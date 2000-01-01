náhledy
Google představil další z řady klávesnic, u nichž vítězí kreativita nad praktičností a ergonomií. Tentokrát se japonští tvůrci nechali inspirovat jezdícími schody či dopravním pásem.
Autor: Google
Základní filozofie nové verze Gboard Kurukuru spočívá v tom, že se znaky přibližují k uživateli, místo aby uživatel musel sahat po klávesách na pevném rozložení.
Autor: Google
Klávesy jsou umisťené na pohyblivé „nekonečné“ pásy. Ty jsou čtyři a na každém z nich je 29 kláves, celkem tedy 116.
Autor: Google
Tato klávesnice je další v dlouhé sérii nekonvenčních nápadů, které mají na svědomí lidé z japonské pobočky Googlu. Firma je předváděla v rámci aprílových žertíků, byť od roku 2021 se zpožděním kvůli covidu-19.
Autor: Google
I v tomto případě je vše vyrobeno s největší precizností, plně funkční a v několika varinatách.
Autor: Google
Loni se v této tradici modelů bláznivých klávesnic objevil tento model připomínající vytáčecí telefon.
Autor: Google, redakce s využitím AI, Midjourney
Je asi jasné, že nejde o vrchol ergonomie, ale i tady nás zaujalo precizní zpracování a smysl pro detail.
Autor: Google, Technet.cz
A samozřejmě je možné tento designový, ale nepraktický skvost převléct do potřebné barvy.
Autor: Google, Technet.cz
Že tyto klávesnice Gboard vznikají v Japonsku, naznačuje i jedna z dřívějších kreací.
Autor: Google, Technet.cz
Ta může sloužit jako tačitíko, kterým ovládáte telefon, a ještě vás ochrání před sluncem.
Autor: Google, Technet.cz
A znovu si můžete tento klávesnicový designový výstřelek prohlédnout ve více barvách.
Autor: Google, Technet.cz
A až se s touto klávesnicí uživatel dost vyvzteká, může ji odložit do stylového stojánku.
Autor: Google, Technet.cz
Další bláznivá klávesnice od japonské divize Googlu má také vícero využití.
Autor: Google, Technet.cz
Prostě ji stačí jen ohnout. Zadávání písmen odpovídá úhlu, pod kterým je lžíce ohnutá. Při A je to jen mírně a při Z silně. A když máte hlad, tak se s ní i najíte.
Autor: Google, Technet.cz
U této klávesnice Google slibuje, že přináší hmatový vjem, který běžná zařízení nedokážou nabídnout, a poskytuje tak dokonalý uživatelský zážitek.
Autor: Google, Technet.cz
Prostě jen stačí popraskat příslušné bublinky na fólii a speciální strojek pak přečte, co uživatel napsal.
Autor: Google, Technet.cz