Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Google nám ukázal, jak doručuje balíčky dronem, který se sám rozhoduje

Autor:
  17:10
Mountain View (od zpravodaje Technet.cz) - Firma Google je v oblasti autonomních dopravních prostředků známa především svými samořídícími taxíky Waymo. V rámci své největší světové konference I/O nám firma ukázala ještě jeden dopravní prostředek, který ke své cestě nepotřebuje řízení člověkem. Je to speciální dron Wing, který slouží k přepravě menších zásilek.

V až příliš prosluněném americkém Mountain View stojíme na plácku před centrálou společnosti Google. Vedle nás je odstavena asi desítka barevných kol s logem tohoto internetového giganta. Kolem je park a odněkud z dáli je lehce slyšet zvuk tekoucí vody.

Tuto až kýčovitě idylickou atmosféru náhle prořízne zvuk mnoha vrtulí a zesiluje se, jak se blíží dron se zásilkou. „Koukněte, támhle je,“ ukazuje prstem do vzduchu jeden ze skupinky novinářů, kteří představení přihlížejí.

To už se z malé tečky stal velký dron, který zaujme nejen svým tvarem do H, ale i množstvím vrtulek, kterými disponuje.

„Nemusíte mu dělat místo, sám si najde volný prostor, kam zásilku položí,“ upozorňuje nás Tom Kuhn z Wingu. A opravdu, dron, který mezitím „zaparkoval“ ve výšce šesti metrů, kousek popoletí a začne spouštět malou tašku, v níž je objednaná zásilka. Ta se po jemném položení na zem odpojí, dron navine lanko a vydá se na cestu zpátky.

Spouštění zásilky z dronu společnosti Wing

My jsme to sice mohli sledovat jako demonstrační ukázku, ale Wing už využívá flotilu těchto dronů, které vozí lidem objednané zboží v Austrálii, Finsku, Irsku a ve Spojených státech.

Wing je dvoutrupý stroj, který disponuje dvanácti vrtulkami obrácenými vzhůru a čtveřicí dalších, které umožňují dopředný pohyb. Je vyroben z lehkého polystyrenu a rám má z uhlíkových vláken. Zvládne se pohybovat rychlostí až 100 km/h a letět může asi pět minut. Při jednom letu tak zvládne urazit až 20 kilometrů, zvládne proto dodávat věci v desetikilometrovém okruhu. Pohybuje se přitom ve výšce do 45 metrů.

Když už jsme u doručovaných věcí, nejčastěji drony lidem převážejí potraviny a hotová jídla. „Lidé si nechávají dronem převážet vše, i drobnosti, jako je třeba powerbanka nebo obal na mobil,“ říká Kuhn.

Výhodou podle něj je, že dodávka je rychlá, když dron nemusí nikde čekat v zácpách nebo řešit jiná dopravní omezení.

„Představte si situaci, kdy potřebujete pro nemocné dítě rychle dostat léky, nebo jen teplé jídlo,“ popisuje možné situace, kdy se taková rychlost dodávky hodí, náš průvodce.

Google ukázal, jak nám změní vyhledávání. Jeho AI více rozumí světu

Podobně jako u Wayma i tady nad provozem dohlíží operátoři, kteří dron neřídí, ale kontrolují, jestli nenastal nějaký problém. Samotný dron je vybaven řadou senzorů, kterými skenuje okolí a prostor pod sebou. Je to však jiná úroveň kontroly, než je tomu u Wayma, protože se stroj nepohybuje po silnici, ale v 3D prostoru.

Tom Kuhn z Wingu nám ukazuje, jak vypadá jedna ze standardizovaných tašek, které firma využívá. Tato se hodí třeba na doručování nápojů.

Na náš dotaz o používání dronu v různém počasí Kuhn odpověděl, že operovat může za stejných povětrnostních podmínek jako běžná letadla.

Systém stroje by měl přitom být tak robustní, že nehrozí jeho nepředvídatelný pád, navíc má sebediagnostiku. Většina systémů je redundantní a pod kontrolou, takže v případě problémů má dron za úkol bezpečně přistát na volném místě anebo zamíří tam, kde je strom a ne člověk.

Ještě zkouším Kuhna trochu vykolejit, když se zeptám, jestli už se při provozu setkali s tím, že by někdo po dronech střílel, když mu něco tak nezvyklého letí nad hlavou a výrazně hlučí. Ostatně kvůli hluku se dostala firma do sporu s některými obyvateli už na několika místech.

„Ale u nás není dovoleno střílet na komerční letouny,“ odvětí se smíchem. „Navíc létají rychle a jsou docela malé,“ uzavírá.

Tím se také loučíme a vyrážíme na další z ukázek, které pro nás připravila centrála Googlu.

Dron firmy Wing doručuje zásilku před centrálu Googlu
Spouštění zásilky z dronu společnosti Wing
Vizualizace dronu Wing
Tom Kuhn z Wingu nám ukazuje, jak vypadá jedna ze standardizovaných tašek, které firma využívá. Tato se hodí třeba na doručování nápojů.
7 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jaká letadla používaly a používají severokorejské aerolinky

Iljušin Il-18 společnosti Air Koryo

S Air Koryo by chtěl letět každý dobrodruh. Jediný severokorejský letecký dopravce dnes provozuje tři pravidelné mezinárodní linky. Denní počty mezinárodních letů se pohybují od nuly do šesti....

Železnice zpřístupnila davům ztracené město Inků Machu Picchu

Železnice k Machu Picchu

Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších železničních tratí světa vede pod zaniklé indiánské město Machu Picchu. Je to jediný možný způsob mechanizované dopravy do jeho blízkosti. Přestože jde o trať...

Sony slaví 80 let. Podívejte se na nejzajímavější televizory historie

Sony 80 let

Společnost Sony slaví 80 let existence a při příležitosti představení nových letošních televizorů se pochlubila výstavkou svých televizních milníků. Zatímco na novinky je ještě embargo, archivní...

Bezkřídlý zázrak i létající rakev. Jak vznikal legendární letoun F-104

F-104A Starfighter

Šestnáctého května si připomínáme jeden z milníků letecké historie. Letoun F-104 na základně Edwards AFB v Kalifornii dosáhl v roce 1958 průměrné rychlosti 2 259,538 km/h. Zajímavé je, že na krátký...

Lži a manipulace o druhé světové válce. Jak to bylo doopravdy

Kamarádi ve zbrani aneb vojáci Wehrmachtu a Rudé armády, Brest, 22.9.1939

Už jste slyšeli, že „Bushova rodina vyráběla Cyklon B“ nebo že „Německo za války financovaly americké firmy?“ Podobné a mnohé další nesmysly se pravidelně objevují při připomínkách historických...

Google nám ukázal, jak doručuje balíčky dronem, který se sám rozhoduje

Dron firmy Wing doručuje zásilku před centrálu Googlu

Mountain View (od zpravodaje Technet.cz) Firma Google je v oblasti autonomních dopravních prostředků známa především svými samořídícími taxíky Waymo. V rámci své největší světové konference I/O nám firma ukázala ještě jeden dopravní...

21. května 2026  17:10

Data v cloudu jsou snadný terč. Útočníkům stačí jedna chyba v nastavení

Ilustrační foto - kyberzločinci

Veřejný cloud se stal pro 80 % organizací klíčovým pilířem jejich podnikání. Jenže zatímco migrace dat probíhá v plném tempu, zabezpečení často pokulhává. Kyberzločinci se stále častěji zaměřují na...

21. května 2026

Lži a manipulace o druhé světové válce. Jak to bylo doopravdy

Kamarádi ve zbrani aneb vojáci Wehrmachtu a Rudé armády, Brest, 22.9.1939

Už jste slyšeli, že „Bushova rodina vyráběla Cyklon B“ nebo že „Německo za války financovaly americké firmy?“ Podobné a mnohé další nesmysly se pravidelně objevují při připomínkách historických...

21. května 2026

Za tajemstvím ultračistých krystalů. Fyzik prozrazuje, že výzkum v Česku si nezadá s tím na Západě

Premium
Michal Vališka.

„Nekonvenční supravodiče typu sloučenin UTe2 mohou vytvářet speciální stavy, jež by mohly být vhodné pro kvantové počítače,“ říká oceněný fyzik Michal Vališka z matfyzu, který v lednu převzal Cenu...

20. května 2026  12:30

Modrý měsíc 2026: Vzácný úplněk 31. května provází slavný omyl

Modrý Měsíc v plné kráse. I když název naznačuje barevnou změnu, ve skutečnosti...

Na noční obloze se občas odehrávají úkazy, které v kalendáři vyvolávají malý chaos. Jedním z nich je i takzvaný modrý měsíc. Ačkoliv jeho název svádí k představě o barevné proměně naší oběžnice, ve...

20. května 2026

Starý zvětšovák nevyhazujte. Propojte jej s mobilem a ulehčete si práci

V našem případě jsme pracovali se zvětšovacím přístrojem Magnifax s barevnou...

Není neobvyklé, že nám doma překáží zvětšovací přístroj pro výrobu klasických fotografií. Spolu se zásobou klasických negativů z minulosti tvoří základ „bedny“, kterou se zdráháme vyhodit. Odborník...

20. května 2026

Google ukázal, jak nám změní vyhledávání. Jeho AI více rozumí světu

Šéf společnosti Google zahajuje letošní vývojářskou konferenci firmy.

Mountain View (od zpravodaje Technet.cz) Společnost Google na své výroční konferenci představila řadu novinek, které podle ní mají změnit to, jak používáme AI. Běžný uživatel bude zřejmě nejvíce narážet na další změny ve vyhledávání, ale...

19. května 2026  21:57

Sony slaví 80 let. Podívejte se na nejzajímavější televizory historie

Sony 80 let

Společnost Sony slaví 80 let existence a při příležitosti představení nových letošních televizorů se pochlubila výstavkou svých televizních milníků. Zatímco na novinky je ještě embargo, archivní...

19. května 2026

Podívejte se na to nejlepší z oslav 70 let základy v Náměšti nad Oslavou

Dvojice nových vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper z domácí 22. základny...

22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou oslavila 70 let od svého založení. I před nepřízeň počasí zhlédly tisíce návštěvníků letecké ukázky současných, ale i historických strojů z...

19. května 2026

Železnice zpřístupnila davům ztracené město Inků Machu Picchu

Železnice k Machu Picchu

Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších železničních tratí světa vede pod zaniklé indiánské město Machu Picchu. Je to jediný možný způsob mechanizované dopravy do jeho blízkosti. Přestože jde o trať...

18. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Přípravy na Artemis III běží, bude to poslední krok před letem na Měsíc

Premium
Při misi Artemis III NASA vyzkouší spojení lodi Orion s měsíčními přistávacími...

Dubnová úspěšná mise Artemis II, při níž se při letu kolem Měsíce dostal člověk do zatím nejvzdálenějšího bodu od Země, byla jen dalším krokem k hlavnímu cíli. Tím je návrat lidí na povrch Měsíce....

18. května 2026

Dorůstání končetin a orgánů? Regenerace u lidí jen usnula, vědci ji umí probudit

Premium
Prekurzory kmenových buněk vznikají z univerzálních kmenových buněk, avšak jsou...

Mohly by lidem dorůst amputované končetiny? Nebo nám evoluce zavřela k růstu nových tkání cestu? Vědci dnes překvapivě tvrdí: „Regenerace u člověka pouze usnula. Umíme ji probudit.“

17. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.