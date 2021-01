Je pro vás lepší desktop nebo počítač „vše v jednom“? Radíme s výběrem

Desktop je tím, co bylo po desetiletí synonymem slova počítač, tedy ta škatule vedle monitoru, do které vedly všechny kabely a jednou za čas se do ní přikoupila nějaká karta nebo mechanika. Počítač „vše v jednom“ je jeho prostorově úspornější varianta – všechna elektronika počítače se schová do zad monitoru, do kterého jsou pak zapojeny i všechny periferie a na stole tak zůstane více volného místa.

Fyzická podoba je hlavní, ale samozřejmě ne jediný rozdíl. Ten asi nejpodstatnější se týká konfigurace – naprostá většina all-in-one počítačů využívá komponenty určené pro notebooky. Ty jsou snadněji uchladitelné, ale také méně výkonné. U většiny domácího použití to není žádný problém, notebookové komponenty mají výkonu dostatek, ale pokud hledáte stroj na náročné použití, můžete snadněji narazit na limit.



Desktopy taky zpravidla nabízí lepší možnosti budoucího rozšíření a upgradu, například výměnu a doplnění pevného disku nebo třeba výměnu grafické karty. Ne vždy je to ovšem tak jednoduché jak by mohlo.

Abychom vše ukázali na konkrétních příkladech, postavili jsme proti sobě desktop Acer TC-895 s monitorem Acer ED270R a all-in-one Acer C24-963. Původně jsme vybrali stroje v trochu jiných konfiguracích, ale vyprodané sklady distributorů s „castingem“ trochu zamávaly.

Desktop v konfiguraci s procesorem Core i5 10400F, grafickou kartou GeForce GTX 1650 se 4 GB RAM, 8 GB operační paměti, 512 GB SSD, 1 TB HDD přijde na 22 490 Kč. Počítač „vše v jednom“ pak v konfiguraci s Core i5-1053G1, vestavěným grafickým čipem UHD 920, 8 GB operační paměti a 1 TB SSD úložištěm na 21 990 Kč.



Cenu desktopu zvedá grafická karta GTX-1650, která samotně stojí zhruba 4 000 Kč. Úplně shodnou konfiguraci bez samostatné grafické karty jsme v nabídce nenašli, ale jinak shodná verze bez HDD stojí 16 490 Kč – ta má procesor ve verzi bez „F“, tedy s integrovaným grafickým jádrem UHD 630.

K desktopu je nutné přidat monitor, v případě 27" ED270R s matným VA panelem s rozlišením 1920 x 1080 pixelů a 165 HZ zobrazením, filtrem modrého světla a flicker-free podsvětlením je k ceně nutné připočíst 5 290 Kč. Součástí počítače „vše v jednom“ je matný IPS displej taktéž s full HD rozlišením, potlačením modrého světla a snížením blikání podsvětlení (tzv. flicker-less, nikoli flicker-free).



Rozdíl dělá hlavně grafika a provoz na „všechna jádra“

Oba stroje absolvovaly stejnou skupinu výkonových testů, výsledky jsme shrnuli do tabulky.



AiO desktop PC Mark Extended

2 734

5 859

PC Mark

3 753

5 745

3D Mark Night Raid

5 341

28 967

3D Mark Time Spy

465 3 451

GeekBench 5.2 - CPU - jedno jádro

1 005 1037 GeekBench 5.2 - CPU - všechna jádra

2 843 4 221

GeekBench 5.2 - GPU - OCL

5 272

38 229

GeekBench 5.2 - GPU - CUDA

bez podpory

38 254 GeekBench 5.2 - GPU - Vulkan

4 916

32 980

CineBench R20

1 148

3 096



Z výsledků jsou patrné zejména dvě věci – obří nárůst grafického výkonu u samostatné grafické karty GTX-1650, což poznáte nejen u her, ale i u různých aplikací schopných využívat výpočetní sílu grafického čipu. Druhým poznatkem je fakt, že procesory v obou sestavách nabízí velmi podobný výpočetní výkon jednoho jádra, ale u aplikací, které dokážou využít více jader najednou, má desktopový procesor poměrně výrazně navrch.

Při prohlížení internetu, práci v kancelářském balíku, přehrávání videa a hudby, komunikaci přes videokonferenční systémy nebo podobných činnostech v pohodě dostačuje úsporný procesor v „all-in-one“ počítači. Pokud pracujete i s videem, grafickými programy a občas si rádi zahrajete novější hry, pak oceníte výkonnější procesor a samostatnou grafickou kartu v desktopu.



Limity, které u desktopu nemusíte čekat

Jedním z tradičních argumentů pro pořízení desktopu je jeho snadná rozšiřitelnost a upgradovatelnost. Jak se však ukázalo u TC-895 v lákavě kompaktní skříni formátu micro-ATX, nemusí to platit vždy.

Jedním z omezení je slot PCIe 1x, který nemůžete nijak použít. Je totiž umístěný těsně pod PCIe 16x, a tak jej zcela zakrývá grafická karta. Škoda. Výměnu grafické karty za výkonnější zase omezuje šachta pro montáž pevných disků – o moc větší/delší kartu do skříně nedostanete. I díky tomu se 500W ATX zdroje (80 Plus, Gold) od Chicony jeví jako zcela dostatečný.



Na motherboardu najdete dva M.2 sloty, v jednom je systémové SSD, ve druhém wifi/bluetooth karta. Pokud byste chtěli přidat SSD, musíte vyjmout bezdrátový adaptér. Naopak přidat HDD nebude problém, jsou zde volné dva SATA porty a také napájecí konektory. A je zde volný i jeden slot pro operační paměť DDR4-3200.



Do PCIe 1x nic nezapojíte.

Pokud kupujete desktop s vidinou, že jej budete chtít postupně vylepšovat a doplňovat, zkontrolujte si, zda je ve skříni dost místa a zda jsou k dispozici vhodné sloty.



U počítače „vše v jednom“ není uživatelsky snadno rozšířitelné či uprgadovatelné prakticky nic. Tak je to – mimo několika speciálů spíše z korporátní třídy – víceméně standardem.

Vnější konektivita a periferie

Z hlediska konektorové výbavy je výhoda na straně desktopu. Na zadní straně je připraveno 4x USB 3.0 a 2x USB 2.0, na přední straně 1x USB-C (s USB 3.2). Vepředu i vzadu jsou konektory pro sluchátka a mikrofon, vzadu i linkový vstup. Síťové připojení má na starost wifi karta standardu „ac“ současně s Bluetooth 5, metalické připojení pak gigabitový ethernetový port. Obrazový výstup je na jednom DVI a jednom HDMI portu. Nechybí čtečka SD karet.

Nabídka počítače „vše v jednom“ je skromnější – je zde 4x USB 3.0, 1x HDMI pro druhý monitor, gigabitový ethernet, stejná wifi/bluetooth karta, kombinovaný konektor pro sluchátka s mikrofonem a čtečka SD karet. Co mi chybí citelně, je USB-C konektor s USB 3.2 rozhraním, ten by dnes neměl chybět žádnému počítači.

Počítač „vše v jednom“ má výhodu v integraci některých periferií, jmenovitě webové kamery, mikrofonu a reproduktorů. Ty musíte k desktopu pořídit zvlášť (a obsadit jimi výše pochválený počet přípojných míst). Zkoušený Acer nás potěšil nadstandardně kvalitní kamerou, která nabízí velmi slušný obraz i v horších světelných podmínkách. Mikrofon snímá sice slabší, ale docela přirozeně znějící a výborně srozumitelný hlas. Vestavěné reproduktory plně vyhoví při konferenčních hovorech, poslechu mluveného slova z youtubových videí, pro hudbu a filmy ale raději připojíte buď externí reprosoustavy, nebo sluchátka.

Ticho může rozhodnout

Do rozhodovacího mixu při výběru domácího počítače by měla promluvit ještě jedna veličina. Hlučnost. A ta ve zkoušené dvojici hraje jasně ve prospěch počítače „vše v jednom“, který je velice tichý, téměř bezhlučný, i při vysokém vytížení procesoru.

V desktopu je aktivně chlazen napájecí zdroj, procesor, grafická karta a je zde i pevný disk s rotujícími plotnami, tedy mnohem více zdrojů hluku. Díky bohaté perforaci na boku i v zádech je jen minimálně odhlučněn – o poznání hlučnější než jeho souputník je i bez zátěže, pokud procesoru a grafické kartě více naložíte, stane se hlučným tak, že bychom jej raději viděli pod stolem než na stole.