Nemohou se kurýři dozvonit? Vyzkoušeli jsme zvonek, co vás najde kdekoli

Wi-fi zvonků je na trhu spousta, ale mnohé mívají několik omezení. Jednak nemívají vnitřní jednotku s „cinkátkem“, takže pokud jej skrze automatizaci nespojíte s chytrým reproduktorem, na stisk tlačítka vás zpravidla upozorní jen notifikace na telefonu a tu lze snadno přeslechnout. Druhým omezením může být dosah wi-fi sítě. Jasně, ke dveřím domu nebo bytu by měla dosáhnout vždy, ale pokud je branka dále od domu, mezi ní a routerem je více zdí a pokud je sloupek branky kovový nebo bohatě armovaný, snadno se stane, že zrovna v tomto místě není pokrytí dostatečné.

Vyzkoušeli jsme Tapo D230 od TP-Linku, který obě omezení koncepčně řeší.

V balení najdete vše včetně hubu H200 a úhlové podložky pro instalaci „našikmo“.

Venkovní jednotka komunikuje s vlastní branou, jejíž součástí je „cinkátko“, tedy reproduktor, který zahraje zvuk zvonku. Tento „hub“ můžete umístit tam, odkud zvonění nejlépe uslyšíte. Umístění je limitováno pouze přívodem elektrické energie, bránu napájí malý síťový adaptér. K internetu ji můžete připojit jak ethernetovým kabelem, tak bezdrátově pomocí wi-fi.

Dosah wi-fi sítě řeší tím, že s venkovní jednotkou nekomunikuje přes wi-fi, ale na „Sub-1G“ frekvenci, což jsou v případě brány Tapo H200 frekvence 863.35MHz, 864.35MHz a 868.35MHz. Ukázalo se, že bylo pokrytí perfektní nejen v místech, kde náš wi-fi signál končil, ale ještě minimálně dvě až tři desítky metrů dál. A i odtamtud byl přenos videa velmi kvalitní.

Rozhraní zvonku v aplikaci Tapo

Brána nepodporuje jiné standardy jako Zigbee nebo Matter. Což je škoda, snižuje to její univerzálnost. Takto lze připojit až 64 kompatibilních zařízení TP-Linku, včetně kamer nebo třeba senzorů úniku vody. Ty máme k bráně aktuálně spárované my.

Použití Sub-1G frekvencí má oproti wi-fi výhodu i v nižší energetické náročnosti – venkovní jednotku napájí 6 700mAh akumulátor, který podle výrobce vydrží zvonek pohánět zhruba půl roku. O tom, že se tato hodnota může dost lišit, si povíme později. Dobrou zprávou je, že akumulátor Tapo A100 lze (s vhodným nástrojem a po softwarovém vypnutí bezpečnostní sirény) snadno vyjmout a pomocí microUSB kabelu nabít. Navíc se prodává i samostatně, takže jej v budoucnu můžete vyměnit za nový. Zároveň není unikátní pro tento zvonek, ale napájí i některé bezdrátové kamery Tapo.

Pozor na detekci

Výdrž akumulátoru ovlivňuje řada proměnných. Jednou z nich je detekce pohybu.

K té slouží pohybové čidlo a zaznamená jakýkoli pohyb v zorném poli kamery. Pokud je aktivní, probudí kameru a ta se podívá, co se děje – především jestli je pohyb v uživatelem zvolených oblastech (zónách), které si přeje řešit (a být o nich informován notifikací), nebo v jiných oblastech, které jej nezajímají.

Pokud uživatel chce, může zvonek nechat rozpoznat, co je původcem pohybu – osobu, domácí zvíře, vozidlo, nebo zda se v pohledu kamery nenalézá balíček (doručená zásilka). Jak moc energie tyto funkce spotřebují, záleží na tom, jak frekventované je dané místo. Detekce deseti lidí a tří psů je jinou zátěží, než když je branka u frekventovaného chodníku a zvonek bude kontrolovat a vyhodnocovat stovky pohybů denně.

Kuriózní problém s detekcí pohybu v zóně mi vytvořila lampa veřejného osvětlení, jež poměrně intenzivně osvětluje branku, která je v zorném poli zvonku. Jakmile po setmění někdo prošel, čidlo detekovalo pohyb na chodníku a kamera viděla velký kontrastní pohyb stínu ve vybrané zóně (kde byla i branka) a notifikace byla na světě.

Pokud budete v podobné situaci, buď si s tím můžete pohrát a detailně nastavit, nebo detekci prostě vypnout a nechat zvonek reagovat pouze na stisk tlačítka.

Zachycené události si můžete nechat nahrát a uložit buď do placeného cloudového rozhraní, nebo lokálně na microSD kartu. Dobrou zprávou je, že karta není ve venkovní jednotce, ale ve vnitřní bráně, takže o záznam tak snadno nepřijdete.

Chytrý dům Speciál Chytrý dům vám pomůže s orientací ve světě chytré domácnosti, od sklepa až na půdu, z obýváku na zahradu. Vyberte si z rubrik a objevujte. AudioElektromobilitaWi-fiOsvětleníVideoVychytávkyZábavaZabezpečení

V reálném provozu se zvonek choval tak, jak jsme doufali. Příjemně nás překvapilo, že na chytrém reproduktoru s displejem Amazon Echo Spot se při zazvonění ukázal i náhled obrazu ze zvonku – takže hned víte, kdo tam stojí, i bez sáhnutí na telefon.

Kvalita obrazu je perfektní a šířka záběru dostatečná, v noční tmě pomůže IR přísvit, nebo aktivuje vestavěný reflektor pro barevný přenos. Trochu horší je to se zvukem. Citlivost mikrofonu i hlasitost reproduktoru můžete nastavit a dalo nám chvíli zkoušení najít to správné nastavení, aby bylo dobře rozumět, co příchozí říká, a zároveň aby rozuměl odpovědi – vestavěný reproduktor měl při hlasitějším nastavení tendenci chrčet. Se správným nastavením je ale komunikace funkční.

Venkovní jednotka není připravena na otevírání zámku branky či odsunutí vrat, k tomu bude potřeba integrace s dalšími prvky chytrého domu.

Zvonek Tapo D230 jsme pořídili za 2 856 Kč, což je cena včetně komunikační brány H200, která samostatně stojí zhruba 800 Kč.