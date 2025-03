Starší Chromecasty přestávají fungovat. Google nyní hledá řešení

Na různých fórech od konce minulého týdne sdílí řada uživatelů své aktuální problémy s Google Chromecast druhé generace a Chromecast Audio. Stěžují si na to, že jim přístroje přestávají fungovat, respektive nemohou spustit přehrávání obsahu a nefunguje jim například nastavení a třeba ani přístup z aplikace Google Home.

Podle portálu 9to5Google se přitom objevovala hláška „Untrusted device: [jméno zařízen] couldn’t be verified. This could be caused by outdated device firmware“, která upozorňuje na to, že zařízení není ověřeno a že může být problém v zastaralém firmware.

Podle některých za to může vypršený certifikát, který Google zapomněl obnovit. Ať je to tento problém, nebo jiný, souvisí s ověřováním na serverech Googlu, takže zařízení samotné je v pořádku.

Odpovídá tomu i vyjádření Googlu, který na svých stránkách uvádí, že o problému ví a řeší ho. Navíc varuje před tím, aby uživatel resetoval systém a uvedl ho do továrního nastavení.

„Zařízení neresetujte do továrního nastavení – až bude připravena oprava, budeme vás všechny informovat. Pokud jste již zařízení resetovali do továrního nastavení, poskytneme vám co nejdříve pokyny k jeho opětovnému nastavení,“ uvádí zástupci Googlu.

Podle portálu Closer to Code mohou někteří uživatelé svůj Chromecast zprovoznit, když datum na zařízení, přes které s ním komunikují, nastaví před 9. březen 2025 a pak se znovu pokusí Chromecast autorizovat. Nefunguje to však u všech.