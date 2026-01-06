DLSS je systém, který pomocí umělé inteligence zvyšuje snímkovou frekvenci při hraní her. Grafický procesor hru vykresluje v nižším rozlišení a DLSS obraz upscaluje na cílové rozlišení monitoru tak, aby hráč co nejméně poznal, že byl obraz původně vytvořen v nižší kvalitě.
Nově představená generace DLSS 4.5 má podle informací tvůrců umožnit hraní titulů s aktivním path-tracingem ve 4K a 240 Hz – samozřejmě na nejnovější generaci grafických karet.
Počet uměle vytvořených snímků se zvýší ze čtyř vypočítaných (na jeden renderovaný) na šest vypočítaných (na jeden renderovaný) a přibude i dynamický režim. V tom systém sám rozhodne, zda je potřeba dopočítat plných šest snímků, nebo jich postačí méně (minimem jsou tři). Tato funkce přibude během jarních updatů ovladačů a bude jen pro karty řady RTX5000.
Pro všechny karty RTX bude uvolněna nová generace Transformer modelu, který má nabídnout významně lepší obraz – byl vytrénován na mnohem větším datasetu s důrazem na analýzu chyb. Má vyšší výpočetní výkon a lépe chápe objekty v kontextu okolního prostředí. I díky tomu se (podle informací Nvidie, zatím jsme to na vlastní oči neviděli) mají snížit „duchy“ na hranách pohybujících se objektů.
Tento update by měl být ke stažení již nyní, nebo v příštích hodinách.
Monitory bez pohybové neostrosti
Na trh také míří nové monitory se systémem G-SYNC Pulsar. To je nová generace synchronizačního nástroje G-SYNC, který umí sladit obnovovací frekvenci monitoru se snímkovou rychlostí na výstupu grafické karty tak, aby zamezil trhání obrazu.
V případě Pulsar se kombinuje technika variabilní obnovovací frekvence s technologií řízení podsvětlení ULMB (Ultra low Motion Blur). To v praxi vypadá tak, že při obnově pixelů v daném řádku je na čtvrtinu cyklu vypnuto podsvětlení, přičemž je opět rozsvíceno až v momentu, kdy už jsou pixely čistě překresleny. Stav, kdy vedle nově vykresleného stavu je ještě setrvačností patrný i stav předchozí, tedy proběhne bez podsvětlení a není vidět. A díky vysoké rychlosti je toto blikání pro lidské oko nepostřehnutelné.
Výsledkem má být jasnější a zřetelnější obraz pohybujících se objektů a snížené rozmazání pohybu.
Druhou novinkou je technologie G-SYNC Ambient Adaptive, která pomocí čidla intenzity a barvy okolního osvětlení upravuje parametry obrazu tak, aby byl pro oko co nejpřirozenější.
V první generaci „Ultimate Esports Display“ budou modely s úhlopříčkou 27", rozlišením 1440p a 360 Hz panely. Podle Nvidie výsledné zobrazení pohybu odpovídá monitorům s 1000 Hz obnovovací frekvencí. Jako první dorazí mezi novinkami Acer, AOC, Asus a MSI.
GeForce Now i pro Linux a FireTV
Zde vlastně není co dodat. Aplikace pro streamované hraní GeForce Now bude nově dostupná i pro počítače s operačním systémem Linux a také televizory se systémem FireTV. Hurá.