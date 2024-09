Majitel Facebooku ukázal své první „tenké“ brýle s rozšířenou realitou

Předchůdce dnes představeného headsetu Quest 3 z roku 2023 zlevňuje z 649 USD na 499 dolarů (cca 11 270 korun), zatímco nová levnější verze náhlavní soupravy pro virtuální a rozšířenou realitu Quest 3S stojí 299 dolarů (zhruba 6 750 Kč). Uvedení novinky také znamená ukončení prodeje modelů Quest 2 a dražších náhlavních souprav Quest Pro.

Nové brýle Meta Quest 3S

Quest 3S má ve větším designu v podstatě stejné funkce, jako dražší Quest 3 a to včetně čipu Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Má však displej s menším rozlišením a užší zorné pole. Chybí mu také senzor hloubky.

Meta zároveň vyvíjí brýle s kamerami a malými reproduktory prodávaná pod značkou Ray-Ban společně s největším světovým výrobcem brýlí Luxottica. Ty nově dostávají limitovanou sadu lesklých průhledných obrouček Wayfarer, kde bude vidět technologická výbava, která se v nich skrývá.

Nové průhledné obroučky Wayfarer pro brýle, které Meta vyrábí ve spolupráci se značkou Ray-Ban.

Ze softwarových funkcí do nich Meta přidává nové funkce jako živý překlad. Ten bude zpočátku fungovat pro angličtinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu. S nimi spolupracující umělá inteligence má nyní být podle vedení společnosti chytřejší díky zapojení kamer, protože tak lépe vyhodnotí, co od nich uživatelé chtějí. Chatboti s umělou inteligencí se dosud obvykle orientují pouze podle toho, co jim uživatelé řeknou.

Chatbot Meta AI může prostřednictvím těchto zařízení ale živě sledovat, na co se uživatelé dívají, vysvětlil šéf Mety Mark Zuckerberg. To by mohlo být užitečné například při vaření nebo při poznávání nového města. S pomocí kamery by si AI mohla zapamatovat i polohu velkého parkoviště.

Velké malé brýle

Hlavním tahákem ale byly brýle Orion, které jsou vyrobeny z hořčíkové slitiny a využívají Metou navržený procesor. Jsou zatím ve fázi prototypu a firma nyní plánuje pracovat na jejich zmenšení, zeštíhlení a zlevnění, než je uvede na trh pro spotřebitele.

Prototyp brýlí Meta Orion

„Před pěti lety jsme světu oznámili, že vyrábíme brýle pro rozšířenou realitu. Myslíme si, že lidé by neměli volit mezi světem informací na dosah ruky a přítomností ve fyzickém světě kolem sebe,“ uvedla firma při představení brýlí.

Systém obsahuje senzory pro sledování očí i ty pro sledování pohybu rukou. Do brýlí se ještě vešly reproduktory i mikrofon.

Nyní budou tyto brýle zkoušet zaměstnanci Mety a to včetně jejich součástí, kterými jsou modul s procesorem pro řízení brýlí do ruky, který zároveň slouží jako ovladač a EMG ovládají pásek na ruku, který sleduje nervové vzruchy.

Je však třeba připomenout, že společnost Meta ve své divizi zaměřené na virtuální realitu prodělává miliardy dolarů, ale stále doufá, že se jí investice vyplatí.

Novinky v AI

Mezi oznámenými aktualizacemi umělé inteligence je i vylepšení zvuku digitálního asistenta s názvem Meta AI, který nyní bude reagovat na hlasové příkazy. Nabídne uživatelům možnost, aby asistent mluvil hlasy celebrit včetně Judi Denchové nebo Johna Ceny.

„Myslím, že hlas bude přirozenějším způsobem interakce s AI než text,“ řekl Zuckerberg. Metu AI podle něj používá měsíčně více než 400 milionů lidí, z toho 185 milionů se k ní vrací každý týden.

Také práce s obrázky může přinést nové možnosti. Podle firmy tak můžete sdílet fotografii květiny, kterou vidíte na výletě, a zeptat se Meta AI, co je to za květinu. Nebo můžete sdílet fotografii nového jídla, které chcete uvařit, a požádat Meta AI o návod, jak ho připravit.

Na Facebooku, Instagramu i Messengeru ve Feedu, Stories a na profilových fotografiích je nově možné obrázky vygenerované AI snadno sdílet, aby bylo možné na ně reagovat nebo je napodobovat. Meta AI může také navrhovat popisky pro Příběhy na Facebooku a Instagramu.

Meta rozšiřuje funkce AI Imagine

V Messengeru a Instagram DM je možné si vybírat ze seznamu témat chatu, která mění pozadí a barvu textové bubliny pro všechny účastníky chatu. Nyní lze pomocí umělé inteligence vytvořit personalizované téma pro chaty. Stačí klepnout na položku Motivy v podrobnostech chatu.

Meta také testuje nový obsah generovaný Meta AI v kanálech na Facebooku a Instagramu, kde bude možné vidět obrázky od Meta AI vytvořené přímo pro uživatele na základě jeho zájmů nebo aktuálních trendů. Lze pak klepnout na navrhovaný obsah a posunout jej novým směrem nebo přejetím prstem zobrazit nový obsah v reálném čase.