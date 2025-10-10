Inženýři z Googlu dělají nesmyslné periférie, které byste nejspíš nechtěli

Na stránkách japonského týmu se pravidelně ukazují velice podivné periferie. Je to tradice už řadu let, kdy se objevují modely bláznivé klávesnice v rámci aprílových žertíků, byť od roku 2021 se zpožděním kvůli covidu-19. V poslední době tento tým každý rok odhaluje novou kreaci. Co říkáte na nejnovější model, který se ovládá stejně, jako starý vytáčecí telefon.
Na stránkách japonského týmu se pravidelně ukazují velice podivné periferie. Je to tradice už řadu let, kdy se objevují modely bláznivé klávesnice v rámci aprílových žertíků, byť od roku 2021 se zpožděním kvůli covidu-19. V poslední době tento tým každý rok odhaluje novou kreaci. Co říkáte na nejnovější model, který se ovládá stejně, jako starý vytáčecí telefon. | foto: Googleredakce s využitím AI, Midjourney

Je asi jasné, že nejde o vrchol ergonomie, ale nás zaujalo precizní zpracování...
Nechybí ani stylový stojánek na myš.
A samozřejmě je možné tento designový, ale nepraktický skvost převléci do...
Nebo dát této klávesnici od Goolgu i tradičnější styl.
