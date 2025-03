Robot Atlas od uvedení své první verze v roce 2013 ukazuje, jak rychle se mění robotika za pomoci strojového učení. Nyní je to přepracovaný model, který s tím dvanáct let starým má společného jen málo, a tak dokáže i díky jinému pohybovému ústrojí překvapovat pohyby, jež by možná s takovou ladností nezvládl mnohý člověk.

22. dubna 2024

Atlas váží 89 kg, má výšku 150 centimetrů, pohybovat se dokáže rychlostí 9 km/h. Díky osmadvaceti kloubům s širokými možnostmi otáčení zvládne pohyby, které mu může závidět i gymnasta s hypermobilitou kloubů. O pohon se nestará hydraulika, ale elektrické aktuátory.

Společnost Boston Dynamics jej vyvíjí tak, aby se postupně mohl stát partnerem, který pracuje spolu s lidmi.

„Pomocí robota Atlas zkoumáme potenciál humanoidního tvaru a využíváme celé tělo robota k ladnému, rychlému a obratnému pohybu. Atlas demonstruje naše úsilí o vývoj nové generace robotů s pohyblivostí, vnímáním a inteligencí, které jsou nezbytné pro to, aby se staly běžnou součástí našeho života,“ vysvětlují svůj záměr lidé z Boston Dynamics.

Jak se jim to daří, můžete posoudit sami v přiloženém videu.