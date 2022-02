Zbavujete se staré elektroniky? Poradíme, jak předejít průšvihu

Nedáme je z ruky, nenecháme bez dozoru, chráníme je hesly, otisky prstů, skenováním tváře. Z dobrého důvodu. Chytré telefony, tablety, notebooky a další elektronika jsou vstupní branou do digitální části našich životů. Do elektronické komunikace, do bankovnictví, do ovládání zabezpečení domácnosti, nastavení chytrých spotřebičů. Někdo jimi platí v obchodech, někdo otevírá a startuje své auto. A samozřejmě v nich máme dokumenty, fotografie a videa.

Na to je potřeba pamatovat i ve chvíli, kdy přejdeme na zařízení nové. To staré již nepotřebujeme, ale stále v něm jsou všechna naše data. I v případě, že jste se odhlásili od svých účtů nebo vše smazali. A také v případě, že notebook či telefon přestaly fungovat a nejdou zapnout. Ať už se rozhodnete zařízení prodat nebo vyhodit, je nutné zajistit, aby se nikdo k vašim datům nemohl dostat a zneužít je.

Ve spolupráci se specialisty na obnovování dat DATA112 a DataHelp a obchodním ředitelem systému zpětného odběru elektrozařízení Asekol poradíme, jak na to.