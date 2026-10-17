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Na šílené klávesnici od Googlu vám tlačítka utíkají pod prsty

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Google představil další z řady klávesnic, u nichž vítězí kreativita nad... Základní filozofie nové verze Gboard Kurukuru spočívá v tom, že se znaky... Klávesy jsou umisťené na pohyblivé „nekonečné“ pásy. Ty jsou čtyři a na každém... Tato klávesnice je další v dlouhé sérii nekonvenčních nápadů, které mají na... I v tomto případě je vše vyrobeno s největší precizností, plně funkční a v... Na stránkách japonského týmu se pravidelně ukazují velice podivné periferie. Je... Je asi jasné, že nejde o vrchol ergonomie, ale nás zaujalo precizní zpracování... Nechybí ani stylový stojánek na myš. A samozřejmě je možné tento designový, ale nepraktický skvost převléct do... Nebo dát této klávesnici od Goolgu i tradičnější styl. Že tyto klávesnice Gboard vznikají v Japonsku, naznačuje i jedna z dřívějších... Tady byste asi klávesnici hledali marně, ale klávesu už možná ano.
Google představil další z řady klávesnic, u nichž vítězí kreativita nad praktičností a ergonomií. Tentokrát se japonští tvůrci nechali inspirovat jezdícími schody či dopravním pásem.

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