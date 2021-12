Hned s tím přestaňte! Vybrali jsme časté zlozvyky, kterými si ničíte počítač

Všichni chceme, aby náš počítač vydržel fungovat na plné obrátky co možná nejdéle. Nic však netrvá věčně – zejména technologie mají omezenou životnost. Jestliže vaše PC doslouží dřív, než by mělo, mohou za to často vaše nesprávné návyky. Podívejte se, čeho byste se měli při jeho používání vyvarovat.