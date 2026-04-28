Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Autor:
Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o rizicích, která tyto relativně nenápadné přístroje představují pro soukromí. Řeší to právníci i programátoři.
Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

O tom, že nám technologie narušují soukromí, není pochyb. Pokud odhlédneme od sbírání dat o nás, k čemuž dáváme souhlas v různých aplikacích a na webech, je tu řada dalších, jež se na schválení neptají.

A do této kategorie můžeme zařadit i různá chytrá zařízení, která mohou bez našeho vědomí a povolení nahrávat to, co říkáme nebo děláme. Řadí se sem právě chytré brýle, jejichž majitelé mohou kdykoliv zapnout nahrávání a začít zaznamenávat, co se děje v jejich okolí. A nejde v tomto případě, jen o samotnou nahrávku.

Před dvěma roky deník The New York Times popsal historku, kde při čekání na spoj v Cambridge ve státě Massachusetts přistoupil neznámý muž s „podivně vypadajícími brýlemi“ k jednomu z cestujících a zeptal se ho na cestu. Po nějaké době se k němu vrátil, oslovil ho jménem a zeptal se na jeho konkrétní práci. Nositel brýlí tak zkoušel schopnosti svého zařízení, které spojovalo brýle a jeho týmem vyvinutý systém na rozpoznávání obličeje.

Je to jen jedna z ukázek toho, jak může podobný systém narušovat naše soukromí a takto získaná data být třeba zneužita k nějakému podvodnému jednání.

I když mají v současnosti vyráběné chytré brýle zpravidla diodu, která hlásí, že je spuštěno nahrávání, nemusí si jí okolí všimnout, nebo mohou být brýle upraveny tak, aby dioda nesvítila. Nemluvě o zařízení méně známých výrobců, která takovým upozorněním nejsou vybavena.

Právě podobné problémy vedly tento měsíc asi 75 organizací a institucí, včetně těch působících v oblasti práva, k napsání otevřeného dopisu. Ten je adresován šéfovi společnosti Meta Marku Zucerbergovi, ale vlastně míří na všechny výrobce podobných zařízení.

Konkrétně ale dopis reagoval na zprávy, že Meta plánuje přidat do svých chytrých brýlí funkci na rozpoznávání obličejů v reálném čase nazvanou Name Tag. O čemž dopis hovoří jako o „dystopické invazi do soukromí“.

Mezi argumenty, které mají společnosti odradit od integrovaní takové funkce, uvádějí například ten, že rozpoznávání obličeje v reálném čase by mohli používat stalkeři, podvodníci a násilníci k identifikaci a sledování svých obětí.

Chytré brýle Meta Ray-Ban Display nabízejí i 12MPix fotoaparát.

Meta se pro deník USA Today vyjádřila v tom smyslu, že o zahrnutí funkcí na rozpoznávání obličeje ještě není rozhodnuto a že podle jejích podmínek využívání jejich služeb „jsou uživatelé zodpovědní za dodržování všech platných zákonů“.

Podle firmy platí stejná pravidla jako u jakéhokoli jiného nahrávacího zařízení, které by uživatelé neměli používat pro zapojení do škodlivých aktivit, jako je obtěžování, porušování práv na soukromí nebo zachycování citlivých informací.

Ve Spojených státech přitom už bylo zakázáno používání takových přístrojů například v soudních síních ve Filadelfii. Letci je nesmějí nosit, když jsou v uniformě. A univerzita v San Francisku vydala varování poté, co byl muž, který měl na sobě sluneční brýle Ray-Ban Meta, podezřelý z natáčení žen s úmyslem zveřejnit videa online.

Digitální ochrana

Aby se lidé na veřejnosti nemuseli tolik hlídat a všímat si, zda někdo nemá na očích „podivné brýle“, vyvinuli programátoři jednoduchou aplikaci Nearby Glasses pro operační systém Android, která by měla na základě bluetooh signálu z brýlí upozornit, že se nějaké chytré brýle v okolí uživatele nachází.

Není to sice dokonalé řešení, protože může existovat řada méně známých výrobců takových zařízení, jejichž přístroj aplikace nerozpozná, nebo budou mít brýle vypnutý tento způsob komunikace. Ale může to být jedna z cest, jak riziko utajeného nahrávaní omezit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.