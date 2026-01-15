Přinášíme přehled pěti trendů v oblasti televizorů, jak byly k vidění na veletrhu CES 2026. V závěrečné anketě budeme rádi, když vyjádříte svůj názor, které trendy považujete za přínosné a zajímavé a které naopak za zbytečné.
Obří rozměry Čtyři metry dnes nejsou problém
V této kategorii se výrobci předhánějí už roky a ani letos tomu nebylo jinak. Soutěž to přitom není snadná: vyrobit obří televizor je totiž náročnější, než se může zdát – už jen vyrobit a manipulovat s tak rozměrnou skleněnou deskou (u obrazovek založených na LCD panelech) a upevnit ji v přístroji tak, aby přežila transport, je výzva. Zároveň platí, že na takto velké ploše je každá nedokonalost zobrazovače nebo jeho podsvětlení patrná výrazněji než u menších úhlopříček.
Titul „mamut veletrhu“ jde za společností Hisense a jejím MicroLED modelem 163 MX. Jak název napovídá, obrazovka má úhlopříčku 163", tedy 414 centimetrů. Ano, víc než čtyři metry. Navíc je to první televizor s čtyřbarevou architekturou RGBY – k tradičním červeným, zeleným a modrým subpixelům přibyl ještě jeden žlutý. Mimochodem, pamatujete na RGBY LCD panely Sharp před zhruba patnácti lety?
Mezi největší obry letos patřil Samsung R95H s úhlopříčkou 130", tedy 330 centimetrů. Jde o televizor s největší Micro RGB obrazovkou na světě, která dokáže vykreslit celý barevný prostor BT.2020 a brutální jas 10 000 nitů. Televizor může být namontován na stěnu nebo elegantněji „viset“ v masivním prostorovém kovovém rámu.
Vedle nich působí i ty 115" a 116" modely, kterých šlo na lasvegaském výstavišti potkat vícero, poměrně skromně.
Bezdrátové připojení Bez kabelových houštin
Od televizoru běžně vede napájení, anténa, kabel z Blu-ray/DVD přehrávače, kabel z herní konzole, kabel do soundbaru nebo aparatury – tedy zhruba pět kabelů. Ty lze samozřejmě umě schovat nebo zamaskovat, ale stále to z pohledu umístění televizoru může být limitující.
Změnou byl „One Connect Box“ od Samsungu, který signálovou elektroniku vyčlenil do samostatného boxu, který jste schovali někam do skříňky a ke kterému vedly ty výše zmíněné kabely. Televizor byl k tomuto boxu připojen jen jedním kabelem, který obsahoval jak vedení elektřiny pro napájení, tak optickou linku s obrazovými a zvukovými daty. To umožní velmi čistou instalaci, limitem už je jen nutnost vést tento jeden kabel.
Nejvyšším stupněm instalační nezávislosti je bezdrátové spojení. V tomto případě vede k obrazovce jen napájení (ideálně ze zásuvky instalované někde za televizorem) a obrazové a zvukové signály mezi připojovací jednotkou a obrazovkou proudí bezdrátově. To znamená, že přehrávače, herní konzole a další zdroje signálu můžete umístit klidně na opačnou stranu pokoje, než máte televizor. Podmínkou bývá maximální vzdálenost 10 metrů a přímá viditelnost – přenos zpravidla probíhá v pásmu 60 GHz a paprsek signálu je směrován beamformingem. Přenos tak má kapacitu 20–40 Gbit/s, což umožňuje přenos ve špičkové kvalitě. Pro náročné hráče her patří varování: tento přenos má zpravidla vyšší „input lag“ než v televizoru přímo vestavěná elektronika.
První bezdrátové TV jsme na CES viděli již v roce 2023:
Bezdrátové televizory na CES překvapily. Jeden na stěně drží podtlakem
Proto třeba vlajková OLED loď Samsungu, model S95H, nabízí kombinaci volitelného bezdrátového přenosu a na televizoru umístěných HDMI portů, které zajistí nejlepší připojení herních konzolí, zatímco vše ostatní může být zapojeno do Wireless One Connect Boxu a umístěno jinde.
S bezdrátovou konektivitou byl na CES k vidění i například nový OLED televizor LG W6 Wallpaper, který má na tloušťku jen 9 milimetrů a lze bez viditelné mezery připevnit na stěnu (pro napájení musí být připravena prohlubeň). Veškerou konektivitu zajišťuje takzvaný Zero Connect Box.