch dražších modelů s barevným displejem pak doufají v souboj s mobilními telefony, respektive v to, že by je někdy v budoucnu mohly nahradit.

