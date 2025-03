Meta vlastnící Facebook chce, abychom PC i mobily nahradili něčím jiným

Vedle provozování sociálních sítí jako je Facebook nebo Instagram se společnost Meta zabývá o vývojem a výrobou jednoho druhu hardwarového zařízení, které je zatím oblíbené především mezi hráči. Řeč je o náhlavních soupravách Quest a chytrých brýlích, které vznikají ve spolupráci se společností Ray-Ban.

A právě na technologiích, které vznikají ve vývojových skupinách kolem těchto produktů, hodlá firma postavit svůj nový pohled na to, jaká zařízení budeme používat pro práci i konzumaci obsahu.

Již loni na podzim, když Meta představovala svůj prototyp brýlí s integrovanými displeji, naznačovala, že si takto představuje cestu, která nás oprostí od monitorů a displejů, které nemůžeme mít neustále před svýma očima.

Nové brýle Orion, které vycházejí z prototypu Project Nazare, totiž vypadají jako tlusté dioptrické brýle, které tak nositele příliš neomezují a zároveň nepřitahují pozornost okolí, jako například Vision Pro od Applu. Ale i tyto zvládnou promítnout virtuální objekty do zorného pole uživatele.

Orion jsou brýle vyrobeny z hořčíkové slitiny, pro které firma využívá vlastní navržený procesor. Zatím jsou ve fázi prototypu, ale firma plánuje pracovat na jejich zmenšení, zeštíhlení a zlevnění, než je uvede na trh pro spotřebitele.

Systém obsahuje senzory pro sledování očí i ty pro sledování pohybu rukou. Do brýlí se ještě vešly reproduktory i mikrofon. Součástí ekosystému je ještě modul s procesorem pro řízení brýlí, který zároveň slouží jako ovladač a EMG ovládací pásek na ruku, který sleduje nervové vzruchy.

Spolu brýlemi firma začala naznačovat, že budoucnost výpočetní techniky se bude točit kolem chytrých brýlí a náhlavních souprav poháněných umělou inteligencí, které budou schopny pomoci uživatelům se vším, co dělají po celý den.

Potvrzuje to i nedávné vyjádření viceprezidenta Meta Platforms, který pracuje na nositelných zařízeních a produktech virtuální a smíšené reality.

Podle Alexe Himela se umělá inteligence stává klíčovým faktorem, který pohání budoucnost toho, co by Orion a podobná zařízení mohly udělat v nadcházejících letech.

„S umělou inteligencí je to nyní tak, že se zdá být něčím, co je nekonečně schopné, ale lidé často nevědí, kde začít – je to prázdné textové pole nebo mikrofon, do kterého můžete říct cokoli. Oznámení, která jsme měli v loňském roce, mají skutečně vzít konkrétní případy použití a umožnit jim skvělé fungování – například se můžete podívat na telefonní číslo a říct, zavolej na něj,“ řekl pro agenturu PA Himel.

Himel zdůraznil potenciál této technologie do budoucna a uvedl, že spoléhání se na virtuální verze fyzických předmětů, jako jsou televizory nebo fotorámečky, by se časem mohlo stát běžnou záležitostí. Jak je vidět u řady aplikací nejen na zařízeních Mety. Do těchto náhlavních souprav se mají postupně přesouvat i další obrazovky a displeje, které denně využíváme.

Loni došlo k výraznému nárůstu zájmu technologických gigantů o náhlavní soupravy pro smíšenou, virtuální a rozšířenou realitu. Například Google plánuje spolu se Samsungem vytvořit nové zařízení v podobě náhlavní soupravy.