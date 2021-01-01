náhledy
Na stránkách japonského týmu se pravidelně ukazují velice podivné periferie. Je to tradice už řadu let, kdy se objevují modely bláznivé klávesnice v rámci aprílových žertíků, byť od roku 2021 se zpožděním kvůli covidu-19. V poslední době tento tým každý rok odhaluje novou kreaci. Co říkáte na nejnovější model, který se ovládá stejně, jako starý vytáčecí telefon.
Autor: Google, redakce s využitím AI, Midjourney
Je asi jasné, že nejde o vrchol ergonomie, ale nás zaujalo precizní zpracování a smysl pro detail.
A samozřejmě je možné tento designový, ale nepraktický skvost převléci do potřebné barvy.
Že tyto klávesnice Gboard vznikají v Japonsku naznačuje i jedna z dřívějších kreací
Ta může sloužit jako tačitíko, kterým můžete ovládat telefon a ještě vás ochrání před sluncem.
A znovu si můžete tento klávesnicový designový výstřelek prohlédnout ve více barvách.
A až se s touto klávesnicí uživatel dost vyvzteká, může ji odložit do stylového stojánku.
Další bláznivá klávesnice od japonské divize Googlu má také vícero využití.
Prostě ji stačí jen ohnout. Zadávání písmen odpovídající úhlu, pod kterým je lžíce ohnutá. Při A je to jen mírně a při Z silně. A když máte hlad, tak se s ní i najíte.
U této klávesnice Google slibuje, že přináší hmatový vjem, který běžná zařízení nedokážou nabídnout, a poskytuje tak dokonalý uživatelský zážitek.
Prostě jen stačí popraskat příslušné bublinky na fólii a speciální strojek pak přečte, co uživatel napsal.
