Čistá energie přímo ze Slunce. Tento materiál by mohl změnit výrobu vodíku

Vodík patří mezi látky, se kterými se počítá jako s úložištěm tzv. čisté energie. Vodíkové či palivové články využívají toho, že vodík má jeden z nejvyšších obsahů energie na jednotku hmotnosti z využívaných paliv.
Nevýhodou je vedle složitosti skladování i energetická náročnost jeho výroby, která zpravidla spočívá v elektrolýze vody, tedy v rozkladu vody za pomoci elektrické energie ze solárních nebo větrných elektráren. Častěji se tak využívá levnější výroba vodíku ze zemního plynu pomocí tzv. parního reformování.
Fotokatalyzátory absorbují světlo, čímž dosahují vyšší energetické hladiny. Tuto energii mohou využít k urychlení reakcí.