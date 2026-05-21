V až příliš prosluněném americkém Mountain View stojíme na plácku před centrálou společnosti Google. Vedle nás je odstavena asi desítka barevných kol s logem tohoto internetového giganta. Kolem je park a odněkud z dáli je lehce slyšet zvuk tekoucí vody.
Tuto až kýčovitě idylickou atmosféru náhle prořízne zvuk mnoha vrtulí a zesiluje se, jak se blíží dron se zásilkou. „Koukněte, támhle je,“ ukazuje prstem do vzduchu jeden ze skupinky novinářů, kteří představení přihlížejí.
To už se z malé tečky stal velký dron, který zaujme nejen svým tvarem do H, ale i množstvím vrtulek, kterými disponuje.
„Nemusíte mu dělat místo, sám si najde volný prostor, kam zásilku položí,“ upozorňuje nás Tom Kuhn z Wingu. A opravdu, dron, který mezitím „zaparkoval“ ve výšce šesti metrů, kousek popoletí a začne spouštět malou tašku, v níž je objednaná zásilka. Ta se po jemném položení na zem odpojí, dron navine lanko a vydá se na cestu zpátky.
My jsme to sice mohli sledovat jako demonstrační ukázku, ale Wing už využívá flotilu těchto dronů, které vozí lidem objednané zboží v Austrálii, Finsku, Irsku a ve Spojených státech.
Wing je dvoutrupý stroj, který disponuje dvanácti vrtulkami obrácenými vzhůru a čtveřicí dalších, které umožňují dopředný pohyb. Je vyroben z lehkého polystyrenu a rám má z uhlíkových vláken. Zvládne se pohybovat rychlostí až 100 km/h a letět může asi pět minut. Při jednom letu tak zvládne urazit až 20 kilometrů, zvládne proto dodávat věci v desetikilometrovém okruhu. Pohybuje se přitom ve výšce do 45 metrů.
Když už jsme u doručovaných věcí, nejčastěji drony lidem převážejí potraviny a hotová jídla. „Lidé si nechávají dronem převážet vše, i drobnosti, jako je třeba powerbanka nebo obal na mobil,“ říká Kuhn.
Výhodou podle něj je, že dodávka je rychlá, když dron nemusí nikde čekat v zácpách nebo řešit jiná dopravní omezení.
„Představte si situaci, kdy potřebujete pro nemocné dítě rychle dostat léky, nebo jen teplé jídlo,“ popisuje možné situace, kdy se taková rychlost dodávky hodí, náš průvodce.
|
Google ukázal, jak nám změní vyhledávání. Jeho AI více rozumí světu
Podobně jako u Wayma i tady nad provozem dohlíží operátoři, kteří dron neřídí, ale kontrolují, jestli nenastal nějaký problém. Samotný dron je vybaven řadou senzorů, kterými skenuje okolí a prostor pod sebou. Je to však jiná úroveň kontroly, než je tomu u Wayma, protože se stroj nepohybuje po silnici, ale v 3D prostoru.
Na náš dotaz o používání dronu v různém počasí Kuhn odpověděl, že operovat může za stejných povětrnostních podmínek jako běžná letadla.
Systém stroje by měl přitom být tak robustní, že nehrozí jeho nepředvídatelný pád, navíc má sebediagnostiku. Většina systémů je redundantní a pod kontrolou, takže v případě problémů má dron za úkol bezpečně přistát na volném místě anebo zamíří tam, kde je strom a ne člověk.
Ještě zkouším Kuhna trochu vykolejit, když se zeptám, jestli už se při provozu setkali s tím, že by někdo po dronech střílel, když mu něco tak nezvyklého letí nad hlavou a výrazně hlučí. Ostatně kvůli hluku se dostala firma do sporu s některými obyvateli už na několika místech.
„Ale u nás není dovoleno střílet na komerční letouny,“ odvětí se smíchem. „Navíc létají rychle a jsou docela malé,“ uzavírá.
Tím se také loučíme a vyrážíme na další z ukázek, které pro nás připravila centrála Googlu.