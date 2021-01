Elektronika proti covidu-19, lenosti i nudě. Veletrh CES 2021 rozdal ceny

Uspořádat v době koronavirové největší veletrh spotřební elektroniky CES obvyklým způsobem, při kterém se ve městě hazardu v hotelích a konferenčních centrech každoročně setkají desetitisíce lidí z celého světa, není myslitelné. V roce 2021 jej proto nahradí virtuální varianta.

Veletrh své digitální brány otevře až v pondělí 11. ledna, ale podle „CES Innovation Award“, cen udílených ještě před zahájením veletrhu, můžeme vysledovat některé trendy, které budou udávat tón elektronice v roce 2021.

Nositelná elektronika z kategorie „health, wellness a fitness“, tedy hodinky a náramky s technologiemi, které nám pomohou udržet se v kondici, hlídat všechny možné zdravotní parametry a informovat o nich lékaře, byly tématem i v uplynulých letech. V pandemickém roce tato kategorie nabrala na atraktivitě a vývoj produktů na rychlosti.



I proto si jednu z cen CES 2021 Innovation Award odnesl chytrý analyzátor krve xRblood Pro. Systém vytrénovaný strojovým učením má podle výrobce poskytovat kompletní analýzu krve (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky atd.). „Pracuje na stejných principech jako laboratorní analytik a může navíc využívat rychlých diagnostických testů RDT,“ uvádí společnost xRapis, která zařízení vyrábí.

Cenu si odnesl i maličký BioButton, což je nositelné zařízení o velikosti mince, které neustále měří teplotu, tepovou frekvenci a dechovou frekvenci a analyzuje průběh všech hodnot. Má být schopné včas upozornit na změny indikující začínající onemocnění covid-19. Výrobce zařízení označuje jako „medical grade“, mělo by tedy splňovat parametry pro seriózní medicínské využití.



Rozvoje se dočkají i různé indikátory stavu ovzduší ve vnitřních prostorách. Například jedno z již zmíněných letošních ocenění si odnesl indikátor rizika vzniku plísně, který je součástí inteligentního monitoru kvality vzduchu Wave Mini od společnosti Airthings.

Do kanceláří a veřejných prostor je určen Wave Plus od stejné společnosti, který z mnoha měřených veličin jako CO 2 , vlhkost, teplota, pevné částice vyhodnocuje riziko přenosu viru v daném prostředí. Ano, papír s nápisem „jednou za hodinu pořádně vyvětrejte“ by vedl ke stejnému výsledku, ale indikace rizika výše zmíněným zařízením bude naléhavější.



Očekávat se dá i příchod většího druhu speciálních respirátorů či spíše masek, které dokážou čistit vzduch. První vlašťovkou může být obličejová čistička vzduchu od LG, kterou firma představila na loňském podzimním technologickém veletrhu IFA. Jmenuje se PuriCare Wearable Air Purifier a podle výrobce dokáže díky HEPA filtrům odstranit 99,97 procenta částeček s minimální velikostí tři mikrony. To sice na viry nestačí, ale mnoho jiných nečistot ze vzduchu dokáže odstranit. Při dýchání pomáhá také dvojice větráčků, které dovnitř masky vhánějí vzduch.



Nositelná elektronika nemusí mít podobu klasických hodinek a náramků, v prodeji jsou i chytré prsteny, vyvíjí se chytré kontaktní čočky a mnoho dalších obyčejných lékařských přístrojů, jako je měřič krevního tlaku, dostává možnost napojit se internet a umožní tak vytvářet komplexnější zdravotní obraz, který může následně využít lékař dotyčného člověka.

Nositelná zařízená budou dostávat nové funkce a jako se v předchozích letech například náramky s měřením kroků doplňovaly o schopnost měřit tep nebo odhadovat okysličení krve, bude letos ve větší míře přibývat měření EKG a hlavně se zpřesňovat jejich funkce tak, aby měly pro uživatele vyšší hodnotu. Mezi oceněnými zařízeními se tak objevily Galaxy Watch 3 s EKG senzorikou schválenou americkou FDA.



Měnit se může i způsob ovládání, jak ukazuje další letošní oceněný produkt Mudra Band. To je náramek kompatibilní se systémem Apple Watch, jenž má na sobě senzory, které zachycují nervové elektrické impulsy zápěstí. Ty následně pomocí strojového učení dešifrují a převedou do příkazu. „Pohyb ukazováčku se používá místo přejetí prstem, klepnutí prostředního prstu na palec se používá k přeskakování skladeb a tak dále,“ popisuje funkce náramku výrobce. Nutno podotknout, že podobně fungoval Myo Armband již před sedmi lety a žádné větší popularity nedosáhl.

Větší důraz na hygienu bude vyvolávat poptávku po zařízeních, které umožní bezdotykové ovládání. To by mohlo pronikat do dalších oblastí, jako jsou například domácí spotřebiče typu trouba a sporák ovládané pomocí hlasu nebo přes hlasové asistenty. Příkladem může být nová lednička LG InstaView ThinQ s rozpoznáváním hlasu. Týkat se to může bezdotykového zámků a digitálních zvonků u dveří.



Vedle těchto prostředků pro osobní zdraví se bude také dařit zařízením, které nás udrží v pohybu. Ať to jsou to aplikace a programy, které fungující jako osobní trenéři a motivátory, nebo různé cvičící nástroje či trenažéry, které mají jednak cvičení usnadnit a také snížit jeho určitou míru otravnosti. Příkladem může být chytrý rotoped Bowflex VeloCore. Ten může využívat i režim naklánění, aby lépe simuloval jízdu. Pro větší požitek je k dispozici 22palcová obrazovka s aplikací fitness služby JRNY, která poskytuje různý digitální obsah včetně osobního trenéra.

Vedle udržování fyzičky je ještě větší důraz kladen na psychickou pohodu. I zde může pomoci technologie, jako je například systém pro kontrolu a vyhodnocování spánku Sunrise, respektive spánkového apnoe, který se má blížit výsledkům ve spánkové laboratoři. Psychice může pomoci třeba přenosné světlo, které simuluje sluneční svit, jako je Olly od Luple. „Olly jako první na světě využívá LED světlo Samsung Human Centric Lighting v kombinaci s optimalizovaným algoritmem,“ vysvětluje výrobce, který zároveň slibuje bezpečnou kontrolou sekrece melatoninu v těle bez použití léků.

Práce i zábava z domova

Poslední měsíce jsme byli odsouzeni k sociálnímu odloučení a nabádáni k tomu, abychom více času trávili doma. To může ještě několik měsíců trvat, než se podaří proočkovat dostatečné množství populace. I nadále tak potrvá zájem, jak si dobře vybavit domácí kancelář a jak se doma zabavit.

Letošní trendy v této oblasti budou i nadále sázet na ergonomii domácí práce, dobrý poměr ceny a výkonu včetně spotřeby elektrické energie a u zábavy na nové zážitky.

Nižší spotřeba přitom nemá jít na vrub výkonu zařízení. Jako příklad takové cesty si porota vybrala nový procesor AMD Ryzen řady 5000, který je vyráběn 7nm technologií a i díky tomu dosahuje na velice dobré výsledky co se poměru výkonu a spotřeby týká.

Počítačové příslušenství tak budou chtít výrobci více přizpůsobit potřebám uživatele. Zajímavá je v tomto ohledu připravovaná novinka od společnosti LG v podobě ohebného monitoru. Je to asi poprvé, co se tato technologie nejdříve vyzkoušená na mobilních telefonech dostane do monitoru.



Podle serveru Egadget by měl být představenou novinkou 48palcový monitor s organickými diodami (OLED), který se na stisknutí tlačítka zahne, nebo narovná. Jeho rozlišení má být 4K. Díky technologii „Bendable CSO (Cinematic Sound OLED) display“ nebude potřebovat reproduktory, ale zvuk bude vycházet z 0,6mm vrstvy budiče, který promění celý panel OLED na reproduktor. Podobně, jako to již delší dobu nabízí OLED televizory Bravia společnosti Sony.



Nezbývá než doufat, že se monitor na evropský trh dostane rychleji než srolovatelný televizor LG Rollable OLED TV R , který jsme loni natáčeli na CES 2020 v Las Vegas a který se má do ČR dostat spíše až ve druhém čtvrtletí letošního roku.



Výrobci displejů myslí i na specifické požadavky. Například Sony se svým Spatial Reality Display umožňuje zobrazil 3D objekty tak, že je uživatel vidí očima bez brýlí a zároveň si je může prohlížet jako fyzický objekt, změnou úhlu pohledu pohybem hlavy. Samsung zase slibuje vůbec první projektor s krátkou projekční vzdáleností a s podporou HDR10+. K zobrazení Samsung Premiere LSP9T potřebuje vzdálenost od projekční plochy v řádech jednotek centimetrů a přitom nabídne až 130palcový obraz.

Ale není to jen o obraze. Důležité jsou i takové věci jako klávesnice a myš. I zde se dá ještě mnohé vymyslet pro zefektivnění nebo zjednodušení práce či zábavy. V této oblasti porotu CES 2021 Innovation award product zaujala například bezdrátová mechanická herní klávesnice ROG Falchion s bočním interaktivním dotykovým panelem s pamětí pro využití až šesti profilů s makry a schématy. V oblastí myší porota ocenila model Np93 Workflow Mouse, který má na boku malý joystick. Ten lze využít ve většině operačních systémů k různým akcím.

Na pomezí práce, zábavy a učení je i další oblast virtuální a rozšířené reality. Ještě nedávno se zdálo, že jí obecný uživatel stále není příliš nakloněn, ale právě omezení cestování a pohybu jí dodává další impulz. I když stále zůstává spíše doménou hráčů a profesionálů, kteří ji využívají především pro vizualizaci prostorových objektů, může pomoci i v reálném životě. Nabídne cestu do dalekých končin, stejně jako setkávání ve virtuálním 3D prostoru s pracovním týmem. Podobně jako jsme vyzkoušeli v rámci článku Ještě loni bych řekl, že je to kravina. Teď mi ale dává novinka HTC smysl.



Mnohdy přitom není potřeba mít na hlavě speciální headset, ale stačí správná aplikace a náhlavní souprava, do které uživatel vloží telefon. Zájemce pak může pak virtuálně navštívit třeba výstavu nebo si třeba prohlédnout nemovitost, kterou chce koupit.



I zde pronikají tendence na kontrolu zdraví uživatele, například náhlavní souprava VROR EYE Dr. má podle výrobce zobrazením obsahu stimulovat pohyb očí a pomocí senzoru sledovat jejich pohyb a reakce. Pomocí analytického systému v aplikaci vyhodnotí jejich reakce a napíše zprávu se základním očním vyšetření. Nenahrazuje lékaře, ale může pošťouchnout k jeho návštěvě.



Při virtuálním setkávání v blízké budoucnosti nebude stačit jen kamerka s mikrofonem nebo avatar ve virtuálním 3D prostředí. Přenášet 3D obraz obličeje, ale i dalších objektů, chce společnost Imverse se svými Live3D hologramy. Virtuální setkání by zase mohlo být o něco reálnější.



Kdo si chce od toho všeho odpočinout a jen se dívat na hvězdy, tak i v této oblasti najde oceněný produkt. Je to kompaktní přenosný digitální dalekohled Vespera od kickstartrového projektu Vaonis. Je to plně automatizovaný přístroj, který umožní pozorovat a snímat různé vesmírné objekty s rozlišením Full HD pomocí 50m objektivu s 200mm ohniskovou vzdáleností.

Chytrá domácnost a zjednodušení života

S pokračujícím (tedy, někde jen začínajícím) rozvojem 5G sítí se očekává i další rozvoj všech možných chytrých přístrojů, které ke své plné funkčnosti potřebují připojení na internet. Očekávat lze i stále větší využívání strojového učení, označovaného nepřesně jako umělá inteligence, v podobě různých hlasových asistentů a dalších třeba jednoúčelových pomocníků, které mohou být integrovány do brýlí nebo prstenu.



Dřívějšími nepodařenými pokusy trochu deklasovaný „chytrý dům“ bude schopen více předvídat naše chování a přizpůsobovat mu domácí podmínky a prostředí. Pomoci mu v tom může i rozšiřování schopností kdysi „hloupých“ zařízení. Příkladem budiž oceněná chytrá vodovodní baterie U by Moen. Můžete ji ovládat hlasem i bezdotykově, nastavit různé předvolby a ještě vás bude informovat o spotřebě vody.

Technologie nám budou pomáhat i mimo dům. Stále více se zdokonalují automatické systémy řízení automobilu. Porota CES 2021 Innovation award product v této oblasti ocenila pátou generaci systému Waymo Driver, který patří mateřskému koncernu Alphabet, kterému patří i Google. Jeho tvůrci nyní úzce spolupracují s společnostmi Jaguar a Land Rover. Firma slibuje různé možnosti využití od osobního automobilu až po převážení nákladu.

A myslí se i na nejmenší a jejich rodiče. Chytrý kočárek CYBEX e-PRIAM pomáhá díky elektrickému pohonu do kopce a brzdí z kopce a také se přizpůsobí povrchu, po kterém jede, jako je třeba písečná pláž. Podobná systém má i kočárek společnosti Emmaljunga, který využívá systém Bosch eStroller. Očekáváme, že v další generaci budou tato zařízení reagovat i na pláč a dítě třeba pohoupou.

Stranou nezůstala ani elektronika pro poslech hudby, mezi oceněnými náš zaujaly superštíhlé podlahové reprosoustavy Harman Kardon Radiance 2400 se subwooferem a Constant Beamwidth technologií, které mají kombinovat nenápadnou eleganci s dospělým zvukem. Zvuk je distribuován přes wi-fi, vše ovládáte aplikací a využívat lze moderní zdroje hudby, jako je Tidal a Spotify.

Praktický by mohl být transmitter SoundSend od společnosti WiSA, který zajistí konektivitu mezi televizorem a bezdrátovými reprosoustavami. Stačí připojit výstup televizoru - HDMI ARC nebo eARC, optický výstup - a napárovat s kompatibilními reprosoustavami. Což je důvod, proč na začátku odstavce píšeme „by mohl“ a ne „je“. WiSA certifikovaných reprosoustav dostupných na evropském trhu totiž mnoho není.

Těšíme se na případné recenzování Bluever Touch X, to je malé přídavné zařízení na chytrý televizor nebo třeba notebook, který obrazovku doplní o interaktivní dotykové funkce.

Na titul „nesmysl roku“ zatím aspiruje Shower Power, bluetooth reproduktor napájený proudem vody mířící do sprchové hlavice. Součástí zařízení je akumulátor, takže hudba neutichne při zavření vody.