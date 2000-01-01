Na pozici Chrombooků nedávno přímo a tvrdě zaútočil Apple s novinkou MacBook Neo. Google se nyní vytasil s vlastní novinkou v oblasti přenosných počítačů. Možná ale nepůjde o přímou odpověď na levný notebook, nýbrž o zařízení, které staví na umělé inteligenci.
Autor: Google
I když to bylo představení nového konceptu notebooku v rámci akce věnované novinkám v ekosystému Android poměrně překvapivé, asi se nelze divit, že Google připravil protitah, který má připomenout pozici na trhu s přenosnými počítači. Byť se očekávalo, že podobný systém si firma nechá na svou největší akci Google I/O, která se koná příští týden.
Nové zařízení od Googlu se jmenuje Googlebook a má to být notebook, který je skrznaskrz prošpikován umělou inteligencí, respektive je kolem ní vystaven. Zatímco druhý systém přenosných počítačů od Googlu je postaven na operačním systému ChromeOS, tady hraje prim Android a AI Gemini.
Podobně jako u zmíněného Chromebooku ani tady se nebude firma spoléhat na vlastní výrobu, ale bude spolupracovat s tradičními výrobci, jako je Acer, ASUS, Dell, HP nebo Lenovo.
První Googlebooky se mají objevit na podzim tohoto roku za zatím nespecifikovanou cenu. Firma ale hovoří o prémiovém zpracování a materiálech, což sice nemusí rovnou značit vyšší cenu, než mají například Chromebooky, ale zvyšuje to její pravděpodobnost.
Na druhou stranu i první Chromebook Pixel, který firma uvedla už před víc než 15 lety, měly prémiové provedení, včetně dotykové obrazovky, a až poté se dostaly na řadu levnější modely. Na snímku rodina chromebooků z roku 2015, v popředí Pixel s dotykovou obrazovkou.
Firma ale zatím tají bližší specifikace a tak můžeme jen na základě útržkovitých informací spekulovat, co bude novinka umět a jak bude vybavena.
Jedna z nápověd vyplývá z rozhovoru, který vedl server Chromeunboxed s viceprezidentem Googlu Johnem Maletisem. Ten mimo jiné hovořil o tom, že Googlebook není jen android tablet s připojenou klávesnicí. Má to podle něj být zcela nová kategorie zařízení, která může být vybavena čipy od Intelu či Qualcommu, ale také od firmy MediaTek. To by mohlo znamenat i levnější varianty zařízení.
Systém bude patrně postavený na Androidu, ale s důrazem na desktopové provedení a s některými funkcemi z ChromeOS. Androidí aplikace by tak měly běžet nativně. Také propojení s telefonem bude prakticky bezešvé.
Není zcela jasné, zda budou vedle Googlebooků podporovány i další nové Chromebooky, nebo se jen nechají dožít stávající modely. Maletis k tomu uvedl, že se připravuje seznam stávajících Chromebooků, u nichž bude možné provést aktualizaci na stejný firmware, jaký běží na nových Googleboocích, což naznačuje druhou variantu.
Jedna z funkcí novinky, která je k vidění na krátkém videu představujícím novinku (na konci této galerie) ukazuje, jak se pomocí zatřesení kurzoru myši vyvolá AI asistent Gemini, který pak reaguje na obsah, na který kliknete. Firma to označuje jako Magic Pointer.
Další funkce Googlebooku, označovaná jako Create My Widget, umožní vytvořit pomocí hlasových příkazů vlastní na míru připravený widget.
