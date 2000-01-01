náhledy
Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo fotografy různých agentur. Jako třeba tento plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby najednou za zhruba půl minuty
Autor: Profimedia.cz
Kapesní mazlíček Sweeker AI Pocket pet, je takové moderní Tamagotchi. Musíte se o něj start, krmit ho, koupat, hrát si s ním a konverzovat a on s vámi pak vyrůstá od vajíčka.
Autor: Profimedia.cz
RoboTurtle plave u stánku Beatbot během technologické výstavy CES ve středu 7. ledna 2026 v Las Vegas.
Autor: ČTK
Bezstrunná kytara LiberLive C2, kterou lze jednoduše složit na cesty, byla také představována během mezinárodního veletrhu CES 2026
Autor: Profimedia.cz
Ani na veletrhu CES nechybí létající dopravní prostředky, jako je tento Emotiv eVTOL
Autor: Profimedia.cz
Letošní CES je obležen různými roboty. Tyto se slušivým kloboučkem byli na stánku společnosti Hisense.
Autor: Profimedia.cz
Lidé sledují humanoidní roboty společnosti Unitree Robotics, kteří předvádějí boxerské dovednosti během veletrhu spotřební elektroniky CES 2026.
Autor: ČTK
Lidé sledují, jak robot Sharpa North rozdává karty v pokeru na stánku společnosti Sharpa.
Autor: ČTK
Domácí robotický pomocník LG CLOiD umí složit prádlo nebo naplnit myčku
Autor: LG
Jennie od společnosti Tombot je realistické robotické štěně navržené pro emocionální podporu, zejména pro seniory trpící demencí, úzkostí nebo osamělostí.
Autor: Profimedia.cz
Kostička Lego Smart Brick, která obsahuje malý čip, je základem celého nového interaktivního systému Smart Play.
Autor: Lego
V oblasti chytrých brýlí se je stále víc výrobců. Například firmy Asus a Xreal ukázaly model ROG Xreal R1.
Autor: Profimedia.cz
Také společnost Rokid představila novinku. Tentokrát jsou její chytré brýle bez displeje.
Autor: ČTK
Chytrý záznamník v prstenu od společnosti Vocci shrne celodenní poznámky za pomoci AI
Autor: Profimedia.cz
Chytrý prsten Pebble Index 01 má v podstatě jen jednu funkci, po stisknutí tlačítka umožní nahrát zvukovou poznámku.
Autor: Profimedia.cz
Petsuper je výrobce technologií pro domácí mazlíčky. Na veletrhu CES například vystavoval chytrou sušičku.
Autor: Profimedia.cz
Detektor kouře Rescue Retriever Pet Smoke Detector, vybavený tichým stroboskopickým detektorem kouře, má pomáhat hasičům najít domácí zvířata při požárech.
Autor: Profimedia.cz
Robotický kuchař s umělou inteligencí Nosh slibuje kompletně vařit čerstvá a personalizovaná jídla z dodaných ingrediencí, jak předvedl na veletrhu CES 2026.
Autor: Profimedia.cz
Mini laboratoř Allergen Alert pro přenosné testování potravin na alergeny, včetně lepku a mléka.
Autor: Profimedia.cz
Model testovacího modulu Narravity japonské společnosti The Innovative Space Carrier Inc., který může po vyslání do vesmíru testovat produkty a oděvy v prostředí mikrogravitace. Kapsle může být vybavena senzory, kamerami a přizpůsobitelnými testovacími soupravami.
Autor: Profimedia.cz
Na CESu byl prezentován i patentovaný systém turbín s vertikální osou společnosti GeoWind spolu s infrastrukturou pro větrnou energii využívající umělou inteligenci
Autor: Profimedia.cz
Cyber Fidget vznikl jako nápad vytvořit kybernetické zařízení ve stylu retro nejen pro neposedné děti. Má to být zábavné zařízení s klikacími tlačítky a jednoduchým displejem.
Autor: ČTK
EON 120d je robotický čistič bazénů od společnosti Maytronics. Jeden řady automatických přístrojů pro tento účel představený na veletrhu CES 2026.
Autor: Profimedia.cz
Ukázka inteligentního zastřihovače vlasů Glyde s tréninkovým programem pro stříhání vlasů s AI na veletrhu CES 2026
Autor: Profimedia.cz
Odolný přenosný vodotěsný bluetooth reproduktor DemerBox zabudovaný do kufru Pelican byl také k vidění na veletrhu CES 2026.
Autor: Profimedia.cz
Reprosoustava Samsung Music Studio jako novinka na veletrhu CES 2026
Autor: Samsung
Celý počítač v klávesnici Eliteboard G1 představila společnost HP
Autor: HP
Bezpečnostní chytrá svítilna Timeli umožní obousměrnou komunikací s dispečinkem, zvládne nouzovou SOS výstrahu, sledování přes GPS a nahrávání videa
Autor: Profimedia.cz
Swift Drive od společnosti GameSir je herní ovladač s miniaturním volantem uprostřed
Autor: GameSir