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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich...
Tato mašina ani v Tuzexu nebyla. Nekonečný proud muziky i před 50 lety
I před padesáti lety existovaly přehrávače, které vám doma mohly hrát nekonečný proud hudby. V Československu jste je však mohli vidět maximálně na stránkách zahraničního katalogu. My jsme extrémně...
Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší...
Unikátní záběry. Takto se stavěl vysílač Liblice B, který půjde k zemi
Nejvyšší stavba České republiky, kdysi nejvýkonnější rozhlasový vysílač ve střední Evropě. Podívejte se na krátký sestřih z dobového dokumentu ze stavby tohoto obřího technologického díla. Jeho...
Pohlavně přenosné průjmové onemocnění nabývá na síle, antibiotika selhávají
Nákaza bakterií Shigella se rychle šíří jako pohlavně přenosná choroba. Britští vědci varují, že některé varianty shigely vzdorují antibiotikům a onemocnění se stává neléčitelným.
Více než 200 let ho nikdo nerozluštil. Teď tajemství Napoleonova dopisu odhalila AI
Když Napoleon nařídil sepsat válečný dopis v šifře, vznikla tím hádanka, která byla nevyřešená více než 200 let. Nyní ji ale rozluštila umělá inteligence (AI), a to během několika hodin. K...
Na šílené klávesnici od Googlu vám tlačítka utíkají pod prsty
Google představil další z řady klávesnic, u nichž vítězí kreativita nad praktičností a ergonomií. Tentokrát se japonští tvůrci nechali inspirovat jezdícími schody či dopravním pásem.
Svědek hororového putování. Český rytec zanechal poselství krvavé třicetileté války
Konflikt, který se přehnal Evropou v první polovině 17. století, za třicet let vyhubil nejen mečem, ale hlavně hladem a nemocemi statisíce lidí. V ohni třicetileté války projíždí Evropou poselstvo,...
První požár dopravního letadla za letu: tragédie Blériotu 155
Let z Paříže do Londýna skončil před 100 lety tragédií. Dopravnímu letounu Blériot 155 začal nad anglickým Kentem hořet motor a následný pád nepřežil nikdo ze sedmi lidí na palubě. Nehoda vstoupila...
Slavnému želvákovi Jonathanovi je 194 let. Mitochondrie má ale jako mladík
Nejznámější obyvatel ostrova Svatá Helena v jižním Atlantiku byl bezpochyby Napoleon Bonaparte. Sesazený francouzský císař strávil na odlehlém kousku pevniny posledních šest let svého života. V...
Přichází éra řízení AI agentů. V USA za jejich ignorování berou prémie. Proč?
Nasadit umělou inteligenci do firemních procesů už dávno neznamená jen koupit zaměstnancům předplatné ChatGPT. Skutečný zlom v produktivitě nastává s autonomními AI agenty, kteří samostatně plní...
Jaká je nová „Micro RGB“ televize v domácích podmínkách? Ne vždy nás nadchl
Na tento televizor jsme se velmi těšili. Je to první zástupce televizorů s obrazovkami s Micro RGB podsvícením, o kterém jsme na stránkách Technetu psali v různých stádiích jeho vývoje. A teď tu máme...
Evropa testovala marsovské vozítko Charlie. Jelo se kvůli tomu do Španělska
Peripetie spojené s misí ExoMars, způsobené především ruskou válkou na Ukrajině, jsou snad již za námi a evropský projekt marsovského vozítka tak zdárně pokračuje. Nově se prototyp stroje pojmenovaný...
Unikátní záběry. Takto se stavěl vysílač Liblice B, který půjde k zemi
Nejvyšší stavba České republiky, kdysi nejvýkonnější rozhlasový vysílač ve střední Evropě. Podívejte se na krátký sestřih z dobového dokumentu ze stavby tohoto obřího technologického díla. Jeho...
VIDEO: Obří americký trojplošník z roku 1923 měl ničit i bitevní lodě
Po první světové válce, na počátku dvacátých let, hledala americká armáda cestu k výkonnému strategickému bombardéru. Tak vznikl obrovský trojplošník Wittemann-Lewis XNBL-1, známý jako Barling...
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Vesmírná medúza nad Floridou. Raketa SpaceX vytvořila na obloze divadlo
Působivý úkaz známý jako vesmírná medúza zachytili fotografové při startu americké rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Ta v úterý úspěšně odstartovala ze základny na mysu Canaveral na Floridě a...
Botanici 177 let přehlíželi třímetrový leknín. Teď navíc objevili dva nové
Kytek roste na světě hafo. Zdá se vcelku pochopitelné, když si člověk jednoho nebo dvou druhů nevšimne. Pokud ale znalci květeny skoro dvě století ignorují obří rostlinu schopnou unést dospělého...