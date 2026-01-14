Chytré brýle tu již jsou nějakou dobu, ale zatím se příliš neprosadily. Možná ale jen nepřinášely dostatečnou přidanou hodnotu za cenu, kterou by byl ochoten uživatel platit. Právě veletrh CES 2026 ukázal, že se to mění a chytré brýle mohou vyrazit dobývat svět.
Pokud se nyní budeme bavit o chytrých brýlích, budeme hovořit o systémech, které na první pohled na ulici nerozpoznáte od běžných brýlí nebo těch designových. Řeč tedy bude o opravdu nositelných chytrých brýlích, a ne o větších náhlavních soupravách.
Obecně lze podle současné nabídky takové brýle rozdělit do dvou hlavních kategorií: s displejem a bez něj. Displej přitom může být průhledný a umístěný přímo do obrouček, nebo ve skle brýlí existuje odrazová plocha, kam je z boku promítán obraz z miniaturního projektoru v obroučkách. Řada firem pak nabízí klasické brýle s předsazenými obrazovkami.
28. února 2024
Ta druhá kategorie, kde brýle nedisponují displejem, také nabízí celou řadu variant, od jednoduchých systémů, které spíše fungují jako handsfree k mobilnímu telefonu, až po systémy s kamerkami a třeba i napojením na umělou inteligenci.
I na veletrhu CES 2026 výrobci prezentovali přístroje ze všech výše uvedených kategorií. Pojďme se na některé z nich podívat.