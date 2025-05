San Francisco je známé svým „londýnským“ počasím. Teď v květnu je tu ale nebe bez mráčku a pověstná mlha se někam schovala. Z centrály Googlu – v příznačně nazvaném městě Mountain View – je krásný výhled na majestátní hřeben pohoří Santa Cruz.

Většina návštěvníků konference Google I/O se ale na kopce nedívá. Jejich zraky přitahuje ukázka chytrých brýlí s Androidem XR, umělou inteligencí vybaveným zařízením, které se podobá běžným dioptrickým brýlím. Podle Googlu mají přepsat historii vyhledávání informací a prožívání rozšířené reality.

Ukázka nejde zcela podle plánu. Dva vývojáři Googlu se spolu baví ve svých rodných řečech – hindí a perštině. Úkolem Androidu XR je živě tlumočit a přepisovat jejich repliky na obrazovku brýlí v angličtině. Ze začátku jde všechno dobře a jednodušší repliky brýle zvládnou převést uspokojivě. Když se ale dostane na komplikovanější větu v perštině, celé demo trochu vykolejí. Vývojář to ale zachrání vtipem: „Říkal jsem vám, že to bude riskantní ukázka.“ Obecenstvo jeho pohotovost odmění bouřlivým potleskem.

Ukázka překladu v reálném čase prostřednictvím chytrých brýlí na konferenci Google I/O

Když si brýle později zkouším sám, v kontrolovaném prostředí předpřipravené ukázky se jim daří lépe. Po zapnutí se na displeji zobrazí čas a teplota. V Mountain View je právě 14:37 a komfortních 72 stupňů Fahrenheita. Funkce AI zapnu delším přidržením ukazováku na pravé nožičce brýlí.

Jedním kratším kliknutím ji následně pozdržím. Musím ještě projít kolem asi pěti lidí a nechci, aby mě Gemini v mezičase rušila svými postřehy. Dobře totiž vnímá okolní zvuky a mohla by zachytit kus cizí konverzace. Na displeji se mi ukáže drobné bílé znaménko pro pauzu, tedy signál, že můžu vyrazit.

Zadržím dech a jdu na to. Technik Googlu jménem Pasha Nahass mě zavede do místnosti simulující pokoj Airbnb, do kterého právě přijel turista. První objekt, který mám před sebou, je obraz romantické krajiny. Pasha mě vybídne, abych se Gemini zeptal, co je to za obraz. Akci provedu a AI malbu identifikuje. Jsem trochu rýpavý a zeptám se jí, zda si ji můžu koupit. Obdržím lehce vyhýbavou odpověď. Zkusím to jinak. „Jakou má tento obraz cenu?“ přeformuluji otázku. „To je velmi těžké takto říct,“ odpovídá mi Gemini a už je zase ve své kůži. Následuje přednáška o tom, že obraz se momentálně nachází ve Filadelfii a v jakých otevíracích hodinách si ho v tamní galerii můžu prohlédnout. Jsem spokojen. Základní požadavek Android XR splnil. A když jsem si moc vyskakoval, byl jsem odkázán do svých mezí. Dávám 8 z 10.

Chytré brýle Googlu s Androidem XR spolupracují s příslušnou aplikací podobně jako chytré hodinky.

Druhý objekt, který se nachází v předstíraném hotelovém pokoji, je kávovar. Pasha chce, abych se brýlí zeptal, jak si v něm můžu udělat kafe, ale jsem rovnou ambicióznější. Ptám se AI, jak si udělám espresso tonic. To je trochu zaskočí a vysvětlí mi, že espresso tonic je osvěžující kávový nápoj, který se pije hlavně v létě. Přeformuluji otázku a zdůrazním, že si chci espresso tonic udělat v tomto konkrétním kávovaru. Tady už Gemini obstojí a vyšvihne perfektní recept na espresso tonic. Navede mě i na správné tlačítko, kterým proces zahájím. Jsem spokojen. Dal jsem Gemini ještě těžší úkol než předtím a opět obstála se ctí. 9 z 10.

I přes dětské nemoci jsou dosavadní výsledky Androidu XR úctyhodné. Brýle umí integrovat ostatní produkty Googlu a využívat je v reálném čase. Vlastníma očima tak člověk může spolupracovat zejména s vyhledávačem Gemini Live, který umožňuje interaktivní tázání v nejrozmanitějším prostředí. Určitě to bude ještě nějakou dobu trvat, než produkt dokáže obstát v komplikovanějších situacích a před pokročilými otázkami, ale když se mu trochu pomůže správným dotazováním (v čem jiném ostatně podle Sókrata spočívá pravá moudrost?), je vám věrným pomocníkem.

Když se s Pashou loučím, požádám ho o společnou fotografii. Odkáže mě do jediného vymezeného prostoru, kde se tu smí fotit. Uděláme si selfíčko v předem připraveném zrcadle. Možná že by nám to mohlo slušet i víc, ale s tím už sotva něco uděláme. Na rozloučení si stiskneme ruce. Pashu ještě stihnu pobavit předstíranou naivitou. Když se ho naoko vážně ptám, jestli si brýle můžu nechat, odpovídá s širokým kalifornským úsměvem: „You wish!“