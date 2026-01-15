Jak to vidíte vy? Který trend v televizorech je skvělý a který ani nechcete

Václav Nývlt
Vybrali jsme pět zásadních trendů v televizorech z veletrhu CES 2026 a zajímá nás, které vám přijdou zajímavé a které naopak úplně zbytečné. Protože až si budete vybírat nový přístroj ke sledování letošního Mistrovství světa ve fotbale, tyto modely už budou nejspíš na trhu.
Přinášíme přehled pěti trendů v oblasti televizorů, jak byly k vidění na veletrhu CES 2026. V závěrečné anketě budeme rádi, když vyjádříte svůj názor, které trendy považujete za přínosné a zajímavé a které naopak za zbytečné.

Obří rozměry Čtyři metry dnes nejsou problém

V této kategorii se výrobci předhánějí už roky a ani letos tomu nebylo jinak. Soutěž to přitom není snadná: vyrobit obří televizor je totiž náročnější, než se může zdát – už jen vyrobit a manipulovat s tak rozměrnou skleněnou deskou (u obrazovek založených na LCD panelech) a upevnit ji v přístroji tak, aby přežila transport, je výzva. Zároveň platí, že na takto velké ploše je každá nedokonalost zobrazovače nebo jeho podsvětlení patrná výrazněji než u menších úhlopříček.

Titul „mamut veletrhu“ jde za společností Hisense a jejím MicroLED modelem 163 MX. Jak název napovídá, obrazovka má úhlopříčku 163", tedy 414 centimetrů. Ano, víc než čtyři metry. Navíc je to první televizor s čtyřbarevou architekturou RGBY – k tradičním červeným, zeleným a modrým subpixelům přibyl ještě jeden žlutý. Mimochodem, pamatujete na RGBY LCD panely Sharp před zhruba patnácti lety?

Obří 163" RGBY MicroLED TV od Hisense

Mezi největší obry letos patřil Samsung R95H s úhlopříčkou 130", tedy 330 centimetrů. Jde o televizor s největší Micro RGB obrazovkou na světě, která dokáže vykreslit celý barevný prostor BT.2020 a brutální jas 10 000 nitů. Televizor může být namontován na stěnu nebo elegantněji „viset“ v masivním prostorovém kovovém rámu.

Vedle nich působí i ty 115" a 116" modely, kterých šlo na lasvegaském výstavišti potkat vícero, poměrně skromně.

Bezdrátové připojení Bez kabelových houštin

Od televizoru běžně vede napájení, anténa, kabel z Blu-ray/DVD přehrávače, kabel z herní konzole, kabel do soundbaru nebo aparatury – tedy zhruba pět kabelů. Ty lze samozřejmě umě schovat nebo zamaskovat, ale stále to z pohledu umístění televizoru může být limitující.

Změnou byl „One Connect Box“ od Samsungu, který signálovou elektroniku vyčlenil do samostatného boxu, který jste schovali někam do skříňky a ke kterému vedly ty výše zmíněné kabely. Televizor byl k tomuto boxu připojen jen jedním kabelem, který obsahoval jak vedení elektřiny pro napájení, tak optickou linku s obrazovými a zvukovými daty. To umožní velmi čistou instalaci, limitem už je jen nutnost vést tento jeden kabel.

Bezdrátový televizor LG W6 Wallpaper

Nejvyšším stupněm instalační nezávislosti je bezdrátové spojení. V tomto případě vede k obrazovce jen napájení (ideálně ze zásuvky instalované někde za televizorem) a obrazové a zvukové signály mezi připojovací jednotkou a obrazovkou proudí bezdrátově. To znamená, že přehrávače, herní konzole a další zdroje signálu můžete umístit klidně na opačnou stranu pokoje, než máte televizor. Podmínkou bývá maximální vzdálenost 10 metrů a přímá viditelnost – přenos zpravidla probíhá v pásmu 60 GHz a paprsek signálu je směrován beamformingem. Přenos tak má kapacitu 20–40 Gbit/s, což umožňuje přenos ve špičkové kvalitě. Pro náročné hráče her patří varování: tento přenos má zpravidla vyšší „input lag“ než v televizoru přímo vestavěná elektronika.

První bezdrátové TV jsme na CES viděli již v roce 2023:

Bezdrátové televizory na CES překvapily. Jeden na stěně drží podtlakem

Proto třeba vlajková OLED loď Samsungu, model S95H, nabízí kombinaci volitelného bezdrátového přenosu a na televizoru umístěných HDMI portů, které zajistí nejlepší připojení herních konzolí, zatímco vše ostatní může být zapojeno do Wireless One Connect Boxu a umístěno jinde.

S bezdrátovou konektivitou byl na CES k vidění i například nový OLED televizor LG W6 Wallpaper, který má na tloušťku jen 9 milimetrů a lze bez viditelné mezery připevnit na stěnu (pro napájení musí být připravena prohlubeň). Veškerou konektivitu zajišťuje takzvaný Zero Connect Box.



Jak to vidíte vy? Který trend v televizorech je skvělý a který ani nechcete

