Veletrh CES je takový neoficiální svátek vše příznivců spotřební elektroniky a výpočetní techniky a vlastně obecně všeho „na elektřinu“. Nelze se tak divit, že se tu výrobci chlubí svými novinkami a koncepty, které ukazují směr, kterým se chtějí vydat. Některé z nich jsou opravdu odvážné a přesto se nápady z nich objeví i v reálných produktech.
Jednu z takových loňských novinek CES v podobě notebooku s vytahovacím displejem jsme mohli otestovat přímo redakci i my.
|
Vyzkoušeli jsme první notebook s vytahovacím displejem. Ukáže celou A4
A letos se firma Lenovo vytasila s jeho vylepšením. Koncept modelu ThinkPad Rollable XD přidává k vysouvacímu flexibilnímu OLED displeji ještě zadní část na víko, která je k dispozici i po jeho zavření a může tak sloužit jako infopanel. Displej je chráněn před poškozením vrstvou Corning Gorilla Glass Victus 2. Roztažením pak uživatel získá ze standardní velikosti 13,3" obrazovku na výšku s úhlopříčkou 15,9 palce.
Ale u toho Lenovo nezůstalo. Firma přišla s možná ještě praktičtějším modelem Legion Pro Rollable. Ten se může rozšířit do boků a nabízí tak uživatelům běžný 16palcový displej, který může vertikálně dosáhnout úhlopříčky 21,7 palce. K dosažení tohoto rozměru se 240Hz OLED displej rozšiřuje do obou stran. Není jasné, zda se tento koncept pro herní notebook někdy dostane do prodeje.
U větších displejů ještě chvilku zůstaneme. Společnost Asus na veletrh CES přivezla svůj vylepšený model se dvěma displeji. I tento koncept jsme již v redakci vyzkoušeli:
|
Dva displeje, nebo jeden ohebný? Test nejzajímavějších notebooků na trhu
Asus ukázal novinky ROG Zephyrus Duo a pracovnější ZenBook Duo. Druhý zmíněný model pracuje s dvěma obrazovkami s rozlišením 3K oddělenými tenčím rámečkem.
Výkonnější a větší stroj Zephyrus Duo využívá s výrazně oddělenější obrazovky. Monitory mohou fungovat na výšku i na šířku a být propojeny se zbytkem notebooku třeba kabelem.
Když už je řeč o přenosných počítačích, HP se rozhodlo, že přiveze jeden takový, ale bez jakéhokoliv displeje. S modelem HP EliteBoard G1 se tak v v podstatě vrací ke konceptu počítačů v klávesnici s tím, že je novinka vybavena notebookový vnitřnostmi využívajícími čip AMD Ryzen AI PRO a integrovanou grafickou kartu AMD Radeon 860M. Více jsme o něm psali zde:
|
Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují
Ještě jednou zajímavou novinku, která může ukazovat směr, jakým se přenosné počítače budou ubírat CES 2026 ukázal. Je to na první pohled běžný notebook Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition. Jeho hlavní předností ale je jednoduchá práce s komponentami a součástmi. Velice rychle se tak dostanete nejen k výměně komponent, ale také třeba ke klávesnici nebo displeji.