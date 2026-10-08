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Čistá energie přímo ze Slunce. Tento materiál by mohl změnit výrobu vodíku

Roman Všetečka
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Využít energii ze Slunce zkouší lidé různými způsoby. Technologie asi nejznámějšího využití pomocí solárních panelů již naráží na technologické limity, a tak se vědci poohlížejí po dalších způsobech. Nově vědci zkoumají skupinu materiálů, které pomocí světla vyrábějí vodík přímo z vody.

Vodík patří mezi látky, se kterými se počítá jako s úložištěm tzv. čisté energie. Vodíkové či palivové články využívají toho, že vodík má jeden z nejvyšších obsahů energie na jednotku hmotnosti z využívaných paliv.

Nevýhodou je vedle složitosti skladování i energetická náročnost jeho výroby, která zpravidla spočívá v elektrolýze vody, tedy v rozkladu vody za pomoci elektrické energie ze solárních nebo větrných elektráren. Častěji se tak využívá levnější výroba vodíku ze zemního plynu pomocí tzv. parního reformování.

Fotokatalyzátory absorbují světlo, čímž dosahují vyšší energetické hladiny. Tuto energii mohou využít k urychlení reakcí.

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